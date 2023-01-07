الخطوط الكويتية أجبرت متقدمات لوظيفة مضيفة على نزع حمالات الصدر والملابس الداخلية

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وطن – زعمت مجموعة من النساء اللائي تقدمن لوظائف كمضيفات طيران مع الخطوط الجوية الكويتية أنهن أُمرن بالتجرد من حمالات الصدر والملابس الداخلية خلال مقابلة في أحد الفنادق في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد طُلب من المتقدمات خلع حمالات الصدر والسراويل الداخلية للمقابلة مع الخطوط الجوية الكويتية في فندق ميليا باراخاس بالقرب من مطار مدريد.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية، إنه تم فحص أسنان بعض المتقدمات- مثل الكلاب – من وكالة التوظيف التابعة لشركة الطيران.

وكشفت متقدّمة تبلغ من العمر 23 عامًا تُدعى ماريانا أن امرأة في المقابلة تدوّن ملاحظات في مفكرة أثناء فحصها بملابسها الداخلية جعلتها تشعر “وكأنها حيوان في حديقة الحيوانات”.

لا توظيف لمن في جسدها شامة أو ندوب

وبعد الفحص ، تم رفض أولئك الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن ، أو يرتدون نظارات ، أو لديهم شامات أو ندوب ظاهرة ، على الفور ، وأخبرت إحدى النساء أنهم لم يوظفوا أشخاصًا يعانون من الندوب.

وأضافت ماريانا: “قيل للفتاة التي تتحدث سبع لغات إنها غير مؤهلة لوجود ندبة صغيرة على حاجبها وقيل لها إنهم لا يهتمون بلغاتها السبع”.

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وقالت بيانكا البالغة من العمر 23 عامًا لوسائل إعلام محلية ، في مقابلة أخرى ، إن المرأة التي قبلها خرجت تبكي بعد انتهاء عملية المقابلة.

وعندما جاء دورها ، طُلب منها أن ترفع لباسها ، لكن المحاورين أرادوا رؤية المزيد ، وفي النهاية تُركوها بحمالة صدرها وتنورتها وجواربها الضيقة فقط.

فحص أسنان وكأنها كلبة

وقالت: “طلبت مني أن أفتح فمي ونظرت إلى الداخل كما لو كنت كلبًا ، وكادت تضع عينها في فمي لترى أسناني ، ثم قالت لي شيئًا مثل ، “ستفعل”. شعرت بالإذلال الشديد”.

وأضافت أن الحدث جعلها تشعر وكأنها حيوان في حديقة الحيوانات.

وقالت امرأة ثالثة ، ماريا البالغة من العمر 19 عامًا ، إنه بينما قيل لبعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم بحاجة إلى إنقاص الوزن وتناول كميات أقل من الطعام ، قيل لآخريات أنهن بحاجة إلى زيادة الوزن.