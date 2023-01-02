جواز سفر كريستيانو رونالدو السعودي وحقيقة صور متداولة (شاهد)

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وطن- أثارت صورة متداولة أظهرت نسخة مزيفة عن صورة لـ جواز سفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه لصفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

صور جواز سفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وشارك ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا مفبركة لجواز سفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعاقد رسمياً، منذ أيام مع نادي النصر السعودي بصفقة مدتها موسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد.

وأظهرت الصور المنتشرة بشكل كبير لجواز كريستيانو رونالدو، المقيم في السعودية، عدة بيانات تم تدوينها بشكل مغلوط مغاير لبطاقات الهوية الحقيقة التي تصدر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

وتضمنت هذه الهوية المفبركة والمُعدلة إلكترونيا، بيانات خاطئة عن كريستيانو رونالدو ومنها:

مكان الإصدار: يُكتب في هذه الخانة الخدمات الإلكترونية بالفترة الحالية، علمًا بإن كلمة “جوازة” بها خطأ إملائي والصحيح جوازات.

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الجنسية: تُكتب باسم الدولة أي البرتغال، وليس البرتغالية.

الديانة: تُكتب غير ذلك، ما دام المقيم لا يعتنق الإسلام.

الصورة: ليست رسمية وإنما بقميص منتخب البرتغال.

المهنة: يُكتب بها المهنة الحقيقية أي لاعب كرة قدم وليس عامل.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة المتداولة بكثير من السخرية وتباينت ردود الأفعال حولها.

لكنها اتفقت في مجملها على سعادة السعوديين بانضمام نجم عالمي في كرة القدم بقيمة البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب في دوريهم المحلي.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء في بعض التعليقات: “هو أنا مشكلتي انه هيعيش ازاي هو و جورجينا من غير جواز في السعودية ولا علشان كريستيانو عادي نعديها”.

هو أنا مشكلتي أنه هيعيش إزاي هو و چورچينا من غير جواز في السعوديه و لا علشان كريستيانو عادي نعديها 😀 — يا رب أسافر (@nohadiaa) January 2, 2023

وقال آخر ساخرا: “اللي مزورها اخذ دورة فوتوشوب من اليوتيوب ومتخرج عن بعد وقبلها كان ينجح واسطة لان ابوه في بلدية المحافظة كلها غلط في غلط”.

بينما دون أحد النشطاء: “مو صحيح .. اولا جوزات خطأ مكتوبة .. الديانة خطأ المهنة خطأ لانه مدرجة مهنة لاعب و اكبر خطأ الصورة .. مو صورة إقامة .. ملقوطة في ملعب !! و الادهى و الامر لو طاحت الصورة بيد صاحب رقم الاقامة الحقيقي لو كان فعلا وافق رقم اقامه صحيح !!”.

مو صحيح .. اولا جوزات خطأ مكتوبة .. الديانة خطأ المهنة خطأ لانه مدرجة مهنة لاعب و اكبر خطأ الصورة .. مو صورة إقامة .. ملقوطة في ملعب !! و الادهى و الامر لو طاحت الصورة بيد صاحب رقم الاقامة الحقيقي لو كان فعلا وافق رقم اقامه صحيح !! — Samaher (@SamaherBakh) January 1, 2023

وأعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخرا انتقاله إلى نادي النصر السعودي في إطار الانتقالات الشتوية الحالية.

رونالدو في النصر السعودي

من جانبه، احتفى نادي النصر السعودي بالتعاقد مع رونالدو بعقد حتى عام 2025، وذلك بالاتفاق مع اللاعب في جلسة جمعت بينهم في مدينة مدريد، في واحدة من أعلى الصفقات قيمة في تاريخ كرة القدم.

وقال “رونالدو” في تصريحات للموقع الرسمي لنادي النصر السعودي: إنني متشوق لخوض تجربة جديدة في دوري بدولة جديدة، والرؤية التي يعمل بها نادي النصر هي مبهرة ومميزة، وأنا متحمس للعمل مع زملائي في الفريق والانضمام معهم في التدريبات.

وعبرت الجماهير السعودية عن سعادتها بانضمام صاروخ ماديرا، إلى صفوف الدور السعودي للمحترفين، في خطوة أكدوا أنها ستزيد من حماس الدوري.

وعلى صعيد كُروي، يرى مراقبون أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلى عكس باقي النجوم الذين قرروا استكمال مسيرتهم الرياضية في دول الخليج، سيكون له كبير في تحقيق إنجازات كروية كبيرة مع ناديه الجديد.