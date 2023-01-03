الأربعاء, يناير 4, 2023
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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد تعثر أرسنال أمام نيوكاسل

أرسنال يُحافظ على الصدارة رغم تعثره بالتعادل السلبي أمام نيوكاسل يونايتد

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي 2023
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وطن- تعثر أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، على ميدانه في منافسات الجولة ال18، بعد فرض الأخير التعادل السلبي عليه بدون أي من الأهداف.

وكان فريق أرسنال “المدفعجية”، الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات دقائق المباراة، أمام المنافس الضيف نيوكاسل يونايتد، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 17 تسديدة باتجاه شباك المرمى، كما ونسبة استحواذ على الكرة ب67%.

مباراة أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد

ووصل عدد تسديدات نيوكاسل يونايتد الذي قدم الأداء الرائع مع الاستبسال في الدفاع عن شباك مرمى شباكه، إلى 8 تسديدات فقط، كما واستحواذ بنسبة 33%.

كما ويستعد فريق أرسنال للمواجهة القادمة، الاثنين، أمام أكسفورد يونايتد، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

ومن جانب آخر، حقق فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، الفوز النظيف على منافسه بورنموث، بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أرسنال ونيوكاسل يونايتد
أرسنال ونيوكاسل يونايتد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

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كما وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، بعد تعادل أرسنال المتربع على عرش الصدارة، أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، على النحو الآتي:

(1) أرسنال 44 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 36 نقطة.

(3) نيوكاسل يونايتد 35 نقطة.

(4) مانشستر يونايتد 35 نقطة.

(5) توتنهام 30 نقطة.

(6) ليفربول 28 نقطة.

(7) فولهام 28 نقطة.

(8) برايتون 27 نقطة.

(9) برينتفورد 26 نقطة.

(10) تشيلسي 25 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، أبرز ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 حتى الآن، فيما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 21 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 13 هدفاً.

(3) الكسندر ميتروفيتش (فولهام)، إيفان توني (برينتفورد) 11 هدفاً.

مباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023
مباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023

(4) ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد)، رودريغو مورينو (ليدز يونايتد) 9 أهداف.

(5) غابرييل مارتينيلي (أرسنال) 7 أهداف.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد خوض منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع القادم.

المصدروطن + صفحة أرسنال + صفحة نيوكاسل + الدوري الإنجليزي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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