السبت, يناير 7, 2023
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الهدهد

الخطوط الكويتية أجبرت متقدمات لوظيفة مضيفة على نزع حمالات الصدر والملابس الداخلية

جرت مقابلات العمل لصالح الخطوط الجوية الكويتية في فندق ميليا باراخاس بالقرب من مطار مدريد

كتب سالم حنفي
مقابلة عمل مضيفة الخطوط الجوية الكويتية watanserb.com
الخطوط الجوية الكويتية
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وطن – زعمت مجموعة من النساء اللائي تقدمن لوظائف كمضيفات طيران مع الخطوط الجوية الكويتية أنهن أُمرن بالتجرد من حمالات الصدر والملابس الداخلية خلال مقابلة في أحد الفنادق في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد طُلب من المتقدمات خلع حمالات الصدر والسراويل الداخلية للمقابلة مع الخطوط الجوية الكويتية في فندق ميليا باراخاس بالقرب من مطار مدريد.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية، إنه تم فحص أسنان بعض المتقدمات- مثل الكلاب – من وكالة التوظيف التابعة لشركة الطيران.

وكشفت متقدّمة تبلغ من العمر 23 عامًا تُدعى ماريانا أن امرأة في المقابلة تدوّن ملاحظات في مفكرة أثناء فحصها بملابسها الداخلية جعلتها تشعر “وكأنها حيوان في حديقة الحيوانات”.

لا توظيف لمن في جسدها شامة أو ندوب

وبعد الفحص ، تم رفض أولئك الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن ، أو يرتدون نظارات ، أو لديهم شامات أو ندوب ظاهرة ، على الفور ، وأخبرت إحدى النساء أنهم لم يوظفوا أشخاصًا يعانون من الندوب.

وأضافت ماريانا: “قيل للفتاة التي تتحدث سبع لغات إنها غير مؤهلة لوجود ندبة صغيرة على حاجبها وقيل لها إنهم لا يهتمون بلغاتها السبع”.

مقابلة عمل الخطوط الجوية الكويتية
واحدة من المتقدمات لوظيفة عمل في الخطوط الجوية الكويتية تُدعى ماريانا
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وقالت بيانكا البالغة من العمر 23 عامًا لوسائل إعلام محلية ، في مقابلة أخرى ، إن المرأة التي قبلها خرجت تبكي بعد انتهاء عملية المقابلة.

وعندما جاء دورها ، طُلب منها أن ترفع لباسها ، لكن المحاورين أرادوا رؤية المزيد ، وفي النهاية تُركوها بحمالة صدرها وتنورتها وجواربها الضيقة فقط.

فحص أسنان وكأنها كلبة

وقالت: “طلبت مني أن أفتح فمي ونظرت إلى الداخل كما لو كنت كلبًا ، وكادت تضع عينها في فمي لترى أسناني ، ثم قالت لي شيئًا مثل ، “ستفعل”. شعرت بالإذلال الشديد”.

وأضافت أن الحدث جعلها تشعر وكأنها حيوان في حديقة الحيوانات.

وقالت امرأة ثالثة ، ماريا البالغة من العمر 19 عامًا ، إنه بينما قيل لبعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم بحاجة إلى إنقاص الوزن وتناول كميات أقل من الطعام ، قيل لآخريات أنهن بحاجة إلى زيادة الوزن.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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