5 مناطق في الجسم لا ننظفها جيداََ أثناء الإستحمام..طبيبة تُحذر

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وطن– يمنح الاستحمام شعوراً بالراحة و الإسترخاء، وكل منا لديه روتينه المفضل والخاص، وفقا لما أوردته مجلة “bestlifeonline” الأمريكية.

ربما تبدأ في غسل شعرك بالشامبو على الفور، أو ربما تفضل قضاء بضع دقائق للاستمتاع بالماء فقط. بغض النظر عن تفضيلاتك، فمن المؤكد أن الإستحمام يجعلك تشعر بالانتعاش. ولكن قد لا تكون نظيفًا تمامًا كما تعتقد لدرجة أنك قد تهمل العناية بهذه المناطق.

وفقًا لطبيبة الأسرة، جين كادل، هناك مناطق في الجسم لا يغسلها الناس بما يكفي. والبعض لا يقوم بتنظيفها على الإطلاق.

سرة البطن

نشرت كادل، مقطع فيديو على على تيك توك وتحدثت عن مناطق في الجسم لا نظفها جيداََ.

وقالت في الفيديو: “كثير من الناس لا يغسلون سرة البطن على الإطلاق.”

وأضافت:”إهمال تنظيف تلك المنطقة يمكن أن يتسبب في تراكم الجراثيم وتزايد الرائحة الكريهة، وفقًا لما ذكره موقع ميديكال نيوز توداي.”



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بشكل عام، توصي كادل باستخدام الصابون والماء والمنشفة لتنظيف سرة البطن.



خلف الأذن

ذكرت كادل، أن خلف الأذن من مناطق الجسم التي تحتاج تنظيفا دوري، حيث قالت:”إهمال تنظيف تلك المنطقة عدة مرات يمكن أن يتسبب في ظهور الرائحة الكريهة.”

عند غسل أذنيك، يقول خبراء مستشفى كليفلاند كلينك: “يجب تنظيفها بعناية ورفق، لا تنظفها بأي شيء أصغر من منشفة أو إصبعك. تجنب استخدام أدبابيس صغيرة أو أدوات حادة لتنظيفها، فقد تؤدي هذه الأشياء إلى إصابة قناة الأذن أو طبلة الأذن.”

الأظافر

الأظافر من مناطق الجسم التي ينسى الناس تنظيفها في كثير من الأحيان.

وأكدت كادل أن الجلد الموجود تحت الأظافر يمكن أن تتكاثر فوقه الجراثيم والأوساخ.

القدمين

يظن الكثير من الناس أن نزول الماء والصابون على القدمين أثناء الاستحمام كاف لضمان نظافتهما، لكنهم على خطأ.

يجيب خلال الإستحمام، غسل القدمين جيداََ باستخدام الصابون أو جل الاستحمام.

أصابع القدمين

أشارت كادل إلى أنه من الضروري كذلك تنظيف ما بين أصابع القدم للقضاء على الجراثيم ولمنع انتشار الأمراض.