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انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25.. شيخ قطري يثير جدلا بتعليقه على الحادثة

الوفد الكويتي انسحب من بطولة خليجي 25 بعدما تعذر وصوله للمنصة الشرفية

كتب خالد السعدي
انسحاب الوفد الكويتي خليجي 25 watanserb.com
انسحب الوفد الكويتي من بطولة خليجي 25 على خلفية إنفلات أمني في ستاد البصرة
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وطن – أثار الشيخ القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، حالة من الجدل، بسبب الواقعة المثيرة لانسحاب الوفد الكويتي في مستهل بطولة كأس الخليج العراق (خليجي 25).

البداية كانت مع واقعة انسحاب ممثل أمير دولة الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح من حفل افتتاح البطولة، لعدم قدرته على الصعود منصة كبار الشخصيات.

وفيما تم توثيق هذا المقطع بالفيديو، فقد كتب عبد الله آل ثان: “يجب معاقبه الذي ألتقط هذا الفيديو وطرده من البطولة”.

موجة جدل عارمة

أثار هذا المطلب حالة من الجدل، وقوبل بالكثير من الاعتراضات.

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فقال يزيد – ضاحكا: “ليش طرده عاد .. فديو يوضح لنا أشياء كثيرة”.

وكتب ناشط: “ليه ما يحتاج.. عارفينهم عصبيين والالفاظ مدري كيف”.

وغرد آخر: “الحين الي صور ينطرد والي سبب المشكلة ايش وضعه”.

فيما كتب ناشط يُرجح أنه سعودي: “يجب معاقبة اللي اقترح إن البطولة تكون بالعراق”.

وقال ناشط: “عاقب أصحاب الفوضى”.

تفاصيل واقعة انسحاب الوفد الكويتي

ودخل الشيخ فهد الصباح بصعوبة لاستراحة كبار الشخصيات في الطابق الأرضي لاستاد البصرة الدولي.

جاء ذلك بسبب تكدس الجماهير حول البوابة وجلس بانتظار صعوده إلى منصة كبار الشخصيات، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تجمع بعض الجماهير في السلم الكهربائي المؤدي إلى الطابق الثاني وحصول انفلات أمني وتدافع.

وأثناء ذلك تحطم زجاج السلم الكهربائي إثر التدافع فقام الشيخ فهد الصباح على الفور وخلع بشته مستاء وطلب من مرافقيه المغادرة.

وانطلقت الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25، في نسخة استثنائية تحتضنها مدينة البصرة في دولة العراق للمرة الأولى بعد غياب طويل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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