الأحد, يناير 8, 2023
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الجفاف في الشتاء يمكن أن يسبب الإمساك..إليك كيفية علاجه!

يمكن أن يساعد إتباع نظام غذائي غني بالبروتين وبالألياف في تقليل خطر الإصابة بالإمساك

كتب ايمان الباجي
الجفاف في الشتاء يمكن أن يسبب الإمساك..إليك كيفية علاجه! watanserb.com
الجفاف في الشتاء يمكن أن يسبب الإمساك
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وطن- يمكن أن يؤدي تناول الماء بكميات قليلة إلى جفاف الجسم. وعندما تصاب بالجفاف، قد تعاني من التعب والنعاس والصداع وخاصة من الإمساك.

ما هي العلاقة بين الجفاف والإمساك؟

الماء ضروري لكل وظائف الجسم، فهو يحافظ على رطوبتك ويحفاظ على إشراق البشرة ويساعد كذلك على تكسير الطعام وهضمه حتى يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية، وفقا لما أورده موقع “healthshots“.

ومن الضروري مراقبة كمية الماء التي تشربها، لأن عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك مشاكل في الجهاز الهضمي ويزيد من مخاطر التقلبات المزاجية وارتفاع درجة حرارة الجسم وحصوات الكلى وخاصة الإمساك. 

شرب الكثير من المشروبات على غرار القهوة والشاي يؤدي إلى جفاف الجسم

نصائح للتعامل مع جفاف الجسم

  • شرب كمية كافية من الماء: اشرب الماء طوال اليوم لتحافظ على رطوبتك. 
  • تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين: إن شرب الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا والكحول يؤدي إلى الجفاف.
  • تناول الفواكه والخضروات: يمكنك أيضًا إضافة الفواكه والخضروات الغنية بالمياه إلى نظامك الغذائي لكي تحافظ على رطوبتك.
  • ماء الليمون: يمكن أن يمنحك جرعة من فيتامين سي ويمكن أن يحافظ على رطوبة جسمك.

نصائح لتجنب الإمساك

اتباع نظام غدائي غني بالألياف

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالبروتين وبالألياف في تقليل خطر الإصابة بالإمساك.

يساعد هذا النظام الغذائي في علاج الإمساك وتليين البراز بطرق مختلفة.

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تعد الكمثرى والحمص والبروكلي وبراعم بروكسل والتفاح والجزر مصادر رائعة للألياف. بالنسبة للبروتين، أضف البيض والجبن والعدس إلى نظامك الغذائي.

شرب كمية كافية من الماء

عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالإمساك، فمن الضروري أن تراقب كمية الماء التي تشربها في اليوم.

شرب كمية كافية من الماء يساعد في تخفيف الإمساك

تجنب منتجات الألبان

بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، يمكن أن يؤدي تناول منتجات الألبان إلى الإصابة بالإمساك. لذا، ينصح بتجنب تناول الكثير من الجبن ومنتجات الألبان.

ابق نشيطًا

بصرف النظر عن اتباع هذه النصائح لتجنب الجفاف والإمساك، يجب عليك أولاََ التأكد من أن نمط حياتك مليء بالنشاط.

فالبقاء دائمًا على السرير أو الأريكة يمكن أن يجعلك كسولًا ومتعبًا، مما يمكن أن يسبب العديد من المشكلات الصحية. إذا لم يكن لديك وقت لممارسة الرياضة أو اتباع روتين تمرين يومي، فتأكد على الأقل من المشي في الصباح والمشي بعد تناول وجبتك. من خلال تبني هذه التغييرات في نمط حياتك، يمكنك الحفاظ على صحة جهازك الهضمي والحد من مشكلة الإمساك.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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