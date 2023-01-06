الأمير هاري يكشف في مذكراته عن آخر كلمات قالها لجدته الملكة إليزابيث

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وطن– في مذكراته التي تحمل عنوان “سبير“، كشف الأمير هاري عن الكلمات الأخيرة التي قالها لجدته، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بعد ساعات من وفاتها في سبتمبر الماضي.

كلماته الأخيرة لجدته

ذكر هاري في كتابه أنه همس لجدته قائلاً بأنه”يأمل أن تكون سعيدة”، وبأنها ستكون مع جده الأمير فيليب الذي توفي قبلها بعام عن عمر يناهز 99 عاماً.

وكتب هاري أيضًا في مذكراته، التي ستصدر في 10 يناير، أنه أخبر جدته بأنه “معجب بها لقيامها بواجباتها حتى النهاية”، مشيرًا إلى حضورها احتفالات اليوبيل البلاتيني في الصيف الماضي، وفقا لما أورده موقع “pagesix“.



وكتب دوق ساسكس، أنه خرج من غرفة جدته في بالمورال في اسكتلندا. واتصل بزوجته ميغان ماركل لإخبارها بأنه وصل بأمان.

وكان الأمير هاري قد وصل إلى قلعة بالمورال بعد ساعات من وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عامًا في 8 سبتمبر. وقد كان رفقة زوجته في ألمانيا للترويج لألعاب Invictus عندما علم بتدهور صحتها. وقد وصل متأخراََ ولم يستطع حتى أن يلقي عليها تحية الوداع.



ومع ذلك، فقد حضر مراسم جنازة الملكة التي استغرت 10 أيام، برفقة زوجته.

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بعد وفاتها، اجتمع هاري وماركل علنًا مع أخيه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لأول مرة منذ مارس من ذلك العام، تكريما لروح الملكة خارج قلعة وندسور.

توتر العلاقة بين وليام وهاري

ولكن منذ خروج هاري وماركل من العائلة المالكة في عام 2020، وانتقالهما إلى الولايات المتحدة، تصاعدت التوترات بين الأخوين.

على الرغم من لم الشمل العائلي الذي حصل بعد وفاة الملكة والذي رأى البعض أنه قد يمنح بصيص أمل في المصالحة بين الإثنين، إلا أن ماركل وهاري منذ ذلك الحين قاما بعدة مقابلات حول ويليام وأعضاء آخرين في العائلة المالكة، وهو لم يترك مجالًا كبيرًا للإصلاح.

في كتابه Spare، قال هاري إنه تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه الأكبر وليام وضربه بسبب ميغان ماركل.

كما إدعى هاري بأن ويليام وكيت قد اقترحا عليه أن يرتدي زي عسكري نازي لحضور حفل تنكري في عام 2005.



“وريث احتياطي”

كما هاجم هاري أيضًا والده، الملك تشارلز الثالث، في كتابه، قائلاً إن تشارلز قال لديانا في يوم ولادته: “رائع! الآن منحتيني وريثاً واحتياطيا، لقد أنجزت مهمتي.”



ومع ذلك، ما زال يأمل تشارلز في المصالحة مع ابنه. وبحسب ما ورد تمت دعوة هاري وماركل لحضور مراسم تتويج الملك. لكن الدوق رفض تأكيد ما إذا كانا سيحضران أم لا.