الخميس, يناير 5, 2023
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رياضة

فيديو الهدف الأول لكريستيانو مع النصر.. هذه حقيقته بعدما غزا المواقع

راج فيديو على مواقع التواصل لكريستيانو رونالدو زعم ناشروه أنه يوثق أول أهداف الدون مع ناديه الجديد النصر السعودي

كتب خالد الأحمد
أول هدف لرونالدو مع النصر watanserb.com
كريستيانو رونالدو في أول تدريباته مع نادي النصر السعودي
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وطن – بعد عقد خرافي أثار اهتمام العالم واحتفالات أسطورية باستقبال اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” في صفوف نادي النصر السعودي، تداول مستخدمون بمواقع التواصل فيديو ادّعى ناشروه أنّه يوثق أول هدف يسجله اللاعب البرتغالي بعد انتقاله إلى النادي بصفقة تاريخية.

وانتقل رونالدو (37 عاما) إلى النصر بعقد يمتد حتى عام 2025، حسبما أعلن النادي الذي قدم نجمه الجديد في حفل صاخب، الثلاثاء الماضي.

حقيقة فيديو أول هدف لرونالدو مع النصر

وجاء في التعليق المرافق للمقطع: “أول هدف لكريستيانو مع النصر”، ليتبين أن المقطع المذكور والذي لاقى تفاعلا كبيرا وانتشارا بمواقع التواصل مزيف.

والحقيقة أن الهدف الذي سجله رونالدو في المقطع، كان خلال مباراة لنادي يوفنتوس ضمن منافسات الدوري الإيطالي عام 2021، وليس مع النصر السعودي كما زعم ناشروا المقطع.

وقالت وكالة “فرانس برس” من خلال “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة”، إن الفيديو يظهر رونالدو وهو يستعد للدخول إلى أرض الملعب قبل أن يسجّل هدفاً.

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تأجيل مباراة الطائي

وحظي الفيديو بآلاف المشاركات على موقع فيسبوك منذ بدء انتشاره في الرابع من كانون الثاني/يناير 2023، وذلك غداة تقديم “النصر” أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الثلاثاء، أمام مدرجات ممتلئة في ملعب “مرسول بارك”.

ويخوض “النصر” متصدّر الدوري السعودي، أولى مبارياته بعد استقدام النجم البرتغالي العالمي، عندما يلاقي “الطائي”، إلا أنّ رونالدو -بحسب المصدر ذاته- لم يسجل بعد في قائمة نادي النصر لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية، بحسب ما أفاد مسؤولان في النادي الخليجي لوكالة “فرانس برس”، الخميس.

وكان “النصر” قد قال في بيان على مواقع التواصل: “نظرا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارا بتأجيل مباراته مع الطائي لتقام المباراة، الجمعة.”

وأشار المسؤول الرياضي الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، بأن البطاقة الدولية لرونالدو وصلت لكن النصر لم يسجله بعد لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي.

وتضم قائمة النصر الملقب في السعودية بـ”العالمي” 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.

رونالدو لم يسجل في النصر السعودي بعد

وأكد المصدر الثاني الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، عدم تسجيل “صاروخ ماديرا” حتى بعد ظهر، الخميس، رغم وصول بطاقته، موضحا: “هناك مفاوضات جارية لبيع أحد اللاعبين لكن لم تصل لمراحلها الأخيرة بعد.

ولفتت “فرانس برس” في تقريرها الاستقصائي إلى أن التفتيش عن الفيديو أظهر أنّه مقتطع من مباراة لرونالدو عندما كان يلعب في صفوف نادي يوفنتوس خلال منافسات الدوري الإيطالي عام 2021.

ويمكن العثور على اللقطة نفسها في ملخّص المباراة التي جمعت يوفنتوس بنادي أودينيزي، في الحساب الرسميّ للدوري الإيطاليّ لكرة القدم في موقع يوتيوب.

وقد دخل المهاجم البرتغالي الملعب في الدقيقة 60 من المباراة إلا أنّ الهدف الذي سجّله ألغي بداعي التسلل، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

المصدرفرانس برس + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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