ميا خليفة تستقبل العام الجديد بصورة بذيئة من البحر الأبيض المتوسط (شاهد)

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وطن– لم تكن ميا خليفة ، الممثلة الإباحية السابقة، شخصًا يخجل من دائرة الضوء. وكان من غير المرجح أن تخيب آمال أكثر من 27 مليون معجب في انستجرام.

سحر البحر الأبيض المتوسط

التقطت ميا خليفة، صورة لها وهي ترتدي بكيني وكتبت “سحر البحر الأبيض المتوسط” وهي تبحر عبر شواطئها الزرقاء الصافية.

كانت الصور الجريئة عبارة عن إعادة نشر من صورة نشرها متجر ملابس داخلية لميا خليفة. والذي نشر أيضًا لقطات للعارضة الإنجليزية ديمي روز ماوباي.

وليس فقط صور البيكيني الخاصة بميا خليفة هي التي جعلت الناس يتحدثون.

لوحة بابلو بيكاسو

فقد نشرت الممثلة الإباحية السابقة، لبنانية الأصل، لقطات من لوحتها الجديدة بابلو بيكاسو، وقررت أن تضيف لمستها الخاصة إلى أعمال الفنان الأسطورية.

ميا خليفة التي أنهت مسيرتها الإباحية في عام 2019 ، قالت مازحة إن “بابلو كان سيجد الأمر مضحكًا” بعد أن أضافت زوجًا من العيون المرحة إلى التحفة الفنية.

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جاء هذا بعد أيام من قيامها بنشر منشور يتباهى بشرائها الجديد مع تعليق توضيحي تقول فيه “ارت هيست ، إصدار بيكاسو”.

سرقة فنية

لكن البعض غضب من اقتناء ميا خليفة للوحة بيكاسو، وجاء في تعليق: “لا أصدق أن هذه الفتاة الصغيرة ذات البشرة البنية من لبنان لديها لوحة بيكاسو معلقة على جدارها. تشعر حقًا وكأنها سرقة فنية لإنجاز ذلك) . ”

العمل الشهير لبيكاسو الذي حصلت عليه هو Tête de Femme IV.

علق أحد المتابعين مازحًا “لا تكذبي، أنتي رسمتي تلك اللوحة”.

بينما قال آخر “هنا نرى عملًا فنيًا رائعًا وجميلًا يحمل لوحة لبيكاسو”.

رحلة حول أوروبا

كما أعلنت خليفة اليوم أنها ستبدأ العام الجديد بالسفر في جميع أنحاء أوروبا. حيث نشرت لقطة من علاقة الملابس الخاصة بها عبر “سناب شات”.

وقالت ميا: “ابتداءً من عام 2023، سأغادر إلى أوروبا لمدة شهر. هذا هو الأسبوع الأول”.

هدية عيد الميلاد

لم تخجل ميا خليفة البالغة من العمر 29 عاماً، من استغلال يوم الميلاد، لطلب الهدايا بالبريد، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

كشفت ميا أنها كانت تطلب السلام العالمي، وإجراء عملية جراحية في مكان حساس أسفل جسدها. حيث قررت أن تعالج نفسها بأحد الهدايا في وقت مبكر في فيديو جريء لها على طاولة العمليات.

خلعت ميا ملابسها الداخلية الزرقاء في مقطع كاشف، واعترفت بأنها “ذهلت بالذكاء بسبب التكنولوجيا الطبية الحديثة”.