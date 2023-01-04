غيرة جورجينا من مداعبة رونالدو مقدمة حفل انضمامه للنصر تثير الإنتباه! (صورة)

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وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار صورة تُظهر غضب عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز ، بسبب مداعبة بين رفقيها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومقدمة حفل انضمامه لنادي النصر السعودي.

وبيّنت الصورة، مداعبة ودية جدا بين رونالدو ومقدمة الحفل، فيما شهدت على وجه جورجينا معالم الغضب، وسط ترجيحات بأن السبب في ذلك هو الغيرة.

كما انتشر مقطع فيديو، يوثق تفاصيل هذه المداعبة، وشوهدت جورجينا وهي غاضبة أيضا في الفيديو.

تفاعل واسع

أثارت هذه الصورة المتداولة، تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

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فكتب نايف: “طبع الأنثى واحد لحد يقولي غربية غير عن العربية.. لا كل أنثى راح تحس بالمنافسة والغيرة والخوف على رجالها إذا شافت أنثى ثانية سواء أفضل منها شكل ودلع.. لذا ياعزيزي الرجل أصبح استثناء وخلهم يتنافسون عليك”.

طبع الانثى واحد لحد يقولي غربية غير عن العربية لا 😂😂😂💔💔 كل انثى راح تحس بالمنافسة والغيرة والخوف على رجالها اذا شافت انثى ثانيه سواء افضل منها شكل ودلع لذا ياعزيزي الرجل اصبح استثناء وخلهم يتنافسون عليك — نايف بن هادي (@naifhadi0) January 3, 2023

فيما قال عبدالرحمن: “تحبون الاثاره لقطه عاديه .. مو شايل الا هم كيف بيشوف ملاعبنا خصوصاً ملعب الباطن !”.

تحبون الاثاره لقطه عاديه .. مو شايل الا هم كيف بيشوف ملاعبنا خصوصاً ملعب الباطن ! — عبدالرحمن محمد . (@61kzf) January 3, 2023

وتفاعل العنزي: “أقسم بالله اللي شايف جورجينا حلوه معنده نظر أصلا”.

اقسم بالله الي شايف جورجينا حلوه معنده نظر اصلا — س العنزي (@safov99) January 3, 2023

وسخر ناشط من أن جورجينا ستنتقم من رونالدو فور عودته لمقر إقامتهما.

ياويل كرستيانو اذا رجعوا البيت pic.twitter.com/Yjk7pkzMGa — سعد (@sa324567) January 3, 2023

شائعة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا

يُشار إلى أن هناك شائعات كثيرة تم ترديدها مؤخرا عن أن العلاقة بين كريستيانو وجورجينا ليست جيدة” كما قد تبدو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة “ماركا“.

إلا أن جورجينا نفت الأنباء المتداولة حول “توتر” العلاقة مع رونالدو، عبر صور تحدثت فيها عن فخرها باللاعب المنتقل حديثا لصفوف نادي النصر السعودي.

ونشرت جورجينا عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة لرونالدو بقميص النصر السعودي.

وقالت رفيقة الدون: “يبدأ فصل جديد! مرة أخرى يظهر من هو الأفضل في العالم.. أنا فخورة”.

¡Comienza un nuevo capítulo! Una vez más se demuestra quien es el mejor del mundo 💛💙 Estoy orgulloso ❤️. @Cristiano pic.twitter.com/qBRzH9wmnd — Georgina Rodríguez (@__georginagio) January 3, 2023

وعبر حسابها بموقع إنستغرام، شاركت جورجينا صورة تجمعها برونالدو في بداية علاقتهما، وقالت: “عندما كان عمري 22 عاما قابلت حب حياتي وكم كنا جميلين”.

وقالت صحيفة الماركا، إن جورجينا ترغب، عبر هذه الصور، بوضع حد للتقارير الأخيرة التي تشير إلى أن الزوج قد “لا ينجح”، بعد أنباء عن تأجيل حفل زفافهما.

انضمام رونالدو للنصر السعودي

وانضم رونالدو، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وقال الصحفي الأرجنتيني جونزالو فاسكويز، إن خيبة الأمل الأخيرة لرونالدو في كأس العالم في قطر مع المنتخب البرتغالي ربما تسببت في أزمة بين كريستيانو وجورجينا”، مشيرا إلى تأجيل الزفاف الذي خططا له سابقا.

لكن يبدو أن جورجينا تتطلع إلى إغلاق هذا النوع الأحاديث والشائعات، حسب “ماركا”.