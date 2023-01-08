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جدول ترتيب الدوري المصري مع نهاية الجولة ال12

الأهلي يحافظ على الصدارة وفيوتشر في الوصافة وحامل اللقب الزمالك في المركز الثالث

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2022-2023 watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2022-2023
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وطن- يعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال12، بعد فوزه النظيف على إنبي بهدفين نظيفين دون رد.

لكن المفاجأة تواجد حامل اللقب الزمالك في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعثره أمام الداخلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني، إلى جانب فوز بيراميدز العريض على غزل المحلة برباعية نظيفة دون مقابل.

كما وستختتم منافسات الجولة ال12، السبت، بمواجهة أسوان أمام البنك الأهلي، وطلائع الجيش والمقاولون، وكذلك حرس الحدود أمام الإسماعيلي.

جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023

ونضع بين يديكم متابعو (وطن)، جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال12، كما يلي:

(1) الأهلي 30 نقطة.

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(2) فيوتشر 26 نقطة.

(3) الزمالك 25 نقطة.

(4) بيراميدز 23 نقطة.

(5) الاتحاد السكندري 18 نقطة.

(6) غزل المحلة 18 نقطة.

(7) المصري البورسعيدي 17 نقطة.

(8) سيراميكا كليو باترا 15 نقطة.

(9) نادي أسوان 15 نقطة.

(10) المقاولون العرب 15 نقطة.

(11) طلائع الجيش 13 نقطة.

(12) البنك الأهلي 10 نقاط.

احتفال نجوم الأهلي المصري مع جماهيره في الدوري المصري
احتفال نجوم الأهلي المصري مع جماهيره في الدوري المصري

(13) سموحة 10 نقاط.

(14) إنبي 10 نقاط.

(15) فاركو 9 نقاط.

(16) الداخلية 9 نقاط.

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

(17) الإسماعيلي 7 نقاط.

(18) حرس الحدود 7 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال13 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بمواجهة الداخلية والبنك الأهلي، كما وستختتم بلقاء الإسماعيلي أمام المقاولون العرب.

المصدروطن + رابطة أندية الدوري المصري + صفحة الأهلي + صفحة الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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