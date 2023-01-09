الإثنين, يناير 9, 2023
الرئيسيةرياضةلاعب أتليتكو مدريد يمسك العضو الذكري للاعب برشلونة خلال شجار عنيف! (فيديو)
رياضة

لاعب أتليتكو مدريد يمسك العضو الذكري للاعب برشلونة خلال شجار عنيف! (فيديو)

تصارع توريس وسافيتش على إحدى الكرات التي كان يبحث من خلالها أتليتكو عن هدف التعادل، في الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

كتب خالد السعدي
عراك عنيف بين لاعبي برشلونة وأتليتكو مدريد watanserb.com
عراك عنيف بين لاعبي برشلونة وأتليتكو مدريد
- Advertisement -

وطن – شهدت مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، عراكا عنيفا بين فيران توريس وستيفان سافيتش في آخر دقائق المباراة.

عراك عنيف بين لاعبي برشلونة وأتليتكو مدريد

وتصارع توريس وسافيتش على إحدى الكرات التي كان يبحث من خلالها أتليتكو عن هدف التعادل، في الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وبعدما ابتعدت عنهما الكرة، دخل اللاعبان في عراك عنيف تضمن اشتباكا حادا وشد من منطقة الشعر وإمساك بعضو حساس.

وبعد الاشتباك، تدخل حكم المباراة ومنح كل منهما بطاقة حمراء، ليكمل كل فريق آخر الدقائق منقوصا.

فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

وعاد برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد تحقيقه الفوز الشاق على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف دون رد.

- Advertisement -

واستفاد البلوجرانا من تعثر ريال مدريد أمام فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الـ16.

فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد
فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

وسجل فريق برشلونة، هدف الفوز الوحيد في المباراة، داخل مرمى شباك أتلتيكو مدريد، عند الدقيقة الـ22، عن طريق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وعاد برشلونة إلى فارق النقاط الثلاث في صدارة الليغا مع ريال مدريد، مع قرب نهاية الدور الأول الذي شهد منافسة حامية الوطيس بين الغريمين.

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد
ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

بينما ظل رصيد أتلتيكو 27 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق 14 نقطة عن النادي الكتالوني المتصدر بعد 16 مباراة.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

رياضة

مواجهات صعبة منتظرة .. قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

رياضة

تفاصيل عقوبة ليفاندوفسكي القاسية بقرار محكمة إسبانية

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا 2023

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع ختام الجولة الـ15

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

رياضة

ميسي يُطلق برشلونة بالثلاثة بعد اتفاقه الشفهي مع باريس سان جيرمان

رياضة

نجم المنتخب المغربي مطلوب في برشلونة

رياضة

عقوبة صارمة بحق ليفاندوفسكي .. وهذه تفاصيلها

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد أوساسونا القوية في الدوري الإسباني

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ألميريا في ليلة اعتزال بيكيه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الإمارات تعلن عن تدريس “الهولوكوست” في المدارس!

بث مباشر مباراة عمان واليمن اليوم في خليجي 25

“أحتاج علاجًا بالصدمة الكهربائية لإخراج مقاطع زوجتي الجنسية من رأسي”..الأمير هاري يكشف تفاصيل صادمة في مذكراته

سعر صادم لتذكرة مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان وتركي آل الشيخ يبدأ المزاد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة ال17

من أجل رونالدو وجورجينا .. “ابن سلمان” يستعد لتعديل قانوني لشرعنة العلاقة بينهما!

تقنية التسلل الآلي حاضرة في كأس السوبر الإسباني 2023

صورة للفنانة جيهان عبدالعظيم تكشف منطقة حساسة .. حذفتها وأعادت نشرها “”مُغطاة”!

رقص وغناء وزغاريد في جنازة وديع جورج وسوف .. مشاهد صادمة تثير جدلاً عاصفاً

(شاهد) .. هدف رياض محرز العالمي في مرمى تشيلسي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC