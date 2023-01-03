بعد رونالدو.. جورجينا تُخاطب جماهير النصر السعودي بالعربية (فيديو)

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وطن- خاطبت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “جورجينا رودريغيز” 28 عاماً، جماهير النصر السعودي بعدة كلمات باللغة العربية، بعد أن فعلها الدون أمام جماهير العالمي في ملعب “مرسول بارك”.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصديقة رونالدو “جورجينا رودريغيز“، وهو توجه عبارات من الترحيب إلى جماهير النصر السعودي، خلال حفل استقبال صديقها داخل ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية “الرياض”.

جورجينا تخاطب جماهير النصر السعودي بالعربية

وظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. مهاجم النصر السعودي الجديد، عدة كلمات إلى جماهير العالمي، قائلة: ” هالو .. هلا ومرحبا”.

جورجينا تتحدث بالعربية: هلا ومرحبا 💛 pic.twitter.com/zplwZWe1A8 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 3, 2023

كما وحظي مقطع الفيديو لصديقة رونالدو “جورجينا”، الانتشار الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وسط تبادل الضحكات على نطقها ببعض الكلمات باللغة العربية.

تحدث رونالدو بالعربية أمام جماهير النصر السعودي

وكان البرتغالي رونالدو لاعب النصر السعودي، قد وجه عدة كلمات بالعربية، إلى جماهير النصر السعودي في مدرجات ملعب “مرسول بارك”، قائلاً لهم: ” أنا عالمي”. وهو لقب النادي السعودي.

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كما وشهدت الأجواء، الاستقبال الأسطوري من قبل جماهير النصر السعودي للدون رونالدو، الذين هتفوا باسمه بصوت عالٍ من داخل مدرجات الملعب خلال حفل استقباله، إلى جانب العديد من اللقطات الطريفة من قبل اللاعب. لعل أبرزها إهدائه كرة قدم من توقيعه إلى طفلة نصراوية.

الأسطورة رونالدو باللغة العربية: أنا عالمي 💛

pic.twitter.com/VTqynnKco5 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 3, 2023

ومن المحتمل أن يُشارك اللاعب رونالدو مع فريق النصر السعودي، الخميس. أمام منافسه الطائي، في دوري روشن السعودي 2022-2023، في حال حصوله على موافقة من قبل مدرب الفريق غارسيا.

وكان رونالدو قد وقع على صفقة قياسية للانتقال إلى نادي النصر السعودي، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية. كما وبلغت قيمتها 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025.