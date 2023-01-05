الخميس, يناير 5, 2023
الرئيسيةالهدهدالجزائر تعيد في موريتانيا ما تمكنت من تحقيقه في تونس.. خطة جديدة...
الهدهد

الجزائر تعيد في موريتانيا ما تمكنت من تحقيقه في تونس.. خطة جديدة لعزل المغرب

المصادر كشفت عن عزم الجزائر فتح بنكيين في نواكشوط وتعزيز مشروعات خاصة بصناعة السكر والزيت

كتب سالم حنفي
الجزائر تعيد في موريتانيا watanserb.com
الجزائر تعيد في موريتانيا
- Advertisement -

وطن- قالت مصادر مطلعة أن الجزائر قامت بوضع خطة مفصلة ومتعمقة لتطوير ضغط قوي للغاية في موريتانيا بهدف الحصول على نفوذ قوي وفرض سيطرة معينة على الدولة الموريتانية.

وكشفت المصادر لموقع “المغرب إنتليجنس” بأن الهدف النهائي لهذه الاستراتيجية هو عزل المغرب في المنطقة المغاربية من خلال “إقحام” موريتانيا عبر إعادة إنتاج نفس التجربة الناجحة في تونس.

الاستثمار في قطاع النقل والطاقة والتجارة

وأوضحت المصادر المطلعة، أنه للقيام بذلك، تريد الجزائر العاصمة تطوير العديد من المشاريع الرئيسية في موريتانيا وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الرئيسية ، لا سيما الاقتصادية ، من أجل خلق الاعتماد في نواكشوط على المساعدة الجزائرية.

وبحسب المعلومات المتوفرة للموقع؛ ستقوم الجزائر بتنفيذ سياستها الجديدة في عام 2023 عبر قطاع النقل أو إمدادات الطاقة أو التجارة أو التمويل أو صناعة الأغذية الزراعية، مشيرا إلى انه سيتم المصادقة على العديد من المشاريع الجزائرية وتمويلها ليتم تنفيذها في موريتانيا.

الجزائر تعيد في موريتانيا ما تمكنت من تحقيقه في تونس
الجزائر تعيد في موريتانيا ما تمكنت من تحقيقه في تونس

وأوضحت المصادر أن من أهم المشاريع التي تنوي الجزائر تنفيذها تخص المجمع الإنتاجي لشركة “سيفيتال”، أول مجموعة جزائرية خاصة، وهو مشروع لمجمع صناعي في المنطقة الحرة بنواديبو.

اهتمام رئاسي بالمشروع

وبحسب الموقع، فإن هذا المشروع يحظى برعاية الرئاسة الجزائرية والقيادات العليا ويهدف إلى بناء مجمع صناعي زراعي شبيه بالمجمع الموجود في ميناء بجاية ، وهو أكبر مجمع لإنتاج زيت الطعام في الجزائر وتكرير السكر.

- Advertisement -

ولفتت المصادر إلى ان شركة “سيفيتال” سوف تستفيد من كل الدعم المالي واللوجستي للحكومة الجزائرية لتأسيس نفسها في موريتانيا.

ونوهت المصادر إلى أن هذا المشروع يعتبر حصان طروادة الجزائري في موريتانيا، حيث أنه وفقًا للمصادر المختلفة المتوافقة ، سينتج المجمع المعني زيوت المائدة والسكر الأبيض وكذلك البلاستيك ومشتقاته لاحتياجات التعبئة والتغليف.

افتتاح بنكين حكوميين في نواكشوط

كما كشفت المصادر أنه سيتم افتتاح بنكين حكوميين جزائريين خلال هذه السنة في نواكشوط لتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، لافتة إلى أن الجزائر قدمت بالفعل قروضا واستثمارات لقادة موريتانيين من أجل إغرائهم والاحتفاظ بهم والحصول على دعمهم.

واعتبرت المصادر أن كل هذه الخطوات تهدف إلى تشكيل لوبي مهم في موريتانيا لنسف أي تقارب مع المغرب وتحويل موريتانيا إلى ساحة معركة جديدة ضد الجار المكروه.

المصدرموقع المغرب إنتليجنس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

موقع أمريكي يكشف عن ذريعة محمد السادس لعدم افتتاح سفارة للمغرب في تل أبيب

الهدهد

موقع استخباري أمريكي يتوقع تدهوراً كبيراً في العلاقات بين المغرب وتونس لهذا لسبب!

الهدهد

الجزائر ترفض فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الملكية المغربية.. ما القصة؟

الهدهد

تطورات جديدة في قضية المقرئ الكويتي محمود الرفاعي الموقوف في تونس (تسجيل صوتي)

الهدهد

مفاجأة غير متوقعة حول شاحنة الخمور التي استولى عليها تونسيون (فيديو)

الهدهد

العثور على كائنات عاشت في المغرب منذ ملايين السنين واكتشاف جديد مذهل

الهدهد

أحجار من القمر والمريخ بحوزة العالم الجزائري بلقاسم حبة (شاهد)

الهدهد

شخصيات سياسية وعسكرية عديدة من قطر وسلطنة عُمان تطير إلى المغرب.. من هي ولماذا؟!

الهدهد

اعتقال مقرئ كويتي شهير بتونس بتهم إرهابية.. والسبب مسابقة قرآن كريم

تقارير

الكونفيدنسيال: محمد السادس يبدأ عطلة خارجية فخمة برفقة أصدقائه وفرقاطة قوات خاصة(شاهد)

الهدهد

هذا ما فعله مشجع جزائري مع بيليه عام 1970 وأثار جدلا واسعا (فيديو)

الهدهد

مولاي هشام ابن عم محمد السادس يطالب المغاربة بالتحرك لإقرار الملكية الدستورية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لن تصدق ثمن حقيبة “خاي” طفلة جيجي حديد ذات العامين.. رقم صادم (شاهد)

دراسة حديثة تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية

تشكيلة العراق أمام عمان في افتتاح بطولة خليجي 25

موقع أمريكي يكشف عن ذريعة محمد السادس لعدم افتتاح سفارة للمغرب في تل أبيب

هل أثر محرّك البحث غوغل على ذاكرتنا؟ إليك 5 نصائح بسيطة جدا لتحسينها

الأردن.. عقوبة صادمة لشاب احتضن فتاة من الخلف! (شاهد)

عقوبات بالجملة على نادي الزمالك.. وهذه تفاصيلها

الأمير هاري يفضح شقيقه “وليام” في مذكراته.. تعدى عليه ووصف زوجته بوصف خارج!

5 مناطق في الجسم لا ننظفها جيداََ أثناء الاستحمام..طبيبة تُحذر

بعد خيانة هبة عبوك.. تصرف غير متوقع من أشرف حكيمي مع مبابي! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC