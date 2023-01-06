انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25.. شيخ قطري يثير جدلا بتعليقه على الحادثة

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وطن – أثار الشيخ القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، حالة من الجدل، بسبب الواقعة المثيرة لانسحاب الوفد الكويتي في مستهل بطولة كأس الخليج العراق (خليجي 25).

البداية كانت مع واقعة انسحاب ممثل أمير دولة الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح من حفل افتتاح البطولة، لعدم قدرته على الصعود منصة كبار الشخصيات.

وفيما تم توثيق هذا المقطع بالفيديو، فقد كتب عبد الله آل ثان: “يجب معاقبه الذي ألتقط هذا الفيديو وطرده من البطولة”.

يجب معاقبه الذي ألتقط هذا الفيديو

و طرده من البطولة — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) January 6, 2023

موجة جدل عارمة

أثار هذا المطلب حالة من الجدل، وقوبل بالكثير من الاعتراضات.

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فقال يزيد – ضاحكا: “ليش طرده عاد .. فديو يوضح لنا أشياء كثيرة”.

ههههههههه ليش طرده عاد .. فديو يوضح لنا اشياء كثيره .. — ‏Yazeed Faisal | يزيد فيصل (@yazeedfs11) January 6, 2023

وكتب ناشط: “ليه ما يحتاج.. عارفينهم عصبيين والالفاظ مدري كيف”.

ليه مايحتاج عارفينهم عصبيين والالفاظ 😒مدري كيف — …. (@Eaa33335) January 6, 2023

وغرد آخر: “الحين الي صور ينطرد والي سبب المشكلة ايش وضعه”.

الحين الي صور ينطرد والي سبب المشكلة ايش وضعه!! — 💸Sîm0 CryPt0 سيمو كربتو🪙 〽️ (@Sim0CryPt0) January 6, 2023

فيما كتب ناشط يُرجح أنه سعودي: “يجب معاقبة اللي اقترح إن البطولة تكون بالعراق”.

يجب معاقبة اللي اقترح ان البطولة تكون بالعراق — سعود قريباً (@saud_8410) January 6, 2023

وقال ناشط: “عاقب أصحاب الفوضى”.

عاقب اصحاب الفوضى. — البحر الاسود (@alphralasud10) January 6, 2023

تفاصيل واقعة انسحاب الوفد الكويتي

ودخل الشيخ فهد الصباح بصعوبة لاستراحة كبار الشخصيات في الطابق الأرضي لاستاد البصرة الدولي.

جاء ذلك بسبب تكدس الجماهير حول البوابة وجلس بانتظار صعوده إلى منصة كبار الشخصيات، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تجمع بعض الجماهير في السلم الكهربائي المؤدي إلى الطابق الثاني وحصول انفلات أمني وتدافع.

وأثناء ذلك تحطم زجاج السلم الكهربائي إثر التدافع فقام الشيخ فهد الصباح على الفور وخلع بشته مستاء وطلب من مرافقيه المغادرة.

وانطلقت الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25، في نسخة استثنائية تحتضنها مدينة البصرة في دولة العراق للمرة الأولى بعد غياب طويل.