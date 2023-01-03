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رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك

الأهلي يتصدر جدول الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن غريمه الزمالك

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك watanserb.com
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك
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وطن- عاد فريق الأهلي إلى اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه النظيف على بيراميدز بثلاثية دون مقابل، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، الذي تلقى الخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الـ11.

خسارة حامل اللقب الزمالك أمام أسوان

وتلقى فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، الخسارة أمام نظيره أسوان، في منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل فريق أسوان أول أهداف المباراة بطريق الخطأ عن طريق لاعب الزمالك محمد عبد الغني، في الدقيقة الـ4.

كما عزز أسوان هدف التقدم الثاني في المباراة، مع نهاية أحداث الشوط الأول، من توقيع اللاعب ليوناردو كامون.

جماهير فريق الزمالك خلال مباراة أسوان
جماهير فريق الزمالك خلال مباراة أسوان

كما أدرك الزمالك هدف تقليص فارق النتيجة مع منافسه أسوان، بهدف وحيد عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد في الدقيقة الـ56.

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فوز الأهلي على بيراميدز في الدوري المصري

كما نجح فريق الأهلي في استثمار هدية أسوان، الذي حقق الفوز الثمين على غريمه التقليدي الزمالك، بتحقيقه الفوز النظيف على بيراميدز بثلاثية دون رد، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل نجم الأهلي المتألق عمرو السولية هدفين لصالح المارد الأحمر في الدقيقة الـ19 والـ69، كما جاء الهدف الثالث بطريق الخطأ سجله لاعب بيراميدز أحمد سامي في شباك مرماه بالوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك، في منافسات الجولة الـ11، على النحو الآتي:

(1) الأهلي 27 نقطة.

(2) الزمالك 24 نقطة.

(3) فيوتشر 22 نقطة.

(4) بيراميدز 20 نقطة.

(5) غزل المحلة 18 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 18 نقطة.

(7) نادي أسوان 15 نقطة.

(8) المصري البورسعيدي 14 نقطة.

(9) سيراميكا كليو باترا 12 نقطة.

(10) المقاولون العرب 12 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

كما نرفق لكم متابعينا الأعزاء، أبرز هدافي الدوري المصري 2022-2023، فيما يلي:

(1) أحمد الشيخ (غزل المحلة) 6 أهداف.

(2) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 5 أهداف.

جماهير فريق الأهلي المصري
جماهير فريق الأهلي المصري

(3) رفيق كابو (إنبي) 5 أهداف.

(4) كريم بامبو (البنك الأهلي) 4 أهداف.

(5) يوسف إسامة نبيه (الزمالك)، باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 4 أهداف.

المصدروطن + رابطة الأندية المصرية + صفحة الأهلي + صفحة الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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