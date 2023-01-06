أسباب انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25 .. مصادر للقبس تكشف تفاصيل صادمة (فيديو)

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وطن– كشفت مصادر صحفية كويتية تفاصيل انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25 “، مساء اليوم الجمعة، واتجاهه مباشرة إلى المطار حتى يتمكن من العودة إلى مقر إقامته في الكويت.

انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية بحسب مصادرها، أن الوفد الكويتي الذي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المُنظمة، انسحب من حفل افتتاح كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25 “.

يشار أن بطولة خليجي 25 قد انطلقت مساء اليوم، الجمعة 06 يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة العراقية، وسط حضور جماهيري كبير، على غرار تمثيل رسمي لكل البلدان المشاركة في هذه البطولة.

وفي تفاصيل الانسحاب الذي أثار الكثير من الجدل، أكدت الصحيفة أن عددا من الجماهير اقتحموا ملعب الافتتاح، وأن الأمن الحاضر في ستاد البصرة، لم يستطع السيطرة على الوضع.

يشار أن الوفد الكويتي وصل إلى ستاد البصرة برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وكان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.

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لكن وبسب الانفلات الأمني الذي حصل في أرضية الميدان، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي ان يغادروا الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد الى المطار ليعودوا الى الكويت، بحسب نفس المصدر.

كما لفتت الصحيفة أنه كان من أسباب الانسحاب، دخول “أطراف غير مدعوة إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات”، دون تسمية هوية تلك الأطراف.

وشهدت مقصورة كبار الشخصيات في ملعب البصرة، عراكا بالأيدي بين عدد من الحضور، بحسب ماظهر في مقطع فيديو متداول.

اشتباكات في مقصورة كبار الشخصيات في افتتاح بطولة #كأس_الخليج في #البصرة.. وأنباء عن انسحاب الوفد الكويتي #العربية pic.twitter.com/zxnsPLP5jf — العربية (@AlArabiya) January 6, 2023

انطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة بالعراق

ويستضيف العراق هذه النسخة من خليجي 25، للمرة الثانية في تاريخه.

حيث أن هذه هي المرة الثانية فقط التي يستضيف فيها العراق البطولة الخليجية، وقد كانت المرة الأولى عام 1979 في بغداد، لنسخة “خليجي 5”.

القبس |

• انسحاب #الوفد_الكويتي من البصرة بسبب اقتحام الجماهير ملعب الافتتاح

• الأمن لم يستطع السيطرة على الوضع

• وزير الرياضة العراقي اقترح على الوفد الكويتي المغادرة نظرا لإنفلات الامن @alqabas #الديربي pic.twitter.com/vZPPpLjcRN — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) January 6, 2023

وبلغة الأرقام، فقد تصدر المنتخب الكويتي، بطولة “خليجي” لكرة القدم بلا منازع، حيث حقق “الأزرق” اللقب 10 مرات، وفاز بلقب أول 4 دورات على التوالي.

و احتكر منتخبا الكويت والعراق لقب البطولة في أول 10 نسخ، حتى “كسر الاحتكار” على يد المنتخب القطري في “خليجي 11” عام 1992.