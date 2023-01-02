مودريتش يحسم أمر عرض النصر السعودي لمزاملة رونالدو

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وطن- حسم صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش، صاحب ال37 عاماً، عرض الانتقال إلى صفوف النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل اللعب بجوار زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وأفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رفض عرضاً مقدم من نادي النصر السعودي. لمزاملة كريستيانو رونالدو، حيث أنه فضل البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر، قبل التفكير في الانتقال إلى نادٍ آخر.

مودريتش رفض عرض النصر السعودي

وأضافت الصحيفة، ” السعودية تريد الارتقاء بمستوى كرة القدم إلى مستوى النخبة العالمية، إلى جانب جعلها أكثر مشاهدة ومتابعة. من قبل عشاق كرة القدم في أرجاء العالم، من خلال استقطاب كبار نجوم المستديرة للعب مع أنديتهم”.

كما وتابعت، ” نادي النصر السعودي بعد توقيعه مع كريستيانو رونالدو، يفكر في ضم الكرواتي مودريتش. لاعب ريال مدريد والإسباني سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الحالي”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، ” لوكا مودريتش، يرغب في البقاء لموسم آخر مع نادي ريال مدريد، قبل التفكير في الانتقال إلى نادٍ آخر”.

وختمت، ” الكرواتي لوكا مودريتش، سيؤجل العروض المغرية التي تلقاها في الميركاتو الشتوي، من السعودية والولايات المتحدة، مع أجل رغبته في البقاء مع الفريق الملكي لموسم آخر على الأقل”.

عاجل من الماركا : لوكا مودريتش رفض عرض ⁧النصر⁩ ويفضّل التجديد مع ريال مدريد. pic.twitter.com/5V1MRa30eQ — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 1, 2023

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وكان النصر السعودي قد نجح في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصفقة قياسية وتاريخية في ذات الوقت، حيث بلغت الصفقة نحو 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025.

ريال مدريد يرغب في بيع 4 لاعبين في الميركاتو الشتوي

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة (ABC) الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد يرغب في بيع الثلاثي ألفارو أودريوزولا، وفاييخو. وماريانو دياز، بالإضافة إلى داني سيبايوس، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية (الميركاتو).

بعد ضم كريستيانو رونالدو، جاء الدور على لوكا مودريتش 😉 تقارير تشير إلى رغبة العالمي في ضم لاعب ريال مدريد! 🗞 لن يتمكن أحد من إيقاف النصر🇸🇦🔥 pic.twitter.com/MZZEKAwl1f — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) January 1, 2023

كما وذكرت تقارير صحفية آخرى، بأن ريال مدريد يقترب من حسم صفقة التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام 19 عاماً، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني. بصفقة قياسية قد تتجاوز 100 مليون يورو في الميركاتو الحالي.

يشار إلى أن نادي ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق بالتعاقد مع موهبة البرازيل الواعدة إندريك فيليبي موريرا 16 عاماً، لاعب نادي سانتوس البرازيلي. للعب مع الفريق الملكي بدءاً من صيف عام 2024.