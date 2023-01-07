مصر: أول تعليق لنقابة الموسيقيين تجاه مطربة أساءت التصرف أمام الكعبة

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وطن– علقت نقابة الموسيقيين في مصر، على إقدام المطربة هلا رشدي على إجراء تحدي تيك توك مع ابنها أمام الكعبة.

وقال المتحدث باسم النقابة محمد عبدالله، في تصريحات تلفزيونية، إن المطربة هلا رشدي، ليست عضوًا بالنقابة، ولكنها تُقدّم حفلات في ساقية الصاوي.

وأضاف: “نحن متعاقدون معهم بشكل سنوي مقابل تحصيل نسبة من رسوم الحفلات التي تقيمها الساقية التي ترعى المواهب الصاعدة”.

وأشار إلى أنّ نشر هلا رشدي مقطع فيديو مع ابنها في الكعبة ومشاركتها في تحدي التيك توك، أمر يرفضه العالم الإسلامي، متابعاً: “لكل مقام مقال ويجب عليها أن تراعي تصرفاتها”.

ورأى أن المطربة المصرية خانتها الخبرة، بعدما أقدمت على تصرف أمام الكعبة يعتبر غير مقبول ومرفوضاً من الجميع.

وأشار إلى أنه يجب عليها الاعتذار والكعبة لها مكانتها في قلوب المسلمين، ويجب محاسبة الخارجين عن التقاليد والأعراف الدينية، وقانون العقوبات يجرم السخرية من المعالم الدينية.

تحدٍّ مستفز من هلا رشدي

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وكانت المطربة المصرية هلا رشدي، قد تعرضت لهجوم شرس بسبب فيديو مع ابنها فى الكعبة.

View this post on Instagram A post shared by Hla Roushdy (@hlaroushdy)

وظهرت هلا رشدي فى الفيديو وهى تقوم بالتصوير مع ابنها عبر تطبيق التيك توك.

وقالت: “حبيبي يا معز.. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر .. قولت اتصور معاه كام صورة وألعب معاه شوية”.

وأضافت: “تخيلت ساعتها سيدنا النبي وهوه بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهمه بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب.. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم”.