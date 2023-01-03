الثلاثاء, يناير 3, 2023
الرئيسيةتقاريرضابط أمريكي يكشف تفاصيل غير معلنة عن عملية اعتقال صدام حسين
تقارير

ضابط أمريكي يكشف تفاصيل غير معلنة عن عملية اعتقال صدام حسين

بينما يزعم البنتاغون اعتقال صدام حسين في حفرة ضيقة أكد مترجم عراقي أن القوات الأمريكية ألقت القبض على صدام في غرفة

كتب فهمي الورغمي
عملية اعتقال صدام حسين watanserb.com
عملية اعتقال صدام حسين
- Advertisement -

وطن- لأول مرة منذ 19 عامًا- تحدث الرقيب المتقاعد من قوات النخبة في البحرية الأمريكية، كيفن هولاند، عن تفاصيل جديدة حول المهمة السرية لعملية اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 13 ديسمبر عام 2003.

تفاصيل جديدة لم يسمع بها أي أحد من قبل

وكشف كيفن هولاند، الذي ظهر في بودكاست الشهر الماضي مع أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية بعنوان “Danger Close”، عن اعتقال صدام حسين في 13 ديسمبر 2003 – وهي المرة الأولى التي يقوم فيها أمريكي بذلك منذ 19 عامًا.

وقدم هولاند، الرقيب السابق في قوات النخبة التابع للبحرية وقوة دلتا المكافئة للجيش، تفاصيل جديدة لم يسمع بها أي أحد من قبل.

وتأتي هذه الروايات بعد ما يقرب من عقدين من الزمن بعد آخر بيان رسمي بشأن القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتاريخ 13 ديسمبر 2003، قبل إعدامه في نهاية المطاف شنقًا في 30 ديسمبر 2006.

عملية اعتقال صدام حسين
عملية اعتقال صدام حسين
اعتقال صدام حسين
اعتقال صدام حسين

معلومات آدمية كانت السبب وراء كشف مخبأ صدام

وقال هولاند إن “قوة دلتا” الخاصة التي اكتشفت مخبأ الرئيس العراقي السابق وقامت باعتقاله، تلقت “معلومات بشرية” أفضت إلى وصولهم إلى مكان اختباء صدام.

- Advertisement -

وأضاف “أخبرنا صدام حسين أن الرئيس بوش يرسل له تحياته”.

وأشار أن “صدام حسين أعرب فور اعتقاله عن رغبته في “التفاوض”.

وتطرق هولاند خلال البودكاست إلى المكان الذي وجدوا فيه صدام، وقال إنه “كان يختبئ في حفرة مغطاة بطبقة من أوراق الأشجار والرمل تم سدها بالفلين لإخفاء فتحتها، وكان يمتد منها أنبوب صغير للسماح بدخول الأوكسجين”.

وأوضح أن “قوة دلتا” اكتشفت مكان الحفرة المدعمة بالطوب، وألقت بداخلها قنبلة يدوية.

ثم ظهرت يدان من الحفرة، تلاها ظهور رأس كثيف الشعر، ليتبين أنه الرئيس العراقي صدام حسين، على حد تعبيره.

كما نوه إلى أنه كان يشعر بالصدمة بعد العثور على صدام داخل الحفرة، رغم أن المعلومات التي حصلت عليها الفرقة تؤكد وجود الرئيس العراقي الراحل فيها.

وذكر أن صدام كان يحمل مسدس “غلوك-18″، مبينا أن أحد أعضاء الفرقة الأمريكية وجه سلاحه على فم صدام لإجباره على عدم الحراك وانتزاع مسدسه منه.

يشار أن مسدس “غلوك-18″، قد أصبح لاحقاً من مقتنيات الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

مترجم عراقي متعاون مع الجيش الأمريكي، يُكذب روايات البنتاغون حول اعتقال صدام

المثير للاهتمام أن رواية كيفن هولاند تأتي لتأكيد نفس رواية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التي ادعت فور اعتقال صدام حسين في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2003، أنه تم العثور عليه في نفق عمودي على عمق حوالي 1.8 متر بالقرب من مزرعة.

وهي في الواقع الرواية الرسمية الأمريكية، نفسها التي فندها مترجم عراقي كان متعاونا مع القوات الأمريكية، لحظة اعتقال صدام.

وأكد، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ما يتم تداوله حول اعتقال صدام يُستخدم من قبل الإدارت الأمريكية المتعاقبة لأغراض دعائية.

صدام اعتُقل في غرفة ولم يُلقَ القبض عليه في حفرة
صدام اعتُقل في غرفة ولم يُلقَ القبض عليه في حفرة

وأوضح أن “صدام حسين كان في غرفة.. كان جالسا في الغرفة، أعتقد أنه كان يصلي لأنه كان يرتدي دشداشة، الحديث عن اعتقاله في حفرة، كذب وتلفيق”.

“صدام اعتُقل في غرفة ولم يُلقَ القبض عليه في حفرة”

وواصل شهادته قائلا “كنت أرتدي سترة واقية من الرصاص، وخلعتها لكي أدخل الحفرة بصعوبة. نعم، كانت هناك حفرة، لكن المعلومات التي تفيد بأن الرئيس اعتقل في الحفرة، كاذبة، لقد تم احتجازه في الغرفة”.

