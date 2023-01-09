لاعب أتليتكو مدريد يمسك العضو الذكري للاعب برشلونة خلال شجار عنيف! (فيديو)

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وطن – شهدت مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، عراكا عنيفا بين فيران توريس وستيفان سافيتش في آخر دقائق المباراة.

عراك عنيف بين لاعبي برشلونة وأتليتكو مدريد

وتصارع توريس وسافيتش على إحدى الكرات التي كان يبحث من خلالها أتليتكو عن هدف التعادل، في الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وبعدما ابتعدت عنهما الكرة، دخل اللاعبان في عراك عنيف تضمن اشتباكا حادا وشد من منطقة الشعر وإمساك بعضو حساس.

وبعد الاشتباك، تدخل حكم المباراة ومنح كل منهما بطاقة حمراء، ليكمل كل فريق آخر الدقائق منقوصا.

🎥 فيران توريس وسافيتش في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد 😂🥊pic.twitter.com/MZVj2KA9TC — نَص تكتيكي (@tactext) January 8, 2023

فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

وعاد برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد تحقيقه الفوز الشاق على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف دون رد.

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واستفاد البلوجرانا من تعثر ريال مدريد أمام فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الـ16.

وسجل فريق برشلونة، هدف الفوز الوحيد في المباراة، داخل مرمى شباك أتلتيكو مدريد، عند الدقيقة الـ22، عن طريق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وعاد برشلونة إلى فارق النقاط الثلاث في صدارة الليغا مع ريال مدريد، مع قرب نهاية الدور الأول الذي شهد منافسة حامية الوطيس بين الغريمين.

بينما ظل رصيد أتلتيكو 27 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق 14 نقطة عن النادي الكتالوني المتصدر بعد 16 مباراة.