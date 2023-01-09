من هي شبيهة جورجينا السعودية؟.. أجمل من صديقة رونالدو (شاهد)

- Advertisement -

وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، صورا وفيديوهات لفتاة سعودية وصفها النشطاء بأنها شبيهة صديقة نجم نادي النصر الجديد كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز.

من هي شبيهة جورجينا السعودية؟

واتضح لاحقا أن الفيديو المتداول هو لمشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية ريم العنزي، والتي ظهرت في إطلالة مماثلة لإطلالة جورجينا أثناء احتفالية نادي النصر بصديقها رونالدو في حفل تقديمه للجمهور.

واتضح وجود شبه كبير بين ريم وجورجينا، كما أن وضعها لنفس مكياج صديقة رونالدو وارتدائها نفس ملابسها زاد الشبه بينهم بشكل كبير.

وظهرت شبيهة جورجينا السعودية في مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع، وهي داخل سيارة وترتدي نفس أزياء جورجينا، وتقلدها في حركاتها وكلماتها.

وقالت ريم العنزي بحسب ما رصدت (وطن) بعدما قدمت التحية بالإنجلزية:”هلا ومرحبا” وهي نفس كلمات جورجينا رودريغيز في احتفالية نادي النصر.

- Advertisement -

وقوبل المقطع بتفاعل كبير بين النشطاء الذين انقسموا بين ساخرا منها وداعما لها.

فبينما ذهب البعض إلى أنه لا يوجد شبه أساسا بينهما، أكد آخرون أن ريم العنزي تشبه في هذه الإطلالات بالفعل جورجينا وأنها أجمل منها أيضا، بحسب وصفهم.

شبيهة جورجينا تسحر العالم بجمالها pic.twitter.com/kQDcMt01oc — Screen Mix (@ScreenMix) January 8, 2023

وكانت جورجينا رودريغيز قد وصلت إلى الأراضي السعودية قبل أيام، رفقة صديقها كريستيانو رونالدو وأطفالهما بعد إتمام “الدون” صفقته التاريخية مع نادي النصر السعودي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر وسيلعب بالدوري السعودي الممتاز، مقابل مبلغ خيالي جعله اللاعب الأغلى أجرا في العالم بقيمة 200 مليون يورو سنويا.

ريم العنزي شبيهة جورجينا تظهر في مقطع جديد وتتألم

وبعد الشهرة التي حازتها التيك توكر السعودية ريم العنزي بسبب الشبه بينها وبين جورجينا، ظهرت في مقطع جديد رفقة صديقة لها.

وكانت شبيهة جورجينا السعودية تشكو في الفيديو الذي رصدته (وطن) من الم في بطنها، وتلمح إلى أنها محسدوة بعد انتشار صورها ومقاطعها.

حيث علقت صديقتها التي ظهرت بجانبها بالقول:”عين اذكرو الله ياجماعة”.

شبيهة جورجينا تشتكي من ألم في بطنها وصديقتها تُعلق: "عين اذكرو الله ياجماعة" pic.twitter.com/saLa0p5Al6 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 9, 2023

وبات العديد من مشاهير مواقع التواصل النساء والكثير أيضا من عارضات الأزياء والموضة، مفتونات بصديقة رونالدو التي حازت شهرة عالمية بسبب علاقتها بالنجم العالمي، وأصبحن يقلدنها في كل تفاصيل حياتها بداية من ملابسها وأزيائها وحتى طريقة حديثها وتسريحة الشعر والمكياج كذلك.

وفي هذا السياق كان الكثير من النشطاء قد اتهموا الفنانة المصرية ياسمين صبري، بأنها تقلد جورجينا رودريغيز وتحاول أن تصبح نسخة منها في كل شيء.

رونالدو وجورجينا وعلاقة مثيرة

ورغم أن صديقة رونالدو قد أنجبت منه أطفال وتعيش معه في منزل واحد وتلازمه دائما، إلا أنهما لا تربطهما علاقة زواج حتى الآن وهو الأمر الذي يثير جدلا واسعا حول علاقتهما التي بدأت قبل سنوات حتى يومنا هذا.

ويحرص كريستيانو رونالدو على ظهور جورجينا برفقته دائما في كل المناسبات، وكان حضورها لافتا في بطولة كاس العالم الماضية بقطر.

وظهرت رودريغيز في العاصمة القطرية الدوحة طيلة البطولة وهي تشجع رونالدو بقوة، إلا أن الحظ لم يحالف منتخب البرتغال الذي تزعمه رونالدو وخرج من دور الـ8 على يد أسود الأطلس.

ويحظى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشعبية جارفة حول العالم، ويعد أحد أساطير لعبة كرة القدم.

وقرر رونالدو أخيرا أن يختتم مشواره الكروي الحافل في المملكة العربية السعودية، باللعب لصالح نادي النصر السعودي، وايضا سيكون سفيرا للسعودية في ملفها لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.