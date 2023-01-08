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جنازة وديع جورج وسوف.. ما فعله شقيقه مؤثر وسط انهيار الأسرة (فيديو)

تم دفن وديع ابن جورج وسوف وتشييع جنازته الأحد، بعد وفاته المفاجأة عقب مضاعفات حدثت له بسبب جراحة أجراها لتكميم معدته

كتب سالم حنفي
جورج وسوف و جورج جونيور watanserb.com
جورج وسوف و جورج جونيور
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وطن- ودع نجل الفنان السوري جورج وسوف، جورج جونيور، شقيقه وديع خلال مراسم تشييعه في كنيسة القديس “نيقولاوس” شرق العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ألقى كلمة مؤثرة لشقيقه الراحل، وسط انهيار العائلة من البكاء وعلى وقع أغاني والده الحزينة.

شقيق وديع جورج وسوف يرثيه بكلمات مؤثرة

وكان الابن البكر للفنان السوري جورج وسوف قد فارق الحياة مساء، الجمعة، متأثرا بمضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام في إحدى المشافي اللبنانية.

وكان وديع وسوف أصيب بنزيف حاد استدعى عملية نقل دم فضلا عن تعرضه لأزمة قلبية.

وأكدت مصادر صحفية لبنانية أن وديع جورج وسوف قد خضع قبل أيام لعملية “تكميم معدة” وقد تم إدخاله، الخميس، للمشفى جراء مضاعفات صحية تسببت بها العملية، مما جعله يدخل تحت تأثير غيبوبة عانى خلالها من نزيف حاد استدعى عملية نقل دم فضلا عن تعرضه لأزمة قلبية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سلطان الطرب جورج وسوف ـ كما يلقبه معجبوه ـ وزوجته السابقة شاليمار شلبي، والدة وديع وهما يدخلان في نوبة بكاء شديد أثناء سماع رثاء ابنهما لشقيقه.

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وقال جورج جونيور في كلمته خلال مراسم الجنازة داخل الكنيسة: “كيف بدي أرجع، كيف روح ع بيتي، مكتبي، كيف بدي دق كل يوم إذا عندي مشكلة، مع مين أتروق وأتغدى وأتعشى، شو نعمل مشيئة ربنا.”

وأضاف متأثراً وسط بكاء الحاضرين: “كنت بتمنى بعد شهر تحمل بنتي وتغمرها وهي تتعلق فيك، عمو وديع، اسمك رح يضل، أنت ما فليت، بعدك فينا.”

ونقل جثمان وديع جورج وسوف من مستشفى “مار يوسف الدورة” إلى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الأشرفية، حيث حمل المشيعون الجثمان على أعناقهم، وصولا الى داخل الكنيسة، في ظل صراخ وبكاء الحاضرين.

وحضر مراسم التشييع والعزاء عدد كبير من الفنانين اللبنانيين وعلي راسهم هيفاء وهبي ونانسي عجرم ووائل الجسار، وزياد برجي ونجوي كرم وهشام حداد ونادين الراسي، وناصيف زيتون وعدد كبير من الإعلاميين.

جنازة وديع جورج وسوف

يُشار إلى ان وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري جورج وسوف من زوجته الأولى “شاليمار” التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.

وكانت حالة وديع وسوف الصحية قد تدهورت نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام، قيل انها عملية “ربط معدة” أدت إلى مضاعفات تسببت بوفاته.

وقالت مصادر طبية في مستشفى لبناني شرق العاصمة بيروت، إن وديع وسوف دخل المستشفى وهو بحالة الخطر نتيجة تعرضه لنزيف حاد، بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام.

والأحد، شُيع جثمان وديع وسوف، نجل المطرب السوري جورج وسوف، في بيروت على أنغام أيقونة والده الفنية “يوم الوداع”، وسط حضور جماهيري كبير من الوسط الفني في لبنان.

وتم تشييع جنازة وديع وسوف، على أنغام أغنية والده الشهيرة “يوم الوداع” وغيرها من أغانيه الحزينة، في مشهد أثار جدلا واسعا.

ومع انتهاء لحظات التأبين داخل الكنيسة، خرج الجثمان ليوارى الثرى في بلدة كفرون بمحافظة طرطوس الساحلية السورية، لكن قبل وضعه داخل السيارة اشتغلت أغانٍ شهيرة لوالد وديع.

وظهر عدد من الحضور في موكب التشيبع وهم يرفعون النعش عاليا فوق أيديهم، و امتزجت أصوات الزغاريد مع أنغام “يوم الوداع” الحزينة” في مشهد سريالي وثقته عدسات وسائل الإعلام.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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