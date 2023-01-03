جورجينا رودريغيز من التعري إلى العباءة السوداء.. إطلالة مثيرة (فيديو)

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وطن- خطفت صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز الأنظار في حفل استقباله بملعب “مرسول بارك”، الثلاثاء.

وظهرت جورجينا على أرضية الملعب وهي ترتدي “عباءة سوداء” مفتوحة ومن تحتها بنطال جينز.

وقد أمسكت بيدي طفلي كريستيانو اللذين كانا يرتديان قميص نادي النصر السعودي، الذي استقطب والدهما مؤخراً بعقد خرافي لمدة موسمين ونصف، بعد أن فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

حرصت شريكة رونالدو على التقاط الصور بجانبه

وبحسب وسائل إعلام سعودية حرصت شريكة رونالدو على التقاط الصور بجانبه، وحرصت الجماهير الحاضرة في الملعب على الهتاف باسم جورجينا.

وردت هي بدورها لهم التحية، ووجهت جورجينا رودريغيز تحية باللغة العربية أثناء لقائها بمذيعة العربية فاطمة فهد في ملعب مرسول_بارك، الذي شهد تقديم اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

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وقالت بحسب فيديو متداول “هلو هلا مرحبا”.

جورجينا رودريغيز توجه تحية باللغة العربية أثناء التقائها بمذيعة #العربية فاطمة فهد @Fatma_Fhd في ملعب #مرسول_بارك، الذي شهد تقديم اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو. pic.twitter.com/y8bEmc00Wm — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 3, 2023

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، أن عارضة الأزياء الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز” طلبت من أحد المتاجر المتخصصة في بيع العباءات عباءة لتلبسها ويبدو أنها ذات العباءة التي ارتدتها على أرض ملعب “مرسول بارك”.

🚨🚨🚨 جورجينا رودريغيز شريكة كريستيانو رونالدو تطلب من أحد المتاجر المتخصصة في بيع العبايات . pic.twitter.com/dWF1WIXNkt — يعقوب . (@X99i3) December 31, 2022

انتهى عمل الدون في أوروبا

وانضم رونالدو، الذي كان بلا نادٍ بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو “210.94 مليون دولار”.

وقال الدون كما يلقبه معجبوه إن “عمله انتهى” في أوروبا، مشيرًا إلى أنه يستمتع بالتحديات الجديدة داخل الملعب وخارجه وذلك خلال تقديمه لاعبًا في صفوف النصر السعودي، الثلاثاء.

وحظي البرتغالي كريستيانو باستقبال رائع خلال تواجده في ملعب “مرسول بارك” من جمهور نادي النصر السعودي، وقال رونالدو “السعادة تغمرني بالتواجد في النصر.. حظيت بترحيب كبير وعائلتي كانت مسرورة بهذا الترحيب أعدكم بتقديم أفضل ما لدي”.

وأضاف: “أتمنى الاستماع بلعب كرة القدم وأساعد المملكة العربية السعودية في تطويرها، أريد إسعاد الناس والجماهير”.

وحقق رونالدو الكثير من الألقاب بعد مسيرة مبهرة في ريال مدريد بين 2009 و2018، فاز فيها بالدوري الإسباني مرتين، والكأس مرتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

كما فاز بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة خلال 3 سنوات أمضاها في يوفنتوس قبل عودته إلى صفوف يونايتد، الذي كان قد فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وكأس الاتحاد مرة واحدة، وكأس الرابطة مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

من هي جورجينا رودريغيز؟

و”جورجينا رودريغيز هيرنانديز هي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتينية مواليد “بوينس آيرس” 27 يناير 1994، بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وعملت في مجال الأزياء.

وتمكنت بفضل علاقتها مع النجم البرتغالي من كسب أكثر من 40 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام، لتستغل حسابها في الإعلانات وجني الأموال.