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من هم أغنى مشاهير انستغرام وكم يتقاضون عن كل منشور؟ (صور)

فيما يلي قائمة بأغنى الأشخاص المشاهير والأكثر متابعة على انستغرام Instagram في عام 2022، وقيمة كل منشور ينشر على حساباتهم الشخصيّة وفقاً لترجمة وطن عن صحيفة "ماركا" الإسبانية

كتب أنس السالم
أغنى مشاهير انستغرام watanserb.com
أغنى مشاهير انستغرام
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وطن – يهتم المشاهير بالتواصل مع متابعيهم عبر موقع انستغرام Instagram، إذ ينشر هؤلاء صوراً لهم وقصصاً من يومياتهم، فيما كثيرٌ منهم يستغل متابعتهم من الملايين لنشر إعلانات يكون لها مردود ماديّ كبير.

من هم أغنى مشاهير انستغرام وكم يتقاضون عن كل منشور؟

فيما يلي قائمة بأغنى الأشخاص المشاهير والأكثر متابعة على انستغرام Instagram في عام 2022، وقيمة كل منشور ينشر على حساباتهم الشخصيّة وفقاً لترجمة وطن عن صحيفة “ماركا” الإسبانية:

عارضة أزياء وشخصية تلفزيونية أمريكية: يتابعها أكثر من 269 مليون على حسابها الرسميّ في انستغرام، وقيمة الإعلان لديها 1.2 مليون دولار لكل منشور .

كيندال جينر‏ انستغرام
كيندال جينر‏

لاعب كرة قدم برازيلي، يلعب الآن مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: يتابعه على حسابه في انستغرام أكثر من 200 مليون شخص، وقيمة الإعلان لديه 945000 دولار لكل منشور .

نيمار انستغرام
نيمار

  • ليبرون جيمس:

لاعب كرة سلة أمريكي محترف: لديه على حسابه الرسمي في انستغرام اكثر من 141 مليون متابع، وقيمة الإعلان لديه 657000 دولار لكل منشور .

ليبرون جيمس انستغرام
ليبرون جيمس

نجم كرة القدم الإنجليزي السابق: يتابعه أكثر من 76 مليون على حسابه الرسمي في انستغرام، وقيمة الإعلان لديه 397000 دولار لكل منشور .

ديفيد بيكهام انستغرام
ديفيد بيكهام

  • رونالدينيو:

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نجم كرة القدم البرازيلي السابق: لديه أكثر من سبعين مليون متابع على حسابه في انستغرام، فيما أنّ قيمة الإعلان لديه 360 ألف دولار لكل منشور .

رونالدينيو انستغرام
رونالدينيو

النجم البرتغالي الذي انضم مؤخراً إلى نادي النصر السعودي: يتابعه أكثر 442 من على حسابه في انستغرام، وقيمة الإعلان لديه 2.3 مليون دولار لكل منشور.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

شخصية إعلامية أمريكية وعارضة أزياء وسيدة أعمال: أكثر من 377 مليون متابع لديها على انستغرام، بينما يبلغ ثمن الإعلان لديها 1.8 مليون دولار لكل منشور.

كايلي جينر‏ انستغرام
كايلي جينر‏

نجم كرة القدم الأرجنتيني ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً: لديه أكثر من 415 مليون متابع على حسابه في انستغرام، ويبلغ ثمن الإعلان لديه 1.7 مليون دولار لكل منشور.

ميسي انستغرام
ميسي

  • سيلينا غوميز؛

مغنية وممثلة ومنتجة أمريكية، يتابعها أكثر من 368 مليون على حسابها الرسمي، بينما يبلغ ثمن الإعلان لديها 1.7 مليون دولار لكل منشور.

سيلينا غوميز انستغرام
سيلينا غوميز
  • المصارع المحترف دوين دوغلاس جونسون‏، والمعروف أيضًا باسمه على الحلبة “ذا روك”، لديه أكثر من 356 مليون متابع على حسابه، ويبلغ ثمن الإعلان لديه 1.7 مليون دولار لكل منشور. 
ذا روك
ذا روك

  • كيم كارداشيان؛

سيدة أعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية: تحظى بمتابعة أكثر من 339 مليون متابع على حسابها في انستغرام، ويبلغ ثمن الإعلان لديها 1.6 مليون دولار لكل منشور. 

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

مغنية وممثلة أميركية: يتابعها على انستغرام أكثر من 289 مليون متابع، ويبلغ ثمن الاعلان لديها 1.2 مليون دولار لكل منشور . 

بيونسيه
بيونسيه
المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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