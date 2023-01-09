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رياضة

بث مباشر مباراة عمان واليمن اليوم في خليجي 25

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023

كتب فارس أبو شيحة
بث مباشر مباراة عمان واليمن watanserb.com
بث مباشر مباراة عمان واليمن اليوم
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وطن- تترقب جماهير الكرة العربية والخليجية، مباراة عمان واليمن، الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″، على ملعب (البصرة) الدولي.

وستنطلق صافرة بداية مباراة عمان واليمن، بقرار الحكم الكويتي عبد الله جمالي، في منافسات كأس الخليج العربي 2023، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت العراق والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة عمان واليمن في خليجي 25

وستكون المباراة عند الساعة الخامسة والربع مساءً، بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات، بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون المباراة. عند الساعة الثانية والربع مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية بين كلا المنتخبين في بطولة خليجي 25.

بث مباشر مباراة عمان واليمن في خليجي 25

وستبث مباراة عمان واليمن، على العديد من وسائل الإعلام العراقية المحلية، وكذلك قنوات عربية خليجية، المفتوحة بالمجان لجميع الجماهير في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

تدريبات منتخب عمان قبيل مواجهة اليمن
تدريبات منتخب عمان قبيل مواجهة اليمن
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كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، روابط بث مباراة عمان واليمن في خليجي 25، بجودة عالية وبدون تقطيع، فيما يلي:

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معلق مباراة عمان واليمن

وسيعلق على مباراة عمان واليمن في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، على قنوات الشارقة الرياضية الإماراتية، المعلق عامر الطنيجي.

وكان منتخب عمان (الأحمر)، قد تعادل في الجولة الماضية أمام صاحب الأرض العراق ” أسود الرافدين”، سلبياً بدون أي من الأهداف في افتتاح خليجي 25.

كما وتلقى منافسه اليمن (النسور اليمنية) الخسارة. أمام نظيره السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين نظيفين دون رد في الجولة الماضية من منافسات البطولة الخليجية.

ترتيب مجموعة عمان واليمن في كأس الخليج 2023

وجاء ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، قبيل انطلاق منافسات الجولة الثانية، كما يلي:

(1) السعودية 3 نقاط.

(2) العراق نقطة واحدة.

حكام مباراة عمان واليمن في خليجي 25
حكام مباراة عمان واليمن في خليجي 25

(3) عمان نقطة واحدة.

(4) اليمن بدون نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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