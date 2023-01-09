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رياضة

بالصدارة.. العراق تفوز على السعودية واليمن أول المودعين لخليجي 25 (شاهد)

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 25 العراق

كتب فارس أبو شيحة
العراق تفوز على السعودية في خليجي 25 watanserb.com
العراق تفوز على السعودية في خليجي 25
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وطن- فاز منتخب العراق على السعودية، بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الجولة الثانية في دور مجموعات خليجي 25، ليتصدر ترتيب المجموعة، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف عمان الذي أقصى اليمن من البطولة بعد الفوز المثير عليه بثلاثية مقابل هدفين.

وأحرز صاحب الأرض منتخب العراق، الهدف الأول في شباك مرمى منتخب السعودية، في الدقيقة ال30 عن طريق اللاعب إبراهيم بايش.

العراق تفوز على السعودية في كأس الخليج 2023

كما وعزز أسود الرافدين العراقي بهدف ثاني في الدقيقة ال86، من توقيع اللاعب آسو رستم.

وتفوق المنتخب العراقي على صعيد الاستحواذ والتسديدات، أمام منافسه السعودي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 52%.

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بينما وصل عدد تسديدات منتخب السعودية (الصقور الخضر)، إلى 3 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 48%.

مباراة العراق والسعودية في خليجي 25
مباراة العراق والسعودية في خليجي 25

فوز عمان على اليمن في خليجي 25

حقق منتخب عمان (الأحمر)، الفوز المثير على نظيره اليمني، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25 العراق.

وافتتح منتخب اليمن (النسور اليمنية)، المباراة بهدف مبكر بطريق الخطأ، عن طريق لاعب المنتخب العماني علي فضل أحمد الذي سجل هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال2 على بداية أحداث المباراة.

وسجل منتخب عمان هدف التعادل في الدقيقة ال12 من ركلة جزاء، نجح في تسجيلها اللاعب عبد الواسع المطري.

جماهير داخل مدرجات ملعب البصرة الدولي
جماهير داخل مدرجات ملعب البصرة الدولي

كما وتقدم المنتخب اليمني في نتيجة المباراة بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال30 من توقيع عمر الداحي، ليسجل بعدها المنتخب العماني هدف تقليص الفارق والتعادل عن طريق اللاعب أرشد العلوي في الدقيقة ال37.

اليمن أول المودعين لبطولة خليجي 25 العراق

كما وأحرز المنتخب العماني هدف الفوز الثالث في الدقيقة ال47، عن طريق اللاعب عصام الصبحي.

وأهدر المنتخب اليمني ركلة جزاء تحصل عليها في الدقائق الأخيرة على نهاية أحداث المباراة، بعد نجاح حارس المرمى العماني إبراهيم المخيني في التصدي لها ببراعة.

جماهير منتخب العراق
جماهير منتخب العراق

وبخسارة منتخب اليمن في المباراة الثانية على التوالي في خليجي 25، أمام نظيره العماني، بعد أول المنتخبات الخليجية المودعة للبطولة.

ترتيب المجموعة الأولي في بطولة خليجي 25

وجاء ترتيب المجموعة الأولى، بعد نهاية منافسات الجولة الثانية لها في كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، كما يلي:

(1) العراق 4 نقاط.

(2) عمان 4 نقاط.

(3) السعودية 3 نقاط

(4) اليمن بدون نقاط.

مباراة عمان واليمن في بطولة خليجي25
مباراة عمان واليمن في بطولة خليجي25

يشار بأن منافسات الجولة الثالثة والختامية من منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25 العراق، ستبدأ الخميس وستختتم في اليوم التالي، لحسم 4 منتخبات خليجية في الصعود إلى نصف نهائي البطولة الخليجية بنسختها ال25.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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