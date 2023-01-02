الإثنين, يناير 2, 2023
الرئيسيةالهدهدصحيفة:ابن سلمان الوحيد في آل سعود الذي يتمتع بالوقاحة والسلطة معا
الهدهد

صحيفة:ابن سلمان الوحيد في آل سعود الذي يتمتع بالوقاحة والسلطة معا

يحكم محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المملكة منذ 2017 متفردا بالسلطة في حياة والده الملك سلمان

كتب فهمي الورغمي
محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن- قالت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة السعودية منذ 2017، هو الحاكم السعودي الوحيد الذي يتمتع “بالوقاحة والسلطة” للمضي قدمًا في التحولات الجريئة التي طرأت على المجتمع السعودي منذ توليه السلطة.

محمد بن سلمان شخصية سياسية وقحة

وتشهد المملكة العربية السعودية تحولات جذرية وغير مسبوقة في توجهاتها الثقافية، عبر تنظيم الحفلات الغنائية المخلة بالحياء والأخلاق العامة، والسماح للفنانين ونجوم العالم بتقديم عروضهم أمام آلاف الشباب من الذكور والإناث.

وفي السياق أشارت الصحيفة الأمريكية إلى إن سرعة التغييرات في المملكة العربية السعودية، كانت بمثابة الصدمة للمجتمع السعودي الذي اعتاد منذ فترة طويلة على الحياة الاجتماعية الهادئة.

تنظيم الحفلات الغنائية المخلة بالحياء والأخلاق العامة
تنظيم الحفلات الغنائية المخلة بالحياء والأخلاق العامة

وتقول أن محمد بن سلمان، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا للوزراء، أصبح اليوم الحاكم السعودي الوحيد الذي “يتمتع بالوقاحة والسلطة للمضي قدمًا في مثل هذا التحول العميق في المجتمع السعودي”.

وأصبحت السعودية شاهدة على أفعال جديدة غير مسبوقة كانت محرمة قديما في المملكة، من قبل مواعدة الشباب لصديقاتهم، والتجول دون حجاب أو ارتداء ملابس غير مُحتشمة.

تنظيم الحفلات الغنائية المخلة
تنظيم الحفلات الغنائية المخلة

وفي المهرجانات، يرتدي المحتفلون الجينز والسراويل القصيرة والقمصان القصيرة وحتى القمصان الشبكية، بينما يرقص الرجال والنساء معا في مشاهد غريبة على المجتمع السعودي المحافظ.

محمد بن سلمان يبني سعودية ديكتاتورة مكتملة الأركان

- Advertisement -

كما تشير الصحيفة الأمريكية إلى إن التوجهات الجديدة التي اعتبرها محمد بن سلمان خطوة في التحرر الاجتماعي، ترافقت مع ترسيخ مناخ سياسي غير ليبرالي مع وجود شخص واحد مسؤول هو: ولي العهد.

يحكم محمد بن سلمان، السعودية اليوم، بطريقة أشبه بالديكتاتوريات العربية الأكثر مركزية في مصر وسوريا، في قطيعة مع النظام الاستشاري الذي كانت المملكة تستخدمه.

كما يواجه ولي العهد السعودي اتهامات متواصلة باستخدام إجراءات متطرفة، لتحييد أي شخص يعارض سياساته أو حتى متحمسًا لها بشكل غير كافٍ.

شأن ما تعرض له الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، الذي قُتل على يد فريق سعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول، بأكتوبر عام 2018.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استنتجت أن ولي العهد، محمد بن سلمانؤ أمر بالقتل الوحشي لخاشقجي.

كما يشار إلى أنه في الصيف الماضي، حُكم على امرأتين سعوديتين بالسجن 34 و 45 عامًا، وذلك أساسًا للتعبير عن معارضتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب منظمات حقوقية، التي أشارت إلى أن الحكمين كان الأطول على الإطلاق ضد ناشطين.

ويقتصر المناخ السياسي الحالي في السعودية على إتاحة فرصة الحديث عن الشأن العام لمن يُخول له ذلك، من قبل السلطات.

فيظهر في المقابلات المتلفزة، نشطاء ينتقدون سياسات الحكومة – قائلين إن عائدات السياحة لا يمكن أن تحل محل عائدات النفط، أو أن الإنفاق على مشاريع الترفيه المبهرجة يتجاهل مشاكل البنية التحتية الأكثر إلحاحًا.

أما على تويتر، منصة التواصل الاجتماعي المفضلة في المملكة العربية السعودية، فقد تم تعليق أو حذف الحسابات المهمة سابقًا والتي كان لها تأثير على الشأن العام في البلاد.

الإطاحة بالمشايخ وتصدير العراء والفضائح

إلى ذلك، تقول صحيفة “لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إن محمد بن سلمان قد أطاح بسلطة المشايخ التي كانت ذات يوم قوية، والتي كانت دعامة رئيسية لسلطة أسرة آل سعود الحاكمة.

حيث تم الزج بالأئمة الذين تحدثوا ضد التوجهات الجديدة لمحمد بن سلمان، في السجن.

وفي الأثناء لم تتحقق ردة الفعل المخيفة من المحافظين الدينيين بقوة، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان هدوءهم ينبع من الخوف أو اللامبالاة، أو كليهما.

كما تراجعت الإدانة الدولية لولي العهد، والتي بلغت ذروتها بعد مقتل خاشقجي، إلى حد ما، على الرغم من القمع السياسي في الداخل وإجراءات الدولة مثل أكبر عملية إعدام جماعي – 81 شخصًا في يوم واحد في مارس 2022، في تاريخ المملكة.

يشار أنه في العام الماضي، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعض الفنانين والمروجين في مهرجان ساوند ستورم للتحدث علانية ضد انتهاكات الحقوق السعودية، “أو رفض المشاركة في واحدة أخرى من الانتهاكات السعودية لما لهم من دور في خدمة مخططات تزيين صورة محمد بن سلمان”.

المصدرصحيفة لوس أنجلوس ,وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

السعودية تبدأ حملة ابتزاز رجال الأعمال وهذا ما حدث مع نايف الصاعدي

الهدهد

اعتقال أكاديمي في السعودية بسبب مدح أردوغان وهذا مصيره

الهدهد

أسامة الراشد عن احتفالات السعوديين بالكريسماس: هؤلاء ينامون في عيد الأضحى

حياتنا

تصرف غير متوقع من أصالة لتتجنب مصافحة جورج وسوف في ليلة “تريو العربية” (شاهد)

الهدهد

غضب من قيمة راتب رونالدو مع النصر وامتيازات لا تصدق حصل عليها

الهدهد

خطة “ابن سلمان” للتطبيع: سحب الوصاية الأردنية عن الحرم القدسي ومملكة فلسطينية هاشمية

رياضة

أرقام خيالية لنادي النصر السعودي بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو

الهدهد

كيف ستتعامل السعودية مع علاقة رونالدو وجورجينا خارج إطار الزواج؟

رياضة

ميسي في السعودية بداية 2023 وصدام جديد مع رونالدو.. ما القصة؟

تقارير

الأمير سلطان لنيكسون: عبدالناصر ابتز جنودنا بالعاهرات ليفصلوا الحجاز عن نجد

حياتنا

كريستيانو رونالدو.. هكذا عبر “الدون” عن سعادته بالانضمام لنادي النصر السعودي!

رياضة

رسمياً.. كريستيانو رونالدو يوقع للنصر السعودي لموسمين!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أول ظهور لساجدة عبيد بعد أنباء اعتقالها ورد فعل غاضب لابنة صدام حسين (فيديو)

الوثائق البريطانية التي أفرج عنها حديثا: “دع أمير البحرين يتحدث عن القضايا الإقليمية كي نشعره بأننا نهتم بآرائه!”

زوجة عبدالله رشدي في أول وآخر ظهور لها بعد وفاتها الغامضة (شاهد)

اختفاء مريب وغامض لوائل غنيم منذ عودته لمصر بعد اتفاق مع جهة أمنية

هل تقلل الشوكولاتة الداكنة من مستويات الكوليسترول؟ دراسة تُجيب

عالم كبير في وكالة ناسا يفضح دجل ميشال حايك وليلى عبد اللطيف

هل تفكر بالسفر قريبََا؟ إليك 5 أشياء يجب عليك فعلها قبل رحلتك

لماذا لم يُتوج أسطورة البرازيل الراحل بيليه بالكرة الذهبية؟!

عبدالله العودة يكشف ما ستدفعه الحكومة السعودية شهريا لرونالدو وتعليق ناري

الوثائق البريطانية التي أفرج عنها حديثا: الروس للامريكيين: كي لا تغرق لكم بساطير كثيرة في طين أفغانستان هذه نصائحنا!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC