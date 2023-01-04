الأربعاء, يناير 4, 2023
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فيروز وتركي آل الشيخ.. لبنانيون غاضبون من هذا الإعلان الصادم! (فيديو)

اعتقد الأقلية أنها ستكون مفاجأة فوق الخيال وحدث فني تاريخي لكن الأغلبية كان لهم رأي آخر

كتب رفيف عبدالله
فيروز وتركي آل الشيخ.. لبنانيون غاضبون من هذا الإعلان الصادم! (فيديو) watanserb.com
فيروز
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وطن- ادعت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى، أن الفنانة اللبنانية فيروز، ستكون مفاجأة موسم الرياض. الذي يديره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ليلة كبيرة

واستندت هنادي عيسى في فرضيتها على الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ لجارة القمر فيروز عبر صفحته على “تويتر”، وهي تغنّي في إحدى حفلاتها “أنا صار لازم ودّعكن”.

كانت تلك الحفلة عام 1988، حين أحيت فيروز حفلاً في أكبر قاعة موسيقية في باريس، قصر بيرسي.

وأدت “صوت لبنان” حينها أغنية “أنا صار لازم ودّعكن” برفقة زياد الرحباني الذي كانت الأغنية من كلماته وألحانه.

وكتبت هنادي عبر صفحتها تعقيباً على الفيديو: “ليلة كبيرة تتحضر للسيدة #فيروز في #موسم_الرياض“.

لبنانيون غاضبون

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لكن المفاجأة أن الأغلبية لم يستقبلوا الخبر بطريقة إيجابية.

بينما اعتقد الأقلية أنها ستكون مفاجأة فوق الخيال، وحدث تاريخي، رأى معظمهم أن صورتها ستهتز مثل ما حدث مع الفنان جورج وسوف.

وجاء في التعليقات: “اذا كانت الخبرية مضبوطة ، مش راح تكون ليلة كبيرة. بدها تكون ليلة العمر و أفخم و أهم ليلة بتاريخ الفن العربي و العالمي من بداية الفن لنهايته”.

وكتب آخر: “اذا بتتكرم فياريت يكون بلبنان ببلدها. هي فيروز صحيح جزء منا كعرب بس بلدها يكرمها و تكرمو. بس ترجع تغني فيه لانو احنا تعرفنا على لبنان من خلالها”.

وعلقت متابعة: “انشاء الله لا .. خلي صورتها متل ماهيي بعيون الجمهور مو ضروري يصير فيها متل الوسوف”.

وكتب ناشط: “من المخزي أن لا يجتمع الفنانون اللبنانيون في لبنان لكنهم يزحفون كالقطط إلى السعودية للحصول على النقود”.

صورة جديدة

ومنذ ظهور فيروز الأخير مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (سبتمبر 2020)، لم تنشر اي صورة لها الى أن فاجأت ابنتها ريما الرحباني الجمهور بصورة جديدة  في يونيو 2021.

وشاركت المخرجة والكاتبة ريما الرحباني، ابنة جارة القمر فيروز عبر حسابها على موقع فيسبوك صورة لهما معا. وعلقت على الصورة قائلة: “سيلفي والماضي خلفي”.

شاركت ريما الرحباني صورة والدتها وكتبت “سيلفي والماضي”

وتعتبر فيروز أحد أهم المطربات في تاريخ الغناء العربي. واستطاعت ترك بصمة كبيرة بفضل أغانيها خلال مشوار حافل بالإنجازات الكبيرة التي حققت لها جماهيرية واسعة .

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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