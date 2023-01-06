تشكيلة منتخب قطر والكويت في منافسات كأس الخليج 2023

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وطن- يلتقي منتخب قطر أمام نظيره الشقيق الكويت، السبت، في مواجهة قوية بين كلا المنتخبين، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، على ملعب ” الميناء الأولمبي” في مدينة البصرة العراقية المستضيفة لأحداث البطولة الخليجية.

وستقام مباراة قطر والكويت، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية والعراق وقطر.

توقيت مباراة قطر والكويت في كأس الخليج 2023

كما وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة السادسة والربع مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

معلق مباراة قطر والكويت

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة قطر والكويت، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25”. عبر شبكة قنوات (بين سبورت) القطرية المفتوحة، المعلق القطري يوسف سيف.

كما وستنقل المباراة على جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية والعربية الخليجية، من أبرزها قنوات أبو ظبي ودبي والكأس وبين سبورت وغيرها.

تشكيلة منتخب قطر أمام الكويت

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وسيلعب المدرب البرتغالي برونو بينيرو، المدير الفني للمنتخب القطري، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره الكويت، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم، محمود أبو ندى.

دفاع العنابي القطري: جاسم جابر، أحمد فاضل، خالد منير، أحمد علاء (حازم أحمد).

صور|| تدريب منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس على الملعب الفرعي لمدينة البصرة الرياضية استعدادا للمشاركة في "خليجي 25"، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين.#خليجي25#أزرقنا_بيرقنا pic.twitter.com/SA9KPlvTKx — KuwaitFA (@KuwaitFA) January 5, 2023

خط الوسط: سالم الهاجري، علي أسد، عاصم ماديبو، همام الأمين (إسماعيل محمد).

مركز الهجوم: محمد وعد، طارق سليمان (يوسف عبد الرزاق).

تشكيلة منتخب الكويت أمام قطر

وسيدخل المدرب البرتغالي روي بينتو، المباراة القوية أمام نظيره منتخب قطر، في منافسات بطولة خليجي 25 لمنافسات دور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: ضاري العتيبي، سلطان العنزي (عبد الغفور).

دفاع منتخب الكويت: فهد الهاجري، محمد النصار. محمد باجية، فواز العتيبي (فيصل زايد).

خط الوسط: شيب الخالدي (عبد الله الفهد(، علي خلف، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي.

مركز الهجوم: بدر طارق، حسن حمدان (محمد القلاف).

وتستضيف دولة العراق بطولة كأس اتحاد الخليج العربي “خليجي 25” بنسختها ال25، للمرة الثانية في تاريخها. خلال الفترة ما بين 6-19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، في مدينة البصرة العراقية