من هم أغنى مشاهير انستغرام وكم يتقاضون عن كل منشور؟ (صور)

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وطن – يهتم المشاهير بالتواصل مع متابعيهم عبر موقع انستغرام Instagram، إذ ينشر هؤلاء صوراً لهم وقصصاً من يومياتهم، فيما كثيرٌ منهم يستغل متابعتهم من الملايين لنشر إعلانات يكون لها مردود ماديّ كبير.

من هم أغنى مشاهير انستغرام وكم يتقاضون عن كل منشور؟

فيما يلي قائمة بأغنى الأشخاص المشاهير والأكثر متابعة على انستغرام Instagram في عام 2022، وقيمة كل منشور ينشر على حساباتهم الشخصيّة وفقاً لترجمة وطن عن صحيفة “ماركا” الإسبانية:

عارضة أزياء وشخصية تلفزيونية أمريكية: يتابعها أكثر من 269 مليون على حسابها الرسميّ في انستغرام، وقيمة الإعلان لديها 1.2 مليون دولار لكل منشور .

لاعب كرة قدم برازيلي، يلعب الآن مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: يتابعه على حسابه في انستغرام أكثر من 200 مليون شخص، وقيمة الإعلان لديه 945000 دولار لكل منشور .

ليبرون جيمس:

لاعب كرة سلة أمريكي محترف: لديه على حسابه الرسمي في انستغرام اكثر من 141 مليون متابع، وقيمة الإعلان لديه 657000 دولار لكل منشور .

ديفيد بيكهام:

نجم كرة القدم الإنجليزي السابق: يتابعه أكثر من 76 مليون على حسابه الرسمي في انستغرام، وقيمة الإعلان لديه 397000 دولار لكل منشور .

رونالدينيو:

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نجم كرة القدم البرازيلي السابق: لديه أكثر من سبعين مليون متابع على حسابه في انستغرام، فيما أنّ قيمة الإعلان لديه 360 ألف دولار لكل منشور .

كريستيانو رونالدو؛

النجم البرتغالي الذي انضم مؤخراً إلى نادي النصر السعودي: يتابعه أكثر 442 من على حسابه في انستغرام، وقيمة الإعلان لديه 2.3 مليون دولار لكل منشور.

شخصية إعلامية أمريكية وعارضة أزياء وسيدة أعمال: أكثر من 377 مليون متابع لديها على انستغرام، بينما يبلغ ثمن الإعلان لديها 1.8 مليون دولار لكل منشور.

ليونيل ميسي:

نجم كرة القدم الأرجنتيني ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً: لديه أكثر من 415 مليون متابع على حسابه في انستغرام، ويبلغ ثمن الإعلان لديه 1.7 مليون دولار لكل منشور.

سيلينا غوميز؛

مغنية وممثلة ومنتجة أمريكية، يتابعها أكثر من 368 مليون على حسابها الرسمي، بينما يبلغ ثمن الإعلان لديها 1.7 مليون دولار لكل منشور.

المصارع المحترف دوين دوغلاس جونسون‏، والمعروف أيضًا باسمه على الحلبة “ذا روك”، لديه أكثر من 356 مليون متابع على حسابه، ويبلغ ثمن الإعلان لديه 1.7 مليون دولار لكل منشور.

كيم كارداشيان؛

سيدة أعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية: تحظى بمتابعة أكثر من 339 مليون متابع على حسابها في انستغرام، ويبلغ ثمن الإعلان لديها 1.6 مليون دولار لكل منشور.

مغنية وممثلة أميركية: يتابعها على انستغرام أكثر من 289 مليون متابع، ويبلغ ثمن الاعلان لديها 1.2 مليون دولار لكل منشور .