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جورجينا رودريغيز من التعري إلى العباءة السوداء.. إطلالة مثيرة (فيديو)

صديقة رونالدو ظهرت وهي ترتدي عباءة خليجية اشترتها من أحد المتاجر السعودية

كتب خالد الأحمد
جورجينا رودريغيز watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن- خطفت صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز الأنظار في حفل استقباله بملعب “مرسول بارك”، الثلاثاء.

وظهرت جورجينا على أرضية الملعب وهي ترتدي “عباءة سوداء” مفتوحة ومن تحتها بنطال جينز.

وقد أمسكت بيدي طفلي كريستيانو اللذين كانا يرتديان قميص نادي النصر السعودي، الذي استقطب والدهما مؤخراً بعقد خرافي لمدة موسمين ونصف، بعد أن فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

حرصت شريكة رونالدو على التقاط الصور بجانبه

وبحسب وسائل إعلام سعودية حرصت شريكة رونالدو على التقاط الصور بجانبه، وحرصت الجماهير الحاضرة في الملعب على الهتاف باسم جورجينا.

وردت هي بدورها لهم التحية، ووجهت جورجينا رودريغيز تحية باللغة العربية أثناء لقائها بمذيعة العربية فاطمة فهد في ملعب مرسول_بارك، الذي شهد تقديم اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

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وقالت بحسب فيديو متداول “هلو هلا مرحبا”.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، أن عارضة الأزياء الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز” طلبت من أحد المتاجر المتخصصة في بيع العباءات عباءة لتلبسها ويبدو أنها ذات العباءة التي ارتدتها على أرض ملعب “مرسول بارك”.

جورجينا رودريغيز شريكة كريستيانو رونالدو تطلب من أحد المتاجر المتخصصة في بيع العبايات
جورجينا رودريغيز شريكة كريستيانو رونالدو تطلب من أحد المتاجر المتخصصة في بيع العبايات

انتهى عمل الدون في أوروبا

وانضم رونالدو، الذي كان بلا نادٍ بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو “210.94 مليون دولار”.

وقال الدون كما يلقبه معجبوه إن “عمله انتهى” في أوروبا، مشيرًا إلى أنه يستمتع بالتحديات الجديدة داخل الملعب وخارجه وذلك خلال تقديمه لاعبًا في صفوف النصر السعودي، الثلاثاء.

وحظي البرتغالي كريستيانو باستقبال رائع خلال تواجده في ملعب “مرسول بارك” من جمهور نادي النصر السعودي، وقال رونالدو “السعادة تغمرني بالتواجد في النصر.. حظيت بترحيب كبير وعائلتي كانت مسرورة بهذا الترحيب أعدكم بتقديم أفضل ما لدي”.

وأضاف: “أتمنى الاستماع بلعب كرة القدم وأساعد المملكة العربية السعودية في تطويرها، أريد إسعاد الناس والجماهير”.

وحقق رونالدو الكثير من الألقاب بعد مسيرة مبهرة في ريال مدريد بين 2009 و2018، فاز فيها بالدوري الإسباني مرتين، والكأس مرتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

كما فاز بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة خلال 3 سنوات أمضاها في يوفنتوس قبل عودته إلى صفوف يونايتد، الذي كان قد فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وكأس الاتحاد مرة واحدة، وكأس الرابطة مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

من هي جورجينا رودريغيز؟

و”جورجينا رودريغيز هيرنانديز هي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتينية مواليد “بوينس آيرس” 27 يناير 1994، بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وعملت في مجال الأزياء.

وتمكنت بفضل علاقتها مع النجم البرتغالي من كسب أكثر من 40 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام، لتستغل حسابها في الإعلانات وجني الأموال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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