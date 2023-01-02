كريستيانو رونالدو وأسرته يصلون إلى السعودية بطائرته الخاصة (فيديو)

وطن- وثق مقطع فيديو متداول لحظة وصول النجم العالمي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز، وأطفالهما إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث سيبدأ “الدون” تدريباته مع ناديه الجديد “النصر السعودي” الذي انضم له مؤخرا في صفقة تاريخية باتت حديث العالم.

رونالدو يصل السعودية على متن طائرته الخاصة

الفيديو الخاصة بقناة “الرياضية” والذي تم تداوله على نطاق واسع، وثق لحظة وصول رونالدو وجورجينا رفقة أطفالهما، على متن طائرة كريستيانو الخاصة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

#عاجل|

لقطات خاصة بـ"الرياضية" من وصول الأسطورة البرتغالية #كريستيانو_رونالدو لاعب #النصر والوفد المرافق له إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض pic.twitter.com/b0l6dNQPop — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) January 2, 2023

وظهر كريستيانو رونالدو وهو ينزل من على سلم طائرته الخاصة، وبرفقته صديقته جورجينا التي كانت تساعد الأطفال في النزول على درج الطائرة.

وعلقت “الرياضية” بالقول:”وصل الآن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر، والوفد المرافق له إلى مطار الملك خالد في الرياض.”

وكانت مصادر كشفت “للرياضية” في وقت سابق، أنه ينتظر أن يصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الرياض مساء، الاثنين، عبر صالة الطيران الخاص رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين.

وأوضحت المصادر أن سيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، تمهيدا لتقديمه في “مرسول بارك”، الثلاثاء.

الحـدث المنتظـر 🌏

حفل استقبـال اللاعب الأعظـم عالمـيًا 🤩 غـدًا الثلاثـاء

جماهيــر #النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو 🤩

السابعة مسـاءً 🔥

في ساحة النـصـر #مرسول_بارك 🏟️#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/y01zHb7TYP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

جورجينا نشرت صورا من الطائرة أثناء السفر للسعودية

وكانت صديقة رونالدو جورجينا قد نشرت في وقت سابق، الاثنين، عبر حسابها الرسمي بانستغرام صورا أظهرتها داخل الطائرة الخاصة لرونالدو.

وبينما لم تكشف “رودريغيز” في منشورها عن وجهتها هي وأطفالها الذين كانوا ظاهرين في الصور معها، اتضح الآن أنها كانت متوجهة للعاصمة السعودية الرياض.

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كما اتضح أن الطائرة كان يتواجد داخلها أيضا رونالدو رفقة عدد من مستشاريه القانونيين والماليين.

رونالدو والنصر السعودي.. مشوار جديد لصاروخ ماديرا

وكان نادي النصر السعودي احتفى بالتعاقد مع رونالدو بعقد حتى عام 2025، وذلك بالاتفاق مع اللاعب في جلسة جمعت بينهم في مدينة مدريد، في واحدة من أعلى الصفقات قيمة في تاريخ كرة القدم.

وقال “رونالدو” في تصريحات للموقع الرسمي لنادي النصر السعودي: إنني متشوق لخوض تجربة جديدة في دوري بدولة جديدة، والرؤية التي يعمل بها نادي النصر هي مبهرة ومميزة، وأنا متحمس للعمل مع زملائي في الفريق والانضمام معهم في التدريبات.

وعبرت الجماهير السعودية عن سعادتها بانضمام صاروخ ماديرا، إلى صفوف الدور السعودي للمحترفين، في خطوة أكدوا أنها ستزيد من حماس الدوري.

وعلى صعيد كُروي، يرى مراقبون أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلى عكس باقي النجوم الذين قرروا استكمال مسيرتهم الرياضية في دول الخليج، سيكون له كبير في تحقيق إنجازات كروية كبيرة مع ناديه الجديد.

وفي سياق آخر يشار إلى أنّ السعودية تمنع بأي حال من الأحوال “المساكنة” بين الرجل والمرأة، إلا في حال التوقيع على عقد زواج بين الطرفين.

وهي مشكلة أثارت بالفعل، تفاعل بعض النشطاء في المملكة السعودية منذ أيام، حول كيفية تعامل حكومة المملكة مع علاقة رونالدو وجورجينا خارج إطار الزواج.

قصر رونالدو في السعودية

ووافق رونالدو على الانتقال للنصر لمدة موسمين، مقابل 200 مليون يورو للموسم الواحد.

ومن المنتظر أن يخوض كريستيانو أول مباراة له مع ناديه الجديد منتصف الشهر الحالي.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية، عن تجهيز السلطات السعودية لـ قصر فاره بقيمة 12 مليون دولار، بشكل خاص للنجم البرتغالي رونالدو وأسرته.