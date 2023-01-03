جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد تعثر أرسنال أمام نيوكاسل

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وطن- تعثر أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، على ميدانه في منافسات الجولة ال18، بعد فرض الأخير التعادل السلبي عليه بدون أي من الأهداف.

وكان فريق أرسنال “المدفعجية”، الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات دقائق المباراة، أمام المنافس الضيف نيوكاسل يونايتد، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 17 تسديدة باتجاه شباك المرمى، كما ونسبة استحواذ على الكرة ب67%.

مباراة أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد

ووصل عدد تسديدات نيوكاسل يونايتد الذي قدم الأداء الرائع مع الاستبسال في الدفاع عن شباك مرمى شباكه، إلى 8 تسديدات فقط، كما واستحواذ بنسبة 33%.

كما ويستعد فريق أرسنال للمواجهة القادمة، الاثنين، أمام أكسفورد يونايتد، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

ومن جانب آخر، حقق فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، الفوز النظيف على منافسه بورنموث، بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

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كما وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، بعد تعادل أرسنال المتربع على عرش الصدارة، أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، على النحو الآتي:

(1) أرسنال 44 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 36 نقطة.

(3) نيوكاسل يونايتد 35 نقطة.

(4) مانشستر يونايتد 35 نقطة.

(5) توتنهام 30 نقطة.

📈 @Arsenal move eight points clear at the top pic.twitter.com/KFrfkhNobm — Premier League (@premierleague) January 3, 2023

(6) ليفربول 28 نقطة.

(7) فولهام 28 نقطة.

(8) برايتون 27 نقطة.

Positives to take from the performance 💪 📺 Watch the highlights from tonight's draw 👇 — Arsenal (@Arsenal) January 4, 2023

(9) برينتفورد 26 نقطة.

(10) تشيلسي 25 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، أبرز ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 حتى الآن، فيما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 21 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 13 هدفاً.

(3) الكسندر ميتروفيتش (فولهام)، إيفان توني (برينتفورد) 11 هدفاً.

(4) ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد)، رودريغو مورينو (ليدز يونايتد) 9 أهداف.

(5) غابرييل مارتينيلي (أرسنال) 7 أهداف.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد خوض منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع القادم.