الأحد, يناير 8, 2023
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رياضة

ركلة حرة غريبة على الطريقة اليابانية تحظى الملايين من المشاهدات!

ركلة حرة على الطريقة اليابانية تحقق أكثر من 6 مليون مشاهدة على مواقع التواصل

كتب فارس أبو شيحة
ركلة حرة غريبة على الطريقة اليابانية watanserb.com
ركلة حرة غريبة على الطريقة اليابانية
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وطن- تداول نشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لركلة حرة غريبة على الطريقة اليابانية، التي أثارت دهشة واستغراب عشاق وجماهير كرة القدم في أنحاء العالم.

وحظيّ مقطع الفيديو المتداول بين النشطاء، أكثر من 6 ملايين مشاهدة، لركلة الحرة الغريبة في الدوري الياباني لكرة القدم، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ركلة حرة غريبة على الطريقة اليابانية

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام عدد من اللاعبين بحركة خداع غريبة خلال تنفيذهم للركلة الحرة المباشرة. باتجاه شباك المرمى، وهي حركة دائرية مكونة من 3 لاعبين، تشبه لعبة “فتحي ياوردة”، التي يعرفها الصغار قبل الكبار.

ورغم حركة الخداع التي نفذها اللاعبون اليابانيون خلال تنفيذهم لركلة الحرة المباشرة، إلا أنها لم تنجح في دخول داخل شباك مرمى الخصم.

ركلة حرة
ركلة حرة

الدوري الياباني الممتاز

كما وتعود تلك الركلة الحرة المباشرة على الطريقة اليابانية (غير تقليدية)، إلى مدرسة “تاكاغاوا جاكوين” الثانوية في اليابان، وفق ما ذكرته قناة الميادين الفضائية.

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ويمتاز اللاعبون اليابانيون بتنفذهم الرائع وبحركات غير تقليدية (مستحدثة) في عالم الكرة المستديرة على طريقتهم الخاصة.

ركلة حرة على الطريقة اليابانية
ركلة حرة على الطريقة اليابانية

وكان فريق يوكوهاما كارينوس قد توج ببطولة الدوري الياباني لكرة القدم 2022. بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف كاواساكي صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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