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فضيحة نادين الراسي.. انهارت بحضن جورج وسوف صباحاً وسكرت طرباً بحفل صاخب مساءً (شاهد)

نادين الراسي سبق وأن أثارت موجة غضب ضدها بسبب ملابسها غير اللائقة في عزاء شقيقها جورج الراسي

كتب سالم حنفي
فضيحة نادين الراسي watanserb.com
نادين الراسي في حضن جورج وسوف
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وطن– أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حالة انهيار كامل خلال تعزيتها للفنان السوري جورج وسوف في وفاة نجله “وديع” صباح السبت الفائت، لتظهر في مساء ذات اليوم وهي ترقص طربا في إحدى الحفلات.

وكانت النجمة اللبنانية نادين الراسي، قد حرصت على مساندة سلطان الطرب، الفنان جورج وسوف في عزاء نجله الأكبر وديع، بكنيسة مار نقولا في الأشرفية بلبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو لمقابلات صحفية معها انهيارها بشكل كامل، حيث بدت في غاية التأثر والحزن، خاصة وأنها لا تزال تعيش حرقة خسارتها قبل أشهر لشقيقها الفنان جورج الراسي.


وقالت نادين الراسي في مقابلة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام: “جورج وسوف حياته عمرها ما كانت سهلة وما رح يقفلها بطريقة سهلة، وأنا عبحاول كون قوية رغم أني شاعرة بجرح وفاة شقيقي جورج، بس لازم أجي وساند جورج مع إني مش عارفة شو قول لدرجة إني جيت من غير ما أقول لعيلتي ورح يعرفوا من السوشيل ميديا”.

وفي موقف مناقض لحالة الحزن والإنهيار التي ظهرت بها صباحا، ظهرت نادين الراسي مساء السبت بعد تقديمها واجب العزاء في إحدى السهرات التي كان يحييها كل من الفنان وائل جسار وعامر زيان في بيروت، وبدت سعيدة وترقص وتغني ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان “وديع” نجل الفنان جورج وسوف قد توفي مساء الجمعة، حيث أكدت مصادر صحفية لبنانية، أن “وديع” قد خضع قبل أيام لعملية “تكميم معدة” وقد تم إدخاله، الخميس، للمشفى، جراء مضاعفات صحية تسببت بها العملية، مما جعله يدخل تحت تأثير غيبوبة عانى خلالها من نزيف حادّ استدعى عملية نقل دم، فضلاً عن تعرضه لأزمة قلبية.

وتمت مراسم دفن الابن الأكبر للمطرب جورج وسوف “وديع”، في مدافن العائلة بمنطقة كفرون السورية، وذلك بحضور والده وأفراد عائلته والأصدقاء المقربين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطانَ الطرب جورج وسوف -كما يلقّبه معجبوه- وزوجته السابقة شاليمار شلبي، والدة وديع، وهما يدخلان في نوبة بكاء شديدة في أثناء سماع رثاء ابنهما لشقيقه.

الفنانة اللبنانية نادين الراسي، قد أثارت موجة من الجلد أثناء تلقّيها العزاء بوفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي بحادث سير مروع في في أغسطس/آب الماضي.

تعليقات صادمة على ملابس نادين الراسي

وظهرت نادين الراسي مرتدية فستاناً باللون الأسود، تميّز بأنه قصير جداً وكشف عن كامل ساقيها. الأمر الذي أثار حفيظة البعض واستنكارهم، لارتدائها ملابس جريئة في عزاء شقيقها.

المصدرتويتر ، يوتيوب ، انستجرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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