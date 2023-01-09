بث مباشر مباراة عمان واليمن اليوم في خليجي 25

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وطن- تترقب جماهير الكرة العربية والخليجية، مباراة عمان واليمن، الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″، على ملعب (البصرة) الدولي.

وستنطلق صافرة بداية مباراة عمان واليمن، بقرار الحكم الكويتي عبد الله جمالي، في منافسات كأس الخليج العربي 2023، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت العراق والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة عمان واليمن في خليجي 25

وستكون المباراة عند الساعة الخامسة والربع مساءً، بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات، بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.

النكهة الخليجية تخيّم على أجواء البصرة 😍 والمتعة مستمرة.. إليكم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في خليجي زين 25#خليجي_زين25 | #عمان_اليمن#السعودية_العراق pic.twitter.com/Ye0xqvWOjy — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 8, 2023

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون المباراة. عند الساعة الثانية والربع مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية بين كلا المنتخبين في بطولة خليجي 25.

بث مباشر مباراة عمان واليمن في خليجي 25

وستبث مباراة عمان واليمن، على العديد من وسائل الإعلام العراقية المحلية، وكذلك قنوات عربية خليجية، المفتوحة بالمجان لجميع الجماهير في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، روابط بث مباراة عمان واليمن في خليجي 25، بجودة عالية وبدون تقطيع، فيما يلي:

معلق مباراة عمان واليمن

وسيعلق على مباراة عمان واليمن في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، على قنوات الشارقة الرياضية الإماراتية، المعلق عامر الطنيجي.

وكان منتخب عمان (الأحمر)، قد تعادل في الجولة الماضية أمام صاحب الأرض العراق ” أسود الرافدين”، سلبياً بدون أي من الأهداف في افتتاح خليجي 25.

📸 "الأحمر" يختتم تحضيراته لمواجهة المنتخب اليمني، بحصة مسائية على أرضية الملعب الفرعي لمدينة البصرة الرياضية.#خليجي25 #خليجي_زين25 pic.twitter.com/5Adkf3zS4C — الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) January 8, 2023

كما وتلقى منافسه اليمن (النسور اليمنية) الخسارة. أمام نظيره السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين نظيفين دون رد في الجولة الماضية من منافسات البطولة الخليجية.

ترتيب مجموعة عمان واليمن في كأس الخليج 2023

وجاء ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، قبيل انطلاق منافسات الجولة الثانية، كما يلي:

(1) السعودية 3 نقاط.

(2) العراق نقطة واحدة.

(3) عمان نقطة واحدة.

(4) اليمن بدون نقاط.