رفض دعم المثليين في قطر.. تفاصيل مؤامرة أحيكت ضد كريم بنزيما داخل المنتخب (شاهد)

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وطن– كشف الصحفي الفرنسي دانيال ريولو، تفاصيلَ تآمر بعض زملاء مهاجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيما عليه، لعدم عودته إلى صفوف المنتخب خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر مؤخراً، كاشفاً عن تصدّيه أيضاً لخطةِ بعض اللاعبين للدخول على خط دعم المثلية خلال البطولة.

وتحدث “ريولو” خلال استضافته عبر الإذاعة الفرنسية للإذاعة، عن وجود بعض اللاعبين المغرورين في صفوف منتخب “الديوك”، رفضوا عودة بنزيما منذ البداية، مثل: بول بوغبا، وجيرو، ولوريس.

وقال: إنه بعدما “أبعدت الإصابة بوغبا في وقت مبكر عن المونديال، بقي جيرو ولوريس، وحاول (المدرب) ديدييه ديشامب التعامل مع هذا الموضوع بأي طريقة كانت”.

الدخول على خط دعم المثلية

وأضاف: “أراد بعض لاعبي المنتخب الفرنسي الدخول على الخط في قضية المثليين، خلال كأس العالم، وعقدوا اجتماعاً مع القائد لوريس”، موضحاً أنّ “لوريس” رضخ لمطالب اللاعبين وقاموا بصياغة بيان ليعبرو فيه عن دعمهم للمثليين، ما دفع كريم بنزيما للتصدي لذلك ومعارضة الأمر.

وكشف “ريولو” ما حدث داخل غرفة تبديل الملابس حينها، موضحاً أن “بنزيما” خاطب اللاعبين قائلاً: “إنهم في قطر من أجل لعب كرة القدم، وليس لقضايا أخرى”.

🇫🇷🎙 Daniel Riolo raconte les dessous de la fin de l'histoire entre Benzema et l'équipe de France. #rmclive pic.twitter.com/ZzjNVyf2fx — After Foot RMC (@AfterRMC) January 4, 2023

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وأشار الصحفي الفرنسي إلى أنّه “تمت مطالبة بنزيما بمضاعفة التدريبات للتخلص من الإصابة، لكنه رفض ذلك، وقال لهم أعرف كيف أتعامل مع جسدي.. وتجددت إصابته”.

كريم بنزيما كان قادراً على اللعب في مباراة دور الـ16

وأردف ريولو: “معظم الأطباء قالوا إنه يمكنه اللحاق بمباراة دور الـ16، وعلى أقصى تقدير ربع النهائي.. لكنهم أخبروه ليلاً بأنه لا يمكنه اللعب، وجهزوا له طائرة صباحاً ليغادر قطر، وهو أمر أزعج البعض مثل مبابي”.

خداع ديدييه ديشان لكريم بنزيما

وأشار الصحفي الفرنسي إلى أنّ بنزيما “تم خداعه كأحمق من أجل التخلص منه”، وأنّ هذا تم “من خلال تعريض ديشان له لتمارين زائدة عن طاقته البدنية، بينما لم يكن بنزيما يريد ذلك، وأصيب مجدداً، ورغم ذلك كان يستطيع أن يلحق بمنتخب فرنسا في دور الـ16، وبَدءاً من الدور ربع النهائي كان لائقاً بشكل كامل”.

وبرّر دانيال ريولو كلّ هذه السلوكيات تجاه بنزيما، بأنّ مدربه ديشان، “لم يكن يريد عودته إلى منتخب فرنسا، ولم يتقبل أنباء إعادته للمنتخب بترحاب كبير، خصوصاً في هذا المعسكر”.

خسارة المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين

وكان منتخب فرنسا وصل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكنّه خسر فيه أمام نظيره الأرجنتيني، بركلات الترجيح (2-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) يوم 18 ديسمبر 2022، على ملعب “لوسيل” في قطر.

كريم بنزيما يعلن الاعتزال دولياً

يشار إلى أنّ كريم بنزيما، أعلن بعد يوم واحد من انتهاء بطولة كأس العالم في قطر عن اعتزاله لعبة كرة القدم على الصعيد الدولي، بعد مرور 15 عاماً على ظهوره الأول بقميص “الديوك”، وتحديداً منذ 2007.

وكتب بنزيما عبر حسابه في موقع إنستغرام: “لقد بذلتُ الجهد والأخطاء التي ارتكبتها حتّى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك!”، مُضيفاً: “لقد كتبتُ قصتي، وتنتهي قصتنا الآن”، بعد أن شارك في 97 مباراة دولية، سجّل خلالها 37 هدفًا.