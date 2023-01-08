5 حيوانات تستطيع أن تتنبأ بالطقس..تعرف عليها

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وطن– يعتقد الخبراء أن الحيوانات تدرك بشدة التغيرات الطفيفة في البيئة، مثل الضغط الجوي، والفصول، والرطوبة.

كما تمتلك الحيوانات حواسًا عالية، والتي قد تفسر قدراتها المفترضة على التنبؤ بالطقس ويمكنهم كذلك أن يشعروا ويسمعوا ويشموا التغييرات البيئية أكثر من البشر.

وفي السطور التالية، سوف نستعرض لكم حيوانات يرى الخبراء أنه بإمكانها أن تتنبأ بالأحوال الجوية، كما أشار إليه موقع “viva.co.id“.



القطط

من المعروف أن القطط حساسة للغاية، ويعتقد الكثير من الناس أن هذه الحساسية الزائدة تعني أنه يمكنها التنبؤ بالعواصف الرعدية والطقس.

حواس القطة أكثر حدة من حواس البشر. لذلك، يمكنها اكتشاف انخفاض الضغط الجوي قبل العاصفة.

كما يمكنها كذلك سماع الرعد قبلنا. ويعتقد الخبراء أيضًا أنه من المحتمل أنها تستطيع أن تشم الرائحة المعدنية في الغلاف الجوي التي تحدث قبل العاصفة مباشرة.



الكلاب

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يعتقد الكثير من الناس أن الكلاب لديها قدرات على التنبؤ بالطقس. قد يتراوح سلوكهم من النباح بشدة إلى الاختباء في مكان آمن، مثل تحت السرير أو في الخزانة.

قد تتصرف الكلاب بشكل غريب عندما تشعر بالتغيرات البيئية والجوية، مثل انخفاض الضغط والكهرباء في الهواء قبل العاصفة. لديهم أيضًا حاسة شم أفضل بكثير من البشر، لذلك يمكنهم شم رائحة العاصفة الرعدية القادمة قبل البشر.



الأبقار

تستطيع الأبقار التنبؤ بحالة الطقس وعندما تستلقي في الحقل فإن ذلك يشير إلى هطول أمطار.

الطيور

يعتبر سلوك الطيور طريقة أخرى يمكنك من خلالها توقع عاصفة رعدية قادمة. تقول القصص القديمة إنه إذا رأيت العديد من الطيور جالسة على سلك كهربائي، فهذا يعني عادةً أن عاصفة ممطرة قادمة. ذلك لأن الطيور تستطيع سماع الموجات فوق الصوتية، وهي موجات منخفضة جدًا لا يستطيع البشر سماعها.

الأغنام

تعتبر الأغنام من الحيوانات الأخرى التي يمكنها التنبؤ بالطقس، وفقًا لبعض الثقافات.

على سبيل المثال، يعتقد الناس في أيسلندا أنه إذا بدأت الأغنام في التبول بشكل متكرر، فهذه علامة على هطول المطر، والبول الأصفر الفاتح يعني أن الطقس سيكون مشمسًا ومشرقًا.

من غير الواضح ما إذا كانت حكاية هذه الحكاية صحيحة أم لا. ولكن، هناك طريقة أخرى يمكن للأغنام من خلالها معرفة الطقس وهي عندما يضربون بعضهم البعض، مما يعني توقع هطول أمطار غزيرة.

