جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد تعثر أرسنال أمام نيوكاسل

وطن- تعثر أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، على ميدانه في منافسات الجولة ال18، بعد فرض الأخير التعادل السلبي عليه بدون أي من الأهداف.

وكان فريق أرسنال “المدفعجية”، الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات دقائق المباراة، أمام المنافس الضيف نيوكاسل يونايتد، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 17 تسديدة باتجاه شباك المرمى، كما ونسبة استحواذ على الكرة ب67%.

ووصل عدد تسديدات نيوكاسل يونايتد الذي قدم الأداء الرائع مع الاستبسال في الدفاع عن شباك مرمى شباكه، إلى 8 تسديدات فقط، كما واستحواذ بنسبة 33%.

كما ويستعد فريق أرسنال للمواجهة القادمة، الاثنين، أمام أكسفورد يونايتد، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

ومن جانب آخر، حقق فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، الفوز النظيف على منافسه بورنموث، بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، بعد تعادل أرسنال المتربع على عرش الصدارة، أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، على النحو الآتي:

(1) أرسنال 44 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 36 نقطة.

(3) نيوكاسل يونايتد 35 نقطة.

(4) مانشستر يونايتد 35 نقطة.

(5) توتنهام 30 نقطة.

(6) ليفربول 28 نقطة.

(7) فولهام 28 نقطة.

(8) برايتون 27 نقطة.

