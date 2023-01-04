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نهر النيل يبتلع طفلا سودانيا أراد الشرب منه وشقيقه يلقى نفس مصيره

الطفلان السودانيان من منطقة "أريجي" بولاية الجزيرة ماتا غرقاً في النيل الأزرق وما حدث مأساوي

كتب خالد الأحمد
نهر النيل يبتلع طفلا سودانيا watanserb.com
نهر النيل يبتلع طفلا سودانيا
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وطن- غرق طفلان سودانيان من منطقة أريجي بولاية الجزيرة في النيل الأزرق بعد أن جرفتهما السيول في حادثة أثارت حالة من الحزن في أوساط السودانيين.

ذهبا لجلب الكلأ فابتلعهما النهر

وقالت مصادر محلية لـموقع ”العربية.نت” السعودي إن الحادثة المأساوية وقعت، السبت الماضي، عندما ذهب الأخوان لجلب الكلأ من مكان قرب ضفة النهر.

وفي الأثناء توجه أحدهما صوب النهر للشرب، لكن الأرض الهشة انهارت تحت قدميه وانزلق لداخل المياه.

وحاول شقيقه إنقاذه لكن النهر ابتلعهما الاثنين في جوفه مخلفاً الحزن والأسى على ذويهما ومواطني المنطقة جميعاً.

وأسفرت جهود البحث عن انتشال جثمان الأخ الأكبر مؤيد، بينما لم يتم العثور على الأخ الأصغر مازن.

نهر النيل يبتلع طفلا سودانيا أراد الشرب منه وشقيقه يلقى نفس مصيره
نهر النيل يبتلع طفلا سودانيا أراد الشرب منه وشقيقه يلقى نفس مصيره
نهر النيل يبتلع طفلا سودانيا أراد الشرب منه
نهر النيل يبتلع طفلا سودانيا أراد الشرب منه

إحصائيات مخيفة

وأشار المصدر إلى أن شرطة الدفاع المدني بالسودان، سجلت إحصائيات مخيفة لضحايا حوادث الغرق بالسودان، حيث سجلت وقوع 610 حوادث، بينها 359 بالعام 2020 و251 في العام 2021.

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كما سجلت زيادة لافتة لحوادث الغرق بالنصف الأول للعام 2022، وشهد شهر رمضان الماضي وحده ما يقارب 40 حادثة غرق.

وكانت منطقة “تريرة” التابعة لمحلية السوكي بولاية سنار وسط السودان فجعت مطلع نيسان الماضي، بوفاة نحو 23 شخص أغلبهم من النساء غرقا في مياه النيل الأزرق اثر انقلاب قارب خشبي كان يقلهم للضفة الشرقية من النهر.

وأعادت حادثة “السوكي” للأذهان مصرع 24 طفلا نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل بشمال السودان في العام 2018.

وذلك عندما كان الأطفال وهم تلاميذ في طريقهم إلى المدرسة حين انقلب القارب في النهر لتوقف محركه مع اشتداد التيار.

المصدرتويتر، موقع ”العربية.نت” السعودي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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