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بعد المونديال .. إيفانا نول تستعرض مؤخرتها أمام جماهير دوري كرة السلة الأمريكي!

نشرت إيفانا نول على حسابها في انستغرام، صوراً جريئة، وهي تستعرض مؤخرتها، خلال حضورها مباراة فريقي "بروكلين نتس"و "ميامي هيت" ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

كتب أنس السالم
ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول
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وطن – يبدو أن ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، انتقلت من الإثارة في ملاعب كرة القدم بمونديال قطر، إلى الإستعراض الجريء والإثارة في ملاعب كرة السلة.

ونشرت إيفانا نول على حسابها في انستغرام، صوراً جريئة، وهي تستعرض مؤخرتها، خلال حضورها مباراة فريقي “بروكلين نتس”و “ميامي هيت” ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول تتابع دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين
ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول تتابع دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

وحقق فريق “بروكلين نتس” انتصارا صعبا أمام “ميامي هيت” وتغلب عليه بنتيجة 102 / 101 فجر الاثنين ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

كما شهدت المباراة خروج النجم كيفتن دورانت بسبب الإصابة في الركبة اليمنى.

ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول في مونديال قطر 

جدير بالذّكر ان اسم  إيفانا نول، مَلكة جمال كرواتيا السابقة، لمع خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دول قطر، بسبب الجرأة غير المسبوقة التي ظهرت بها خلال حضورها مباريات منتخب بلادها في ملاعب المونديال.

تحرش جماعي بملكة جمال كرواتيا إيفانا نول.. صور جديدة تثير الجدل (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول

كما لم تتوقف ملكة جمـال كرواتيا السابقة، عن استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال، وأخذت تستعرض جسمها ومفاتنها، بملابس مثيرة على كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.

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ومؤخرا، كشفت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، أنّ العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي أجريت في قطر، في شهر ديسمبر 2022، تحرشوا بها عبر إرسال رسائل خاصة خلال البطولة. كما أوردت “ماركا” الإسبانية.

إيفانا نول بعد فوز كرواتيا على المغرب watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول في قطر

وقالت العارضة أيضًا، إنها لم تكن مهتمة بتكوين صداقات مع أي لاعب كرة قدم أو أي شخص آخر، لأنها كانت تعلم أنهم كانوا يبحثون عنها فقط من أجل جسدها.

بينما ذكرت عارضة الأزياء الكرواتية إيفانا نول، أنها تلقّت عشرات عروض الزواج، ولديها رسائل من عدة مشاهير.

وقبل بدء كأس العالم، كان لدى إيفانا نول 700000 متابع، والآن أصبح الرقم أكثر من ثلاثة ملايين على انستغرام.

إيفانا نول watanserb.com
جماهير إيفانا نول تلتقط صور معها

وختمت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول العام 2022، بنشر ألبوم صور، ضمّ مجموعة من أكثر صورها إثارةً وجرأة، خلال مناسباتٍ عديدةٍ في مقدمتها حضورها بطولة كأس العالم بقطر في ديسمبر الماضي.

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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