وأضاف المترجم أن صدام حسين، لم يكن ليتمكن من دخول النفق لأنه كان ضيقًا للغاية وكان الرئيس ضعيفًا بالفعل في ذلك الوقت.

يقول إنها كانت “غرفة عادية” بلا وسائل اتصال، تحتوي فقط على خزانة ملابس وسريرين وراديو ومسجل صوت وتلفزيون صغير وبعض الملابس والأحذية.

كما أشار المترجم إلى أن القوات الأمريكية التي اعتقلت صدام، قامت بحجز 17 صندوقًا على الأقل تحتوي على ملايين الدولارات من المنزل الذي كان يختبئ فيه.

وعن ذلك يقول المترجم: “كانت هناك سقيفة للماشية على بعد 300 متر [980 قدمًا] من الغرفة التي يعيش فيها الرئيس، وهذا مبني على كلام جندي منذ أن مُنعت من الاقتراب من السقيفة بسبب الإجراءات الأمنية المتزايدة”.

وأكد إنه تم العثور على 17 صندوقًا ضخمًا في حظيرة الماشية، كانت ضخمة وتحتوي على دولارات – تقدر بعدة ملايين.

“قوة دلتا التي اعتقلت صدام استولت على سبائك ذهبية”

وقال المترجم الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه كانت هناك سبائك ذهبية ومجوهرات، بجوار حسين لحظة اعتقاله، ولكنها كانت في صندوق منفصل.

لاحقاً، تم أخذ الصناديق في اتجاه غير معروف من قبل الوحدة التي اقتحمت منزل صدام، ولم يعرِف العراقيون إلى اليوم مكان نقلهم، ولا المبلغ المحدد، ولا أين انتهى الأمر بكل الأموال.

إعدام صدام حسين

يُذكر أنه في 30 ديسمبر 2006، تم إعدام صدام بعد غزو الولايات المتحدة للعراق بحجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي كانت بحوزة البلاد.

إعدام صدام حسين
إعدام صدام حسين

إلى اليوم، لم يتم إثبات وجود مثل هذه الأسلحة، ودخل العراق في دوامة من الحروب الأهلية والحرب ضد الإرهاب ثم لاحقا الانقسامات السياسية والتدهور الاقتصادي.

ومنذ لحظة دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق، يعيش العراقيون تحت وطأة أسوأ أزمة شاملة مُني بها بلدهم منذ قرون.

المصدريوتيوب، وكالة "سبوتنيك" الروسية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أول ظهور لساجدة عبيد بعد أنباء اعتقالها ورد فعل غاضب لابنة صدام حسين (فيديو)

تقارير

الوثائق البريطانية التي أُفرج عنها حديثاً: الروس للأمريكيين: كي لا تغرق لكم بساطيرُ كثيرة في طين أفغانستان هذه نصائحنا!

تقارير

الأمير سلطان لنيكسون: عبدالناصر ابتز جنودنا بالعاهرات ليفصلوا الحجاز عن نجد

الهدهد

من الأردن.. تصرف لافت لرغد صدام حسين في ذكرى إعدام والدها (فيديو)

حياتنا

صور جديدة مسربة لـ ليوناردو دي كابريو مع فيكتوريا لاماس (شاهد)

تقارير

خطة الفدرالي لكبح التضخم.. هل تكون 2023 سنة خلاص الأسواق المالية؟

حياتنا

آمبر هيرد تضطر لهذا الأمر تجاه جوني ديب وتعلق: “صعب للغاية”

الهدهد

أمريكا قلقة من إمكانية امتلاك محمد بن سلمان سلاحاً نووياً بدعم صيني

تقارير

اللوبي الإماراتي في أمريكا يثير قلق الـ CIA.. تقرير أمريكي خطير

الهدهد

أمريكا تكذب السعودية والإمارات بشأن صفقة تبادل السجناء مع روسيا

الهدهد

هذا مصير أمريكي تزوج 20 فتاة بينهم ابنته وعاشرهم جماعيا لسبب غريب

تقارير

تضرب أي مكان في العالم.. أمريكا تكشف أحدث قاذفاتها النووية “القاتل الصامت” (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دانيا أول فتاة سورية تعمل كـ”دي جي”:”لا أهتم بنظرة الرجال” (فيديو)

أول ظهور لجورجينا من قصرها السعودي ورونالدو مبهور بالاستقبال (شاهد)

كريستيانو رونالدو عاريا لإجراء الفحص الطبي بنادي النصر (شاهد)

فيديو لطفل عراقي يمطر راقصة بالأموال في ملهى ليلي يحدث ضجة

الجزائر ترفض فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الملكية المغربية.. ما القصة؟

جريمة قتل هيام الشكيلية تخرج السلطان هيثم بن طارق عن صمته

ليست فقط كوريا الشمالية..أكثر 5 دول معزولة عن العالم

ماذا سيحدث لو انقطع الأوكسجين عن عالمنا لمدة خمس ثوان؟ الإجابة ستصدمك

جندي إسرائيلي يقتل زميله في قاعدة عسكرية.. تفاصيل سُمح بنشرها

“حيلة دنيئة” من وزير سعودي وراء اعتقال القاضي إبراهيم الجهني (معلومات صادمة)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC