بث مباشر مباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت في خليجي 25

وطن- بث مباشر مباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت، الجمعة، في افتتاح منافسات دور مجموعات بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، المرتقبة من قبل عشاق وجماهير كرة القدم في كل مكان.

وستذاع بث مباراة العراق وعمان، على جميع وسائل الإعلام المحلية العراقية المفتوحة، وكذلك العربية التي من أبرزها قنوات بين سبورت والكأس القطرتين وغيرها.

بث مباشر العراق وعمان اليوم يلا شوت

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توقيت مباراة العراق وعمان في افتتاح خليجي 25

ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح بطولة كأس الخليج 2023 ” خليجي 25“، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية والخليج العربي.

شاهد / كواليس المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني العراقي "خيسوس كاساس" وكابتن المنتخب الوطني "جلال حسن" والذي عقد، اليوم الخميس، في فندق مناوي باشا بمدينة البصرة. pic.twitter.com/o7vet8h4MS — IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 5, 2023

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة الثامنة مساءً.

بينما بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر، ستكون في تمام السادسة مساءً، لنقل المباراة الافتتاحية للبطولة الخليجية بنسختها ال25.

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي، خليجي زين 25 تعديلا على موعد افتتاح البطولة، ليكون الساعة 5:45 مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين العراق وعمان الساعة السابعة، ولقاء السعودية واليمن في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، من مساء ذات اليوم الجمعة 6 يناير 2023. pic.twitter.com/OYqy3Z5aw0 — IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 5, 2023

معلق مباراة العراق وعمان

وسيعلق على أحداث مباراة العراق وعمان، على قنوات “الكأس” القطرية المفتوحة، المعلق العماني خليل البلوشي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات “أبو ظبي” الرياضية، المعلق الإماراتي عامر عبد الله. كما وستنقل على قنوات مفتوحة أخرى من أبرزها “بين سبورت” الرياضية القطرية.

وكان منتخب العراق ” أسود الرافدين”، حقق الفوز الودي على نظيره الكويت، بهدف نظيف دون رد، الأسبوع المنصرم، في إطار الاستعدادات لافتتاح بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25”.

يشار إلى أن بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي25″، التي تنطلق مراسمها الجمعة، في مدينة البصرة العراقية للمرة الثانية في تاريخها، على أن يكون ختام البطولة في ال19 من شهر يناير / كانون الثاني الجاري على ملعب “البصرة” الدولي.