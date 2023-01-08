جدول ترتيب الدوري المصري مع نهاية الجولة ال12

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وطن- يعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال12، بعد فوزه النظيف على إنبي بهدفين نظيفين دون رد.

لكن المفاجأة تواجد حامل اللقب الزمالك في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعثره أمام الداخلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني، إلى جانب فوز بيراميدز العريض على غزل المحلة برباعية نظيفة دون مقابل.

كما وستختتم منافسات الجولة ال12، السبت، بمواجهة أسوان أمام البنك الأهلي، وطلائع الجيش والمقاولون، وكذلك حرس الحدود أمام الإسماعيلي.

📊 الأهلي هو صاحب أقوى خط دفاع حتى الآن في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث لعب الفريق 12 مباراة واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط! 🧱🧤#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/Jg4V9WVhNb — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 6, 2023

جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023

ونضع بين يديكم متابعو (وطن)، جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال12، كما يلي:

(1) الأهلي 30 نقطة.

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(2) فيوتشر 26 نقطة.

(3) الزمالك 25 نقطة.

(4) بيراميدز 23 نقطة.

الفوز بثلاثية نظيفة ✅

صدارة جدول الترتيب ✅ يبدو أن بداية عام 2023 سعيدة للغاية لجماهير المارد الأحمر 🔥🦅#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/ghmrsOJ9Zc — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 4, 2023

(5) الاتحاد السكندري 18 نقطة.

(6) غزل المحلة 18 نقطة.

(7) المصري البورسعيدي 17 نقطة.

(8) سيراميكا كليو باترا 15 نقطة.

(9) نادي أسوان 15 نقطة.

(10) المقاولون العرب 15 نقطة.

(11) طلائع الجيش 13 نقطة.

(12) البنك الأهلي 10 نقاط.

(13) سموحة 10 نقاط.

(14) إنبي 10 نقاط.

(15) فاركو 9 نقاط.

(16) الداخلية 9 نقاط.

(17) الإسماعيلي 7 نقاط.

(18) حرس الحدود 7 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال13 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بمواجهة الداخلية والبنك الأهلي، كما وستختتم بلقاء الإسماعيلي أمام المقاولون العرب.