الرئيسيةالهدهدكريستيانو رونالدو وأسرته يصلون إلى السعودية بطائرته الخاصة (فيديو)
الهدهد

كريستيانو رونالدو وأسرته يصلون إلى السعودية بطائرته الخاصة (فيديو)

وصل النجم كريستيانو رونالدو رفقة صديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهما للعاصمة السعودية الرياض ليبدأ مشواره مع النصر السعودي

باسل النجار
كتب باسل النجار
كريستيانو رونالدو يصل السعودية watanserb.com
كريستيانو رونالدو وأسرته

وطن- وثق مقطع فيديو متداول لحظة وصول النجم العالمي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز، وأطفالهما إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث سيبدأ “الدون” تدريباته مع ناديه الجديد “النصر السعودي” الذي انضم له مؤخرا في صفقة تاريخية باتت حديث العالم.

رونالدو يصل السعودية على متن طائرته الخاصة

الفيديو الخاصة بقناة “الرياضية” والذي تم تداوله على نطاق واسع، وثق لحظة وصول رونالدو وجورجينا رفقة أطفالهما، على متن طائرة كريستيانو الخاصة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وظهر كريستيانو رونالدو وهو ينزل من على سلم طائرته الخاصة، وبرفقته صديقته جورجينا التي كانت تساعد الأطفال في النزول على درج الطائرة.

وعلقت “الرياضية” بالقول:”وصل الآن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر، والوفد المرافق له إلى مطار الملك خالد في الرياض.”

وكانت مصادر كشفت “للرياضية” في وقت سابق، أنه ينتظر أن يصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الرياض مساء، الاثنين، عبر صالة الطيران الخاص رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين.

وأوضحت المصادر أن سيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، تمهيدا لتقديمه في “مرسول بارك”، الثلاثاء.

جورجينا نشرت صورا من الطائرة أثناء السفر للسعودية

وكانت صديقة رونالدو جورجينا قد نشرت في وقت سابق، الاثنين، عبر حسابها الرسمي بانستغرام صورا أظهرتها داخل الطائرة الخاصة لرونالدو.

جورجينا من داخل طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة
جورجينا من داخل طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة

وبينما لم تكشف “رودريغيز” في منشورها عن وجهتها هي وأطفالها الذين كانوا ظاهرين في الصور معها، اتضح الآن أنها كانت متوجهة للعاصمة السعودية الرياض.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

رونالدو برفقة جورجينا وأطفالهما
رونالدو برفقة جورجينا وأطفالهما

كما اتضح أن الطائرة كان يتواجد داخلها أيضا رونالدو رفقة عدد من مستشاريه القانونيين والماليين.

رونالدو والنصر السعودي.. مشوار جديد لصاروخ ماديرا

وكان نادي النصر السعودي احتفى بالتعاقد مع رونالدو بعقد حتى عام 2025، وذلك بالاتفاق مع اللاعب في جلسة جمعت بينهم في مدينة مدريد، في واحدة من أعلى الصفقات قيمة في تاريخ كرة القدم.

وقال “رونالدو” في تصريحات للموقع الرسمي لنادي النصر السعودي: إنني متشوق لخوض تجربة جديدة في دوري بدولة جديدة، والرؤية التي يعمل بها نادي النصر هي مبهرة ومميزة، وأنا متحمس للعمل مع زملائي في الفريق والانضمام معهم في التدريبات.

وعبرت الجماهير السعودية عن سعادتها بانضمام صاروخ ماديرا، إلى صفوف الدور السعودي للمحترفين، في خطوة أكدوا أنها ستزيد من حماس الدوري.

وعلى صعيد كُروي، يرى مراقبون أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلى عكس باقي النجوم الذين قرروا استكمال مسيرتهم الرياضية في دول الخليج، سيكون له كبير في تحقيق إنجازات كروية كبيرة مع ناديه الجديد.

وفي سياق آخر يشار إلى أنّ السعودية تمنع بأي حال من الأحوال “المساكنة” بين الرجل والمرأة، إلا في حال التوقيع على عقد زواج بين الطرفين.

وهي مشكلة أثارت بالفعل، تفاعل بعض النشطاء في المملكة السعودية منذ أيام، حول كيفية تعامل حكومة المملكة مع علاقة رونالدو وجورجينا خارج إطار الزواج.

قصر رونالدو في السعودية

ووافق رونالدو على الانتقال للنصر لمدة موسمين، مقابل 200 مليون يورو للموسم الواحد.

ومن المنتظر أن يخوض كريستيانو أول مباراة له مع ناديه الجديد منتصف الشهر الحالي.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية، عن تجهيز السلطات السعودية لـ قصر فاره بقيمة 12 مليون دولار، بشكل خاص للنجم البرتغالي رونالدو وأسرته.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

وفاة حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.. أنباء متداولة وتضارب كبير

الهدهد

مفاجأة غير متوقعة حول شاحنة الخمور التي استولى عليها تونسيون (فيديو)

الهدهد

عماني يحرق زوجته حتى الموت.. تفاصيل جريمة هزت عُمان وهوية الضحية

الهدهد

تفاصيل وفاة طالبين كويتيين في مصر وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة

تقارير

حصري لـ ديلي ميل.. إخفاء 400 وثيقة حساسة والفضيحة الأكبر لعائلة بايدن

الهدهد

ما فعله شاب وفتاة أمام الكعبة يحدث ضجة بين السعوديين (فيديو)

رياضة

جواز سفر كريستيانو رونالدو السعودي وحقيقة صور متداولة (شاهد)

الهدهد

هكذا أنقذ سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد جامعة إماراتية من الإفلاس

تقارير

عاصمة الدعارة بالمنطقة.. دبي تبدأ 2023 بإلغاء ضريبة على الخمور لهذا السبب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

وفاة حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.. أنباء متداولة وتضارب كبير

مفاجأة غير متوقعة حول شاحنة الخمور التي استولى عليها تونسيون (فيديو)

عماني يحرق زوجته حتى الموت.. تفاصيل جريمة هزت عُمان وهوية الضحية

تفاصيل وفاة طالبين كويتيين في مصر وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة

حصري لـ ديلي ميل.. إخفاء 400 وثيقة حساسة والفضيحة الأكبر لعائلة بايدن

ما فعله شاب وفتاة أمام الكعبة يحدث ضجة بين السعوديين (فيديو)

جواز سفر كريستيانو رونالدو السعودي وحقيقة صور متداولة (شاهد)

هكذا أنقذ سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد جامعة إماراتية من الإفلاس

عاصمة الدعارة بالمنطقة.. دبي تبدأ 2023 بإلغاء ضريبة على الخمور لهذا السبب

رونالدو تزوج من جورجينا.. هوية سعودية لأم “آلانا مارتينا” تثير جدلا (شاهد)

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©