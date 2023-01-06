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أسباب انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25 .. مصادر للقبس تكشف تفاصيل صادمة (فيديو)

الوفد الكويتي انسحب من بطولة خليجي 25 على خلفية إنفلات أمني في ستاد البصرة

كتب فهمي الورغمي
انسحاب الوفد الكويتي watanserb.com
انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25
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وطن– كشفت مصادر صحفية كويتية تفاصيل انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25 “، مساء اليوم الجمعة، واتجاهه مباشرة إلى المطار حتى يتمكن من العودة إلى مقر إقامته في الكويت.

انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية بحسب مصادرها، أن الوفد الكويتي الذي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المُنظمة، انسحب من حفل افتتاح كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25 “.

يشار أن بطولة خليجي 25 قد انطلقت مساء اليوم، الجمعة 06 يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة العراقية، وسط حضور جماهيري كبير، على غرار تمثيل رسمي لكل البلدان المشاركة في هذه البطولة.

وفي تفاصيل الانسحاب الذي أثار الكثير من الجدل، أكدت الصحيفة أن عددا من الجماهير اقتحموا ملعب الافتتاح، وأن الأمن الحاضر في ستاد البصرة، لم يستطع السيطرة على الوضع.

يشار أن الوفد الكويتي وصل إلى ستاد البصرة برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وكان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.

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لكن وبسب الانفلات الأمني الذي حصل في أرضية الميدان، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي ان يغادروا الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد الى المطار ليعودوا الى الكويت، بحسب نفس المصدر.

كما لفتت الصحيفة أنه كان من أسباب الانسحاب، دخول “أطراف غير مدعوة إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات”، دون تسمية هوية تلك الأطراف.

وشهدت مقصورة كبار الشخصيات في ملعب البصرة، عراكا بالأيدي بين عدد من الحضور، بحسب ماظهر في مقطع فيديو متداول.

انطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة بالعراق

ويستضيف العراق هذه النسخة من خليجي 25، للمرة الثانية في تاريخه.

حيث أن هذه هي المرة الثانية فقط التي يستضيف فيها العراق البطولة الخليجية، وقد كانت المرة الأولى عام 1979 في بغداد، لنسخة “خليجي 5”.

وبلغة الأرقام، فقد تصدر المنتخب الكويتي، بطولة “خليجي” لكرة القدم بلا منازع، حيث حقق “الأزرق” اللقب 10 مرات، وفاز بلقب أول 4 دورات على التوالي.

و احتكر منتخبا الكويت والعراق لقب البطولة في أول 10 نسخ، حتى “كسر الاحتكار” على يد المنتخب القطري في “خليجي 11” عام 1992.

المصدرتويتر ، القبس ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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