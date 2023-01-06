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بث مباشر مباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت في خليجي 25

العراق أمام عمان في افتتاح كأس الخليج 2023 " خليجي 25"

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بث مباشر مباراة العراق وعمان watanserb.com
بث مباشر مباراة العراق وعمان

وطن- بث مباشر مباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت، الجمعة، في افتتاح منافسات دور مجموعات بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، المرتقبة من قبل عشاق وجماهير كرة القدم في كل مكان.

وستذاع بث مباراة العراق وعمان، على جميع وسائل الإعلام المحلية العراقية المفتوحة، وكذلك العربية التي من أبرزها قنوات بين سبورت والكأس القطرتين وغيرها.

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توقيت مباراة العراق وعمان في افتتاح خليجي 25

ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح بطولة كأس الخليج 2023 ” خليجي 25“، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية والخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة الثامنة مساءً.

تدريبات العراق في خليجي 25
تدريبات العراق في خليجي 25

بينما بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر، ستكون في تمام السادسة مساءً، لنقل المباراة الافتتاحية للبطولة الخليجية بنسختها ال25.

معلق مباراة العراق وعمان

وسيعلق على أحداث مباراة العراق وعمان، على قنوات “الكأس” القطرية المفتوحة، المعلق العماني خليل البلوشي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات “أبو ظبي” الرياضية، المعلق الإماراتي عامر عبد الله. كما وستنقل على قنوات مفتوحة أخرى من أبرزها “بين سبورت” الرياضية القطرية.

وكان منتخب العراق ” أسود الرافدين”، حقق الفوز الودي على نظيره الكويت، بهدف نظيف دون رد، الأسبوع المنصرم، في إطار الاستعدادات لافتتاح بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25”.

تدريبات منتخب عمان في خليجي 25
تدريبات منتخب عمان في خليجي 25

يشار إلى أن بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي25″، التي تنطلق مراسمها الجمعة، في مدينة البصرة العراقية للمرة الثانية في تاريخها، على أن يكون ختام البطولة في ال19 من شهر يناير / كانون الثاني الجاري على ملعب “البصرة” الدولي.

المصدروطن + يلا شوت + كورة لايف + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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