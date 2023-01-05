فيديو الهدف الأول لكريستيانو مع النصر.. هذه حقيقته بعدما غزا المواقع

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وطن – بعد عقد خرافي أثار اهتمام العالم واحتفالات أسطورية باستقبال اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” في صفوف نادي النصر السعودي، تداول مستخدمون بمواقع التواصل فيديو ادّعى ناشروه أنّه يوثق أول هدف يسجله اللاعب البرتغالي بعد انتقاله إلى النادي بصفقة تاريخية.

وانتقل رونالدو (37 عاما) إلى النصر بعقد يمتد حتى عام 2025، حسبما أعلن النادي الذي قدم نجمه الجديد في حفل صاخب، الثلاثاء الماضي.

حقيقة فيديو أول هدف لرونالدو مع النصر

وجاء في التعليق المرافق للمقطع: “أول هدف لكريستيانو مع النصر”، ليتبين أن المقطع المذكور والذي لاقى تفاعلا كبيرا وانتشارا بمواقع التواصل مزيف.

والحقيقة أن الهدف الذي سجله رونالدو في المقطع، كان خلال مباراة لنادي يوفنتوس ضمن منافسات الدوري الإيطالي عام 2021، وليس مع النصر السعودي كما زعم ناشروا المقطع.

وقالت وكالة “فرانس برس” من خلال “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة”، إن الفيديو يظهر رونالدو وهو يستعد للدخول إلى أرض الملعب قبل أن يسجّل هدفاً.

شخص باليوتيوب نزل ملخص النصر والطائي الموسم الماضي على اساس انها مباراة اليوم وكتب ان رونالدو سجل اول اهدافه مع النصر

المقطع وصل ١٢ مليون مشاهده باقل من ٢٤ ساعه الشي الايجابي اغلب التعليقات استمتعو بالمباراه واندهشو من هدف تاليسكا واداء النصر 💛💛 pic.twitter.com/R6eTHJguv3 — 💛كريستيانو رونالدو 💛 (@abunoor318) January 5, 2023

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تأجيل مباراة الطائي

وحظي الفيديو بآلاف المشاركات على موقع فيسبوك منذ بدء انتشاره في الرابع من كانون الثاني/يناير 2023، وذلك غداة تقديم “النصر” أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الثلاثاء، أمام مدرجات ممتلئة في ملعب “مرسول بارك”.

ويخوض “النصر” متصدّر الدوري السعودي، أولى مبارياته بعد استقدام النجم البرتغالي العالمي، عندما يلاقي “الطائي”، إلا أنّ رونالدو -بحسب المصدر ذاته- لم يسجل بعد في قائمة نادي النصر لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية، بحسب ما أفاد مسؤولان في النادي الخليجي لوكالة “فرانس برس”، الخميس.

وكان “النصر” قد قال في بيان على مواقع التواصل: “نظرا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارا بتأجيل مباراته مع الطائي لتقام المباراة، الجمعة.”

وأشار المسؤول الرياضي الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، بأن البطاقة الدولية لرونالدو وصلت لكن النصر لم يسجله بعد لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي.

وتضم قائمة النصر الملقب في السعودية بـ”العالمي” 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.

رونالدو لم يسجل في النصر السعودي بعد

وأكد المصدر الثاني الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، عدم تسجيل “صاروخ ماديرا” حتى بعد ظهر، الخميس، رغم وصول بطاقته، موضحا: “هناك مفاوضات جارية لبيع أحد اللاعبين لكن لم تصل لمراحلها الأخيرة بعد.

ولفتت “فرانس برس” في تقريرها الاستقصائي إلى أن التفتيش عن الفيديو أظهر أنّه مقتطع من مباراة لرونالدو عندما كان يلعب في صفوف نادي يوفنتوس خلال منافسات الدوري الإيطالي عام 2021.

ويمكن العثور على اللقطة نفسها في ملخّص المباراة التي جمعت يوفنتوس بنادي أودينيزي، في الحساب الرسميّ للدوري الإيطاليّ لكرة القدم في موقع يوتيوب.

وقد دخل المهاجم البرتغالي الملعب في الدقيقة 60 من المباراة إلا أنّ الهدف الذي سجّله ألغي بداعي التسلل، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.