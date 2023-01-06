السودان..اغتصاب ابنة قيادي بلجنة إزالة التمكين المنحلة ذات الـ15 عاماً يثير موجة غضب

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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بحالة من الغضب، بعد الكشف عن جريمة صادمة تمثلت في قيام مجهولين باغتصاب ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين المنحلة، الطيب عثمان.

الطيب عثمان يكشف تفاصيل ما حدث لابنته

وقال والد الضحية “الطيب عثمان” إن مجهولين اختطفوا ابنته البالغة من العمر 15 عامًا الطالبة بالمرحلة الثانوية من أمام منزله بضاحية المعمورة جنوب العاصمة الخرطوم، قبل العثور عليها، صباح الجمعة، بجسر المنشية الرابط بين العاصمة الخرطوم ومنطقة شرق النيل وهي بحالة يرثى لها.

وأوضح “عثمان” أن “المجرمين اغتصبوا ابنته وحمَّلوها رسالة بقولهم قولي لأبيك نحن قادرون أن نصل إليه”، معربًا عن حزنه العميق لما قال عنه إنه أسلوب لا يشبه السودانيين، ومعتبرًا أن الحادثة تصفية للخصومات السياسية، وذلك وفقا لما صرح به لموقع دارفور 24 المحلي.

وبحسب المصدر نفسه، فقد فتحت اسرة المجنى عليها بلاغاً لدى شرطة المعمورة، وباشرت الشرطة تحرياتها لكشف ملابسات القضية، ومن المتوقع ان تصدر الاسرة بيانا توضيحيا للرآى العام في الساعات القادمة.

غضب وإدانة واسعة للحادثة

وأشعلت الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، ووجدت واقعة خطف واغتصاب الفتاة إدانة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا الحادثة بالغريبة والدخيلة على المجتمع السوداني والصراع السياسي في البلاد.

وفي هذا السياق، قال القيادي في لجنة إزالة التمكين المجمّدة صلاح مناع في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”:” ما حدث اليوم لاحد افرد اسرة عضو في لجنة ازالة التمكين مع بداية الورشة التمهيدية للتفكيك ، يعتبر تحول خطير في الصراع ضد المؤتمر الوطني والامن الشعبي ورسالتهم وصلت بان قرار المواجهة والاستهداف الشخصي قد تم اتخاذه”.

ما حدث اليوم لاحد افرد اسرة عضو في لجنة ازالة التمكين مع بداية الورشة التمهيدية للتفكيك ، يعتبر تحول خطير في الصراع ضد المؤتمر الوطني والامن الشعبي ورسالتهم وصلت بان قرار المواجهة والاستهداف الشخصي قد تم اتخاذه — صلاح مناع (@SalahManaa5) January 6, 2023

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وأضاف في تغريدة أخرى:” ضاعت النخوة والرجولةً في بلادي و اصبح الاعتداء علي الاطفال والنساء منذ انقلاب ١٩٨٩ اسلوب حقير ادخله الاسلام السياسي ضد خصومه وكانت حرب الابادة في دارفور جبال النوبة خير دليل علي ذلك ، وضد ثوار ديسمبر وفض الاعتصام واليوم ضد طفلة بنت ١٥ عام ، السبب ان والدها عضو في لجنة التفكيك”.

ضاعت النخوة والرجولةً في بلادي و اصبح الاعتداء علي الاطفال والنساء منذ انقلاب ١٩٨٩ اسلوب حقير ادخله الاسلام السياسي ضد خصومه وكانت حرب الابادة في دارفور جبال النوبة خير دليل علي ذلك ، وضد ثوار ديسمبر وفض الاعتصام واليوم ضد طفلة بنت ١٥ عام ، السبب ان والدها عضو في لجنة التفكيك — صلاح مناع (@SalahManaa5) January 6, 2023

وتابع مشيدا بوالد الضحية:” الرائد معاش الطيب عثمان يوسف والد الضحية من اشجع وانبل الوطنين الخلص في هذا الوطن ، عرفته في داخل سور لجنة التفكيك ، ابلي بلاء حسن بايدي نظيفة ، وهامة عالية لا تعرف الانكسار ، فلن تنالوا منه شعرة يا معشر الجبناء والخونة واللصوص”.

الرائد معاش الطيب عثمان يوسف والد الضحية من اشجع وانبل الوطنين الخلص في هذا الوطن ، عرفته في داخل سور لجنة التفكيك ، ابلي بلاء حسن بايدي نظيفة ، وهامة عالية لا تعرف الانكسار ، فلن تنالوا منه شعرة يا معشر الجبناء والخونة واللصوص — صلاح مناع (@SalahManaa5) January 6, 2023

وعبر المغرد طارق فرح عن استنكاره الشديد للحادثة، قائلا: ” اسلوب جبان ورخيص ولا يشبه السودانيين و تصفية للخصومة السياسية جبانه”.

اختطاف إبنة #الأمين_العام_للجنة_إزالة_التمكين الطيب_عثمان من قبل مجرمين واغتصابها ثم إطلاق سراحها ، وتحميلها رسالة لوالدها بقولهم “قولى لابوك نحن قادرون ان نصل اليه” اسلوب جبان ورخيص ولا يشبه السودانيين و تصفية للخصومة السياسية جبانه .. pic.twitter.com/50WZSZgFCf — TaRiQ FaRaH (@tariqbf) January 6, 2023

وقال الناشط، حسام أبو الفتاح:”هذه الجرائم على فظاعتها مخيفٌ وقسوتها متوقعة من اتباع النظام المجرم، هو ذات ما يحدث في اطراف السودان منذُ زمان طويل يخوضُ المجرمون معاركهم السياسية على اجساد الاطفال والنساء، لا يقدرون على مواجهة الافكار أو الحقايق. كامل التضامن مع السيد/الطيب عثمان واسرته، والعدالة قادمة لا ريب.”

هذه الجرائم على فظاعتها مخيفٌ وقسوتها متوقعة من اتباع النظام المجرم، هو ذات ما يحدث في اطراف السودان منذُ زمان طويل يخوضُ المجرمون معاركهم السياسية على اجساد الاطفال والنساء، لا يقدرون على مواجهة الافكار أو الحقايق.

كامل التضامن مع السيد/الطيب عثمان واسرته، والعدالة قادمة لا ريب. — Hussam I. Abualfatah 🇸🇩 (@abualfatah) January 6, 2023

واستنكرت الناشطة ميرا صالح الواقعة بالقول:” الحروب لا تخاض على أجساد النساء”.