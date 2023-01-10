الثلاثاء, يناير 10, 2023
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فيلم الحارة.. ألفاظ بذيئة ومشاهد حميمية تثير غضب الأردنيين(شاهد)

الفيلم نافس على عدة جوائز في مهرجانات عالمية وتم عرضه مؤخرا عبر شبكة نتفليكس

كتب سالم حنفي
فيلم الحارة watanserb.com
فيلم الحارة
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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة غضب عارمة بعد بث فيلم “الحارة” الذي يقدم بطولته الفنان منذر رياحنة وبدعم من الهيئة الملكية للأفلام.

وعلى الرغم من أن الفيلم سبق عرضه قبل أكثر من عام، إلا أن أحد لم يشاهده، حيث كان العرض مقتصرا على المشاركة في المهرجانات الدولية والعربية، حتى بثته شبكة “نتفليكس“.

وتضمن الفيلم العديد من المشاهد التي حملت ألفاظا بذيئةــ يأبى أي رب أسرة أن يسمح لأبنائه بمشاهدته.

استياء وغضب مواقع التواصل

واستنكر الناشط الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي ورود مثل هذه الألفاظ في الأفلام الأردنية، قائلا: ” مش فاهم ليش الأفلام الأردنية بكون فيها هيك ألفاظ بشكل مستمر دون التعلم من الأخطاء السابقة ! مقطع من الفيلم الأردني الجديد الحارة بطولة منذر رياحنة”.

واستنكر المغرد حسن الدوايمة الفيلم وأبطاله، قائلا: “مجموعة فنانين قذرين يعبرون عن اخلاقهم وبيئتهم السيئة وتربايتهم التي تخلوا من الاخلاق ولا يمثلون الا انفسهم الشيطانية اجتمعوا في فيلم (الحارة) المفروض كان اسم الفيلم( بيت دعارة ) فالحارة في الاردن تعنى الالفة والكرامة والشهامة والتكاتف”.

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وقال المغرد “الضاري” في وصف الفيلم:” فيلم الحارة قذر ومنحط حتى لو صور جزء من الواقع يبقى قذر ومنحط. وهو نوع من معالجة الخطأ بالخطأ.. والفن بمجمله رسالة واعية تلامس سقف سامي من الأخلاق وتعبر عنه ومتى إنحطت بهذا الشكل تصبح سفالة.”

أما المغرد معتصم المومني، فعرد عدة مشاهد من الفيلم وعلق عليها بالقول:” سقطه اعلامية جديده في الأردن فيلم الحارة من بطولة منذر رياحنه السؤال المهم ما هدف المخرج من إيصال صورة سيئة للمجتمع الأردني، ولماذا الفيلم يحتوي على كلمات نابية وسوقية بدرجة قذرة..؟! الأردن ونشر الوعي الأسود فيها وعنها !!”.

فيلم الحارة من انتاج مشترك

وكان فيلم “الحارة” (إنتاج أردني قطري سعودي مصري) قد نافس على ثلاث جوائز في “مهرجان لوكارنو السينمائي” في دورته الرابعة والسبعين، التي أقيمت في مدينة لوكارنو السويسرية خلال الفترة ما بين 4 و14 آب/أغسطس 2021.

والفيلم من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة: منذر رياحنة، وعماد عزمي، وميساء عبد الهادي، وبركة رحماني، ونادرة عمران ونديم ريماوي.

قصة فيلم الحارة

وتدور أحداث الفلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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