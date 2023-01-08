ركلة حرة غريبة على الطريقة اليابانية تحظى الملايين من المشاهدات!

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وطن- تداول نشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لركلة حرة غريبة على الطريقة اليابانية، التي أثارت دهشة واستغراب عشاق وجماهير كرة القدم في أنحاء العالم.

وحظيّ مقطع الفيديو المتداول بين النشطاء، أكثر من 6 ملايين مشاهدة، لركلة الحرة الغريبة في الدوري الياباني لكرة القدم، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ركلة حرة غريبة على الطريقة اليابانية

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام عدد من اللاعبين بحركة خداع غريبة خلال تنفيذهم للركلة الحرة المباشرة. باتجاه شباك المرمى، وهي حركة دائرية مكونة من 3 لاعبين، تشبه لعبة “فتحي ياوردة”، التي يعرفها الصغار قبل الكبار.

هكذا نُفذت ركلة حرة في #اليابان، ما أثار استغراب عشاق كرة القدم حول العالم 🤣🤣#أخبار_الآنpic.twitter.com/jKPUsBSfCD — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) January 3, 2023

ورغم حركة الخداع التي نفذها اللاعبون اليابانيون خلال تنفيذهم لركلة الحرة المباشرة، إلا أنها لم تنجح في دخول داخل شباك مرمى الخصم.

الدوري الياباني الممتاز

كما وتعود تلك الركلة الحرة المباشرة على الطريقة اليابانية (غير تقليدية)، إلى مدرسة “تاكاغاوا جاكوين” الثانوية في اليابان، وفق ما ذكرته قناة الميادين الفضائية.

👀 تنفيذ ركلة حرة بطريقة غريبة في اليابان 😅pic.twitter.com/67NvfWydWe — 90+ (@90PlusKora) January 2, 2023

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ويمتاز اللاعبون اليابانيون بتنفذهم الرائع وبحركات غير تقليدية (مستحدثة) في عالم الكرة المستديرة على طريقتهم الخاصة.

وكان فريق يوكوهاما كارينوس قد توج ببطولة الدوري الياباني لكرة القدم 2022. بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف كاواساكي صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.