الثلاثاء, يناير 3, 2023
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رياضة

بعد رونالدو.. جورجينا تُخاطب جماهير النصر السعودي بالعربية (فيديو)

صديقة رونالدو "جورجينا" توجه كلمات ترحيبية لجماهير النصر السعودي بالعربية

كتب فارس أبو شيحة
جورجينا تخاطب جماهير النصر السعودي بالعربية watanserb.com
عائلة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
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وطن- خاطبت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “جورجينا رودريغيز” 28 عاماً، جماهير النصر السعودي بعدة كلمات باللغة العربية، بعد أن فعلها الدون أمام جماهير العالمي في ملعب “مرسول بارك”.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصديقة رونالدو “جورجينا رودريغيز“، وهو توجه عبارات من الترحيب إلى جماهير النصر السعودي، خلال حفل استقبال صديقها داخل ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية “الرياض”.

جورجينا تخاطب جماهير النصر السعودي بالعربية

وظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. مهاجم النصر السعودي الجديد، عدة كلمات إلى جماهير العالمي، قائلة: ” هالو .. هلا ومرحبا”.

كما وحظي مقطع الفيديو لصديقة رونالدو “جورجينا”، الانتشار الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وسط تبادل الضحكات على نطقها ببعض الكلمات باللغة العربية.

صديقة رونالدو جورجينا
صديقة رونالدو جورجينا

تحدث رونالدو بالعربية أمام جماهير النصر السعودي

وكان البرتغالي رونالدو لاعب النصر السعودي، قد وجه عدة كلمات بالعربية، إلى جماهير النصر السعودي في مدرجات ملعب “مرسول بارك”، قائلاً لهم: ” أنا عالمي”. وهو لقب النادي السعودي.

حفل استقبال رونالدو
حفل استقبال رونالدو
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كما وشهدت الأجواء، الاستقبال الأسطوري من قبل جماهير النصر السعودي للدون رونالدو، الذين هتفوا باسمه بصوت عالٍ من داخل مدرجات الملعب خلال حفل استقباله، إلى جانب العديد من اللقطات الطريفة من قبل اللاعب. لعل أبرزها إهدائه كرة قدم من توقيعه إلى طفلة نصراوية.

ومن المحتمل أن يُشارك اللاعب رونالدو مع فريق النصر السعودي، الخميس. أمام منافسه الطائي، في دوري روشن السعودي 2022-2023، في حال حصوله على موافقة من قبل مدرب الفريق غارسيا.

استقبال كريستيانو رونالدو
استقبال كريستيانو رونالدو

وكان رونالدو قد وقع على صفقة قياسية للانتقال إلى نادي النصر السعودي، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية. كما وبلغت قيمتها 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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