شاعر عراقي يهدد بقصف الرياض وينتظر الأمر خلال تأبين قاسم سليماني (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، لشاعر عراقي شيعي يهدد بإحراق العاصمة السعودية الرياض إذا ما أمر المرجع الديني آية الله علي السيستاني، وذلك خلال فعالية لتأبين قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال الشاعر خلال الفعالية التي أقيمت في العراق، إن السيستاني إذا ما أصدر الأوامر سيتم قصف الرياض على الفور، وذلك ضمن أبيات شعرية ألقاها أمام حشد شيعي.

في حفل تأبين السافل القاتل الصفوي سليماني في الناصرية في العراق شاعر شيعي يهدد الرياض بالدم إن أمر سيستاني بذلك!

يخسأ هو ومراجعه.،رحم الله رجال إخوان من طاع الله..

أهل القمل يهددون!! pic.twitter.com/dbAs8ZAEdH — Dawood Albasri (@dawoodalbasri3) January 9, 2023

تأبين سليماني والمهندس في بغداد

وأقيمت في العاصمة العراقية بغداد، فعالية لتأبين قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذين تعرضا للاغتيال قبل ثلاث سنوات.

وقتل سليماني والمهندس ورفاقهما جراء ضربة صاروخية أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني / يناير عام 2020.

الرئيس العراقي يطالب بملاحقة قاتلي سليماني والمهندس

وخلال الفعالية، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى ملاحقة مرتكبي عملية اغتيال سليماني والمهندس.

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وقال رشيد في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثله عبد الله العلياوي، إن ما سماها “جريمة الاستهداف” يجب أن تكون موضع الاستنكار والرفض الدائم، وأن تكون من أولويات التعامل السياسي العراقي حتى تحقيق العدالة.

السوداني يعتبر العملية “اعتداء على السيادة”

بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن قيام الإدارة الأمريكية السابقة بهذا العمل يعد اعتداءً صارخاً على الأرض والسيادة العراقية.

وأضاف: “هذا العمل مدان بجميع الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه عمل خطير كان يمكن أن تؤدي تداعياته إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة جمعاء”.

رئيس هيئة الحشد يتغنى بالمهندس

في سياق متصل، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، أن من وصفهم بـ”قادة النصر” هم قدوة للشباب العراقي والجيل الصاعد، مشيراً إلى أن أبو مهدي المهندس هو ابن العراق الذي نذر حياته للدفاع عن البلد، على حد تعبيره.

فيما وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، عملية الاغتيال بأنها جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني.

وقال زيدان، إن مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب الجريمة بحق قادة النصر مضاعفة، لافتاً إلى أن القضاء لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في جريمة الاغتيال، وفق نص حديثه.