الثلاثاء, يناير 10, 2023
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شاعر عراقي يهدد بقصف الرياض وينتظر الأمر خلال تأبين قاسم سليماني (فيديو)

بغداد شهدت فعالية تأبين لسليماني والمهندس بحضور رسمي

كتب خالد السعدي
شاعر عراقي في تأبين القاسمي watanserb.com
شاعر عراقي يهدد بقصف الرياض
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وطن- انتشر مقطع فيديو، لشاعر عراقي شيعي يهدد بإحراق العاصمة السعودية الرياض إذا ما أمر المرجع الديني آية الله علي السيستاني، وذلك خلال فعالية لتأبين قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال الشاعر خلال الفعالية التي أقيمت في العراق، إن السيستاني إذا ما أصدر الأوامر سيتم قصف الرياض على الفور، وذلك ضمن أبيات شعرية ألقاها أمام حشد شيعي.

تأبين سليماني والمهندس في بغداد

وأقيمت في العاصمة العراقية بغداد، فعالية لتأبين قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذين تعرضا للاغتيال قبل ثلاث سنوات.

وقتل سليماني والمهندس ورفاقهما جراء ضربة صاروخية أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني / يناير عام 2020.

الرئيس العراقي يطالب بملاحقة قاتلي سليماني والمهندس

وخلال الفعالية، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى ملاحقة مرتكبي عملية اغتيال سليماني والمهندس.

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وقال رشيد في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثله عبد الله العلياوي، إن ما سماها “جريمة الاستهداف” يجب أن تكون موضع الاستنكار والرفض الدائم، وأن تكون من أولويات التعامل السياسي العراقي حتى تحقيق العدالة.

السوداني يعتبر العملية “اعتداء على السيادة”

بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن قيام الإدارة الأمريكية السابقة بهذا العمل يعد اعتداءً صارخاً على الأرض والسيادة العراقية.

وأضاف: “هذا العمل مدان بجميع الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه عمل خطير كان يمكن أن تؤدي تداعياته إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة جمعاء”.

رئيس هيئة الحشد يتغنى بالمهندس

في سياق متصل، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، أن من وصفهم بـ”قادة النصر” هم قدوة للشباب العراقي والجيل الصاعد، مشيراً إلى أن أبو مهدي المهندس هو ابن العراق الذي نذر حياته للدفاع عن البلد، على حد تعبيره.

فيما وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، عملية الاغتيال بأنها جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني.

وقال زيدان، إن مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب الجريمة بحق قادة النصر مضاعفة، لافتاً إلى أن القضاء لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في جريمة الاغتيال، وفق نص حديثه.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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