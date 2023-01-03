كريستيانو رونالدو يتكلم العربية لأول مرة وهذا ما قاله (فيديو)

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وطن- تحدث كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، مساء الثلاثاء، خلال حفل تقديمه لجماهير ناديه الجديد، باللغة العربية، وشارك آلاف المشجعين في ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، سعادتهم الغامرة بحضوره.

كريسيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي

ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية، أمس الاثنين، ليبدأ رحتله مع النصر، والذي نظم له حفلا كبيراً، لتقديمه إلى جماهير النادي وإلى الرأي العام.

وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فترة من المفاوضات، وبراتب سنوي يصل إلى 200 مليون دولار.

وسينضم رونالدو إلى النادي السعودي لمدة موسمين ونصف، على أن يصبح بعد ذلك سفيراً لملف استضافة السعودية لكأس العالم 2030

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وقدَّم نادي النصر، مساء الثلاثاء، كريستيانو رونالدو لاعبًا ضمن صفوفه في حفل جماهيري ضخم على ملعب مرسول بارك.

رونالدو يتكلم العربية

وخلال الحفل، قال رونالدو خلال تقديمه: “سعادة تغمرني بالتواجد هنا وحظيت بترحيب كبير وعائلتي مسرورة بهذا”.

7 كرات يوقع عليها كريستيانو رونالدو ويوزعها بشكل عشوائي على الجماهير لكن طفلة محظوظة يخصها الدون بكرة ويوصلها بيده#كريستيانو | #النصر #AlNassrFC | #CristianoRonaldo𓃵 | #MrsoolPark pic.twitter.com/5p2GCiOu1s — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2023

وأضاف: “أعدكم بتقديم أفضل ما لدي، وأتوقع أن أنجز الكثير وأسعد الجماهير وأساعد زملائي والمملكة السعودية في تطوير كرة القدم”.

وتابع “وأن يكون لي دور مجتمعي للنساء والشباب والرجال، أعلم أن الدوري السعودي تنافسي وأريد إسعاد الناس والجماهير”.

وقال رونالدو للجماهير باللغة العربية كما لقنته المذيعة: “أنا عالمي” في إشارة للقب نادي النصر، والذي يطلق عليه” العالمي”.

وشهد ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، أجواء احتفالية كبيرة بحضور أكثر من 30 ألف مشجع، لتقديم رونالدو لاعباً بالنصر السعودي.

وحضر رونالدو إلى “مرسول بارك” رفقة صديقته جورجينا رودريغيز وأبنائه وسط هتافات المشجعين وفرحتهم بتواجده بينهم.

الدوري السعودي يُرحب بـ “الدون”

ومن المقرر أن يغيب كريستيانو عن مباراتي النصر أمام كل من الطائي والشباب في بطولة الدوري السعودي، بسبب العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الإنجليزي، على أن تكون مباراة الاتفاق هي الأولى له مع الفريق.

ويستعد النصر لمواجهة الطائي ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر، يوم الخميس المقبل 5 يناير.

وكان كريستيانو رونالدو قد تحدث عن سعادته بقدومه إلى السعودية واللعب في الدوري السعودي.

وأشار إلى أنه فضل عرض نادي النصر على عروض جاءته من دول مختلفة مثل البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وحتى من أوروبا.

لكنه، رفض كل تلك العروض، مشيرا أن مهمته في أوروبا قد انتهت وأنه حقق كل الانجازات الكروية في القارة العجوز.