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رمسيس الثاني.. مفاجأة بشأن أغبى محاولة سرقة بمصر وسخرية واسعة (فيديو)

حاول لصوص سرقة تمثال الملك رمسيس الثاني في أسوان والذي يزن 5 أطنان وطوله 3 أمتار ويقع وسط منطقة أثرية

كتب خالد الأحمد
تمثال رمسيس watanserb.com
تمثال رمسيس
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وطن- أحبطت السلطات المصرية محاولة سرقة “تمثال رمسيس” في مصر، وقالت إن حراس المنطقة الأثرية بالمحجر القديم بمدينة أسوان، تمكنوا من ضبط أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بجوار تمثال رمسيس الثاني لمحاولة سرقته.

محاولة لصوص سرقة تمثال رمسيس الثاني تبوء بالفشل

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان الدكتور “عبد المنعم سعيد” قوله، إنه تلقى بلاغًا من حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان، موضحا أنهم أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاصا يقومون بالحفر والتنقل بجوار تمثال رمسيس الثاني.

وجرى التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تمثال رمسيس
تمثال رمسيس

وبدوره قال شاذلي علي عبدالعظيم مدير آثار أسوان عبر برنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب، إن التمثال الذي تعرض لمحاولة سرقة يرقد في منطقة المحجر الجنوبي شرق مدينة أسوان بطريق الشلال.

وهو محجر أثري ويبلغ طول التمثال حوالي 3 أمتار وعرضه 1 متر، ويبلغ وزنه حوالي 5 أطنان.

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واضاف أن منطقة المحجر الجنوبي تابعة لمنطقة أسوان وهو محجر أثري خاضع لآثار أسوان ويعود إلى العصر الفرعوني وهو يمتد على مساحة 34 فداناً.

ويضم إضافة إلى تمثال رمسيس الثاني أحواضاً رومانية وكتل وعناصر معمارية غير مكتملة وبعض النقوش الصخرية.

وروى أن مجموعة من اللصوص تبلغ حوالي 9 أشخاص كانوا متواجدين حول التمثال ويجهزون لسرقته.

وكشف أن حارس الآثار للمنطقة لاحظ وجودهم واتصل بإدارة أثار أسوان، وأضاف أن اللصوص كانوا يحفرون حول التمثال الضخم من كل الجوانب.

وتم ارسال حراس آخرين ألقوا القبض على 3 من اللصوص وتم تسليمهم لشرطة السياحة واعترفوا هناك بأنهم كانوا يحاولون سرقة التمثال.

ما حدث “جنون وهوس”

وأضاف المصدر أن ما كان يحاول اللصوص القيام به “حالة من الهوس والجنون” وتصرفهم كان بلا وعي.

وأردف أن التمثال هو للملك رمسيس الثاني وهو غير مكتمل وليس عليه أي نقوش.

وتابع مدير آثار أسوان أنهم كتبوا تقريراً بما حصل وتم تقديمه للنيابة العامة، وكشف عن محاولة سرقة مثيلة تمت عام 2006 عندما حاول لصوص الحفر حول التمثال ذاته ولكن محاولتهم باءت بالفشل.

وأثارت هذه الحادثة موجة سخرية واسعة بين المصريين على مواقع التواصل، والذين وصفوا ما حدث بأنه “أغبى عملية سرقة” في مصر.

من جانبه، قال خبير الآثار المصرية، مدير منطقة آثار وادي الملوك في الأقصر، علي رضا، في تصريحات صحفية إن وزن التمثال لا يقل عن 5 أطنان، “ولذلك، فإن محاولة نقله استغرقت وقتا طويلا، وذاك مما ساعد في اكتشاف واقعة السرقة”، موضحا أن التمثال يعود لعهد الأسرة الفرعونية الـ 19.

وأشار إلى أن هذا النوع من التماثيل موجود بكثرة ويوجد في المحاجر التي تعتبر ورش صناعة التماثيل أيام الفراعنة، فهناك المسلة الناقصة وتمثال أبو الهول الناقص، ويوصف بالتمثال “الغشيم” أي الذي بدأ العمل فيه ولم يكتمل لأي سبب، كأن تحدث اضطرابات في الدولة وقت نحته مثلا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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