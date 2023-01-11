الأربعاء, يناير 11, 2023
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شمس الكويتية تنهار باكية في فلسطين وطبيب إسرائيلي يتحسس جسدها (فيديو)

قناة "كان" الإسرائيلية خصصت برنامج لمناقشة زيارة شمس وعدم اعترافها بإسرائيل

كتب رفيف عبدالله
شمس الكويتية بملابس مثيرة وتنهار باكية وطبيب إسرائيلي يتحسس جسدها watanserb.com
شمس الكويتية
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وطن– خضعت الفنانة شمس الكويتية، إلى جلسات علاجية في فلسطين، ضمن أهداف رحلتها التي أثارت الجدل منذ اللحظة الأولى.

غسيل طاقي!

وظهرت شمس الكويتية في مقطع فيديو غريب، وهي تبكي بشدة في أحضان سيدة، بينما يتحسس طبيب جسدها، كجزء من العلاج.

وهو الأمر الذي أثار التساؤلات حول طبيعة العلاج الذي تخضع له، بينما يعتقد آخرون أنها ممسوسة من الجن والشياطين.

لكن شمس سبق أن أشارت إلى أنّ هذه العملية تسمى الغسيل الطاقي، وتستخدم لعلاج السرطان والتوحّد وجميع الأمراض. والرجوع بالذاكرة للمرحلة الجنينية، وخروج الكهرباء من الجسم.

صلاة في الأقصى

وشاركت شمس جمهورها لحظة صلاتها في المسجد الأقصى، واصفةً الأمر بالحلم الذي تحقق أخيراً.

وصفت شمس تلك اللحظة بالأمر بالحلم الذي تحقق أخيراً

كما زارت شمس كنيسة القيامة، داخل أسوار البلدة القديمة في القدس.

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وترفض شمس ذكر اسم إسرائيل في فيديوهاتها، وتتحدث عن فلسطين فقط، معتبرةً مدينة هرتسيليا المحتلة، مدينة فلسطينية.

هجوم إسرائيلي على شمس

وتقع مدينة هرتسيليا شمال فلسطين على شاطئ البحر المتوسط، واحتلتها إسرائيل عام 1948.

وهو الأمر الذي دفع قناة “كان” الإسرائيلية لانتقادها، وتخصيص برنامج خاص لمناقشة زيارتها وعدم اعترافها بإسرائيل.

كما هاجم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، شمس لنفس السبب.

وردّ على تغريدتها التي كتبت فيها: “من فلسطين”، قائلاً: “أنت في إسرائيل. هكذا يشير أيضًا وسم موقعك في المدينة الإسرائيلية واليهودية “هرتسليا” نسبةً لاسم الأب الروحي للصهيونية وإسرائيل ثيودور هرتسل. وحيثما الآن تستمتعين بفنادقها ومطاعمها والحانات فيها”.

ترفض شمس ذكر اسم إسرائيل في فيديوهاتها

نادر بطو

ووصلت المطربة الخليجية إلى فلسطين، في وقت سابق، لتلقي العلم والعلاج.

وأشارت الفنانة شمس الكويتية إلى أن الطبيب الفلسطيني نادر بطو، توصّل إلى طريقة للتواصل مع الروح لعلاج المشكلة من جذورها. وذلك قبل أن تزداد المشكلة الروحانية وتتسبب بأمراض في الجسم والقلب خاصة.

وتوقّعت شمس أن تثير الانتقادات والهجوم ضدها بسبب الزيارة، وقالت: “كل فئة حتفسر عكيفها الزيارة. ولكن بالنسبة لي هي للتعلم والعلاج”.

“وش على السحاب من نبح الكلاب”

وهو ما حدث حين هاجمها النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي وليد مساعد الطبطبائي، مطالباً بمنعها من دخول الكويت.

وقال الطبطبائي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “في ممثلة أو مغنية اسمها شمس زايرة الكيان الصهيوني، ونشرت صور لها هناك، يجب محاسبتها أو منعها من دخول الكويت”.

وردّت شمس على جميع منتقديها بتغريدة كتبت فيها: “دام شاني عند هل الشان فوق وش على السحاب من نبح الكلاب”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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