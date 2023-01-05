الخميس, يناير 5, 2023
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حياتنا

5 مناطق في الجسم لا ننظفها جيداََ أثناء الإستحمام..طبيبة تُحذر

كثير من الناس لا يغسلون سرة البطن على الإطلاق

كتب ايمان الباجي
5 مناطق في الجسم لا ننظفها جيداََ أثناء الإستحمام..طبيبة تُحذر watanserb.com
5 مناطق في الجسم لا ننظفها جيداََ أثناء الإستحمام
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وطن– يمنح الاستحمام شعوراً بالراحة و الإسترخاء، وكل منا لديه روتينه المفضل والخاص، وفقا لما أوردته مجلة  “bestlifeonline” الأمريكية.

ربما تبدأ في غسل شعرك بالشامبو على الفور، أو ربما تفضل قضاء بضع دقائق للاستمتاع بالماء فقط. بغض النظر عن تفضيلاتك، فمن المؤكد أن الإستحمام يجعلك تشعر بالانتعاش. ولكن قد لا تكون نظيفًا تمامًا كما تعتقد لدرجة أنك قد تهمل العناية بهذه المناطق.

وفقًا لطبيبة الأسرة، جين كادل، هناك مناطق في الجسم لا يغسلها الناس بما يكفي. والبعض لا يقوم بتنظيفها على الإطلاق.

سرة البطن

نشرت كادل، مقطع فيديو على على تيك توك وتحدثت عن مناطق في الجسم لا نظفها جيداََ.

وقالت في الفيديو: “كثير من الناس لا يغسلون سرة البطن على الإطلاق.”

كثير من الناس لا يغسلون سرة البطن على الإطلاق

وأضافت:”إهمال تنظيف تلك المنطقة يمكن أن يتسبب في تراكم الجراثيم وتزايد الرائحة الكريهة، وفقًا لما ذكره موقع ميديكال نيوز توداي.”

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بشكل عام، توصي كادل باستخدام الصابون والماء والمنشفة لتنظيف سرة البطن.

خلف الأذن

ذكرت كادل، أن خلف الأذن من مناطق الجسم التي تحتاج تنظيفا دوري، حيث قالت:”إهمال تنظيف تلك المنطقة عدة مرات يمكن أن يتسبب في ظهور الرائحة الكريهة.”

اهمال تنظيف خلف الأذن يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة

عند غسل أذنيك، يقول خبراء مستشفى كليفلاند كلينك: “يجب تنظيفها بعناية ورفق، لا تنظفها بأي شيء أصغر من منشفة أو إصبعك. تجنب استخدام أدبابيس صغيرة أو أدوات حادة لتنظيفها، فقد تؤدي هذه الأشياء إلى إصابة قناة الأذن أو طبلة الأذن.”

الأظافر

الأظافر من مناطق الجسم التي ينسى الناس تنظيفها في كثير من الأحيان.

الجلد الموجود تحت الأظافر يمكن أن تتكاثر فوقه والأوساخ

وأكدت كادل أن الجلد الموجود تحت الأظافر يمكن أن تتكاثر فوقه الجراثيم والأوساخ.

القدمين

يظن الكثير من الناس أن نزول الماء والصابون على القدمين أثناء الاستحمام كاف لضمان نظافتهما، لكنهم على خطأ.

تنظيف القدمين أثناء الإستحمام مهم جدًا

يجيب خلال الإستحمام، غسل القدمين جيداََ باستخدام الصابون أو جل الاستحمام.

أصابع القدمين

أشارت كادل إلى أنه من الضروري كذلك تنظيف ما بين أصابع القدم للقضاء على الجراثيم ولمنع انتشار الأمراض.

المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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