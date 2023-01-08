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متحور كورونا الجديد..هل يمكن أن يتحول إلى وباء عالمي؟

من غير المحتمل أن يؤدي المتحور الجديد إلى زيادة عدد حالات دخول المستشفيات والوفيات

كتب ايمان الباجي
متحور كورونا الجديد..هل يمكن أن يتحول إلى وباء عالمي؟ watanserb.com
هل يمكن أن يتحول إلى وباء عالمي؟
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وطن– أثار المتحور المعروف باسم “ XBB.1.5“، المنتمي إلى “أوميكرون”، قلقاََ في الولايات المتحدة، حيث يتميز بكونه أكثر قابلية للانتقال من الإصدارات السابقة من الفيروس.

متحور XBB.1.5

في الولايات المتحدة، ينتشر XBB.1.5 بسرعة كبيرة، مما تسبب في ما يقرب من 28 بالمائة من الحالات الجديدة على مستوى البلاد اعتبارًا من 6 يناير، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وهذا يمثل ارتفاعا بنسبة 4 في المائة فقط من الحالات في بداية ديسمبر، كما يمثل حاليََا أغلبية الإصابات في أماكن مثل نيويورك ونيوجيرسي. وقد تم اكتشافه بالفعل في 29 دولة.

من جهتها، قالت عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيركوف:”أنه أكثر أشكال أوميكرون القابلة للانتقال حتى الآن، ونحن قلقون بشأن ميزة نمو هذا المتحور.”

يتميز المتحور الجديد بكونه أكثر قابلية للانتقال من الإصدارات السابقة من الفيروس

على الرغم من أنه أكثر قابلية للانتقال بين متحورات أوميكرون، من غير المحتمل أن يؤدي XBB.1.5 إلى زيادة هائلة في حالات دخول المستشفيات والوفيات، خاصة بعد أن تمتع الغالبية العظمى من الناس في الولايات المتحدة بدرجة معينة من الحماية ضد الفيروس.

ومع ذلك، فإنه لا يزال يمثل قلقًا ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى ​المستشفيات​ بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الارتفاع، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

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ومن المحتمل أن تكون هناك آلاف الإصابات الأخرى التي لم يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها، بحسب ما أورده موقع  موقع فوكس الإخباري الأمريكي.

والإختلاف الآن هو أن هناك الكثير من المناعة ضد Covid-19 بين السكان وهناك أيضًا علاجات فعالة ضد هذا الفيروس.

وفي الوقت نفسه، لا يختلف XBB.1.5 كثيرًا عن المتحورات الأخرى، لذلك لا تزال المناعة ضد المتغيرات الفرعية مثل BA.5 توفر الحماية.

لا يختلف XBB.1.5 كثيرًا عن المتحورات الأخرى

لكن كوفيد-19 ليس مصدر القلق الصحي الوحيد هذا الموسم، حيث أن عدوى أخرى مثل الإنفلونزا وفيروس RSV تملأ أسرة المستشفيات أيضًا. ومع ازدياد صعوبة تتبع الحالات، لا يزال من الممكن تجنب الإصابة بهذه العدوى إذا اتخذ الناس خطوات وحصلوا على اللقاحات.

ما الذي يجعل XBB.1.5 مختلفًا عن المتغيرات الأخرى؟

تطور XBB.1.5من سلالة XBB، لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي. ويحتوي المتحور الجديد على طفرات في بروتين “سبايك” الموجود على السطح الخارجي لفيروس كورونا، وهو  الجزء من الفيروس الذي يتعرف عليه الجهاز المناعي بسهولة والجزء الذي يرتبط بالخلايا البشرية لبدء عملية العدوى.

هذه التغييرات تجعل اكتشاف الفيروس أكثر صعوبة وأفضل في التكاثر. يظل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أكثر عرضة لخطر الوفاة من السارس – CoV-2.

في الوقت نفسه، يتغير مشهد الصحة العامة حول Covid-19. لقد اختفت تدابير الصحة العامة مثل تفويضات القناع وقواعد التباعد الاجتماعي. هناك كذلك عدد قليل من الناس يخضعون لاختبار كوفيد، لذلك فإن مسؤولي الصحة العامة لديهم رؤية أقل عن انتشار المرض.

وهناك علاجات فعالة ضد كوفيد، مثل عقار Paxlovid المضاد للفيروسات. ولكن لم يعد هناك المزيد من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، التي كانت في السابق علاجًا احتياطيًا رئيسيًا، مصرح باستخدامها ضد المتغيرات الفرعية الجديدة.

كلما زاد انتشار الفيروس، زادت احتمالية تحوره بطريقة خطيرة

يعد فقدان علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة مقلقًا بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس Covid-19 الشديد والأشخاص الذين لا يستطيعون تناول باكسلوفيد بسبب تفاعلاته مع الأدوية الأخرى.

لونغ كوفيد

من المهم أيضًا أن نتذكر أن الاستشفاء والوفيات هي أسوأ نتائج كوفيد، ولكنها ليست المشاكل الوحيدة التي يمكن أن يسببها المرض. العديد من الأشخاص الذين عانوا من مسار خفيف من المرض يستمرون في المعاناة من أعراض تنفسية وعصبية دائمة، وهي حالة تعرف باسم “لونغ كوفيد“(Long COVID أو “متلازمة ما بعد كوفيد-19”.

وكلما زاد انتشار الفيروس، زادت احتمالية تحوره بطريقة خطيرة.

بمفرده، من غير المحتمل أن يكون متحور XBB.1.5 أشد من المتحورات السابقة لكورونا، لكن إبقائه قيد الفحص لا يزال يتطلب الكثير من اليقظة والجهد، والذي بدوره يمكن أن يمنع الضرر الناجم عن أمراض أخرى.

المصدرموقع "vox"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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