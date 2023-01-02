الإثنين, يناير 2, 2023
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رياضة

جواز سفر كريستيانو رونالدو السعودي وحقيقة صور متداولة (شاهد)

انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في صفقة تاريخية لموسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد

كتب فهمي الورغمي
جواز سفر كريستيانو رونالدو watanserb.com
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن- أثارت صورة متداولة أظهرت نسخة مزيفة عن صورة لـ جواز سفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه لصفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

صور جواز سفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وشارك ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا مفبركة لجواز سفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعاقد رسمياً، منذ أيام مع نادي النصر السعودي بصفقة مدتها موسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد.

وأظهرت الصور المنتشرة بشكل كبير لجواز كريستيانو رونالدو، المقيم في السعودية، عدة بيانات تم تدوينها بشكل مغلوط مغاير لبطاقات الهوية الحقيقة التي تصدر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

صور جواز سفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
صور جواز سفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وتضمنت هذه الهوية المفبركة والمُعدلة إلكترونيا، بيانات خاطئة عن كريستيانو رونالدو ومنها:

مكان الإصدار: يُكتب في هذه الخانة الخدمات الإلكترونية بالفترة الحالية، علمًا بإن كلمة “جوازة” بها خطأ إملائي والصحيح جوازات.

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الجنسية: تُكتب باسم الدولة أي البرتغال، وليس البرتغالية.

الديانة: تُكتب غير ذلك، ما دام المقيم لا يعتنق الإسلام.

الصورة: ليست رسمية وإنما بقميص منتخب البرتغال.

المهنة: يُكتب بها المهنة الحقيقية أي لاعب كرة قدم وليس عامل.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة المتداولة بكثير من السخرية وتباينت ردود الأفعال حولها.

لكنها اتفقت في مجملها على سعادة السعوديين بانضمام نجم عالمي في كرة القدم بقيمة البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب في دوريهم المحلي.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء في بعض التعليقات: “هو أنا مشكلتي انه هيعيش ازاي هو و جورجينا من غير جواز في السعودية ولا علشان كريستيانو عادي نعديها”.

وقال آخر ساخرا: “اللي مزورها اخذ دورة فوتوشوب من اليوتيوب ومتخرج عن بعد وقبلها كان ينجح واسطة لان ابوه في بلدية المحافظة كلها غلط في غلط”.

بينما دون أحد النشطاء: “مو صحيح .. اولا جوزات خطأ مكتوبة .. الديانة خطأ المهنة خطأ لانه مدرجة مهنة لاعب و اكبر خطأ الصورة .. مو صورة إقامة .. ملقوطة في ملعب !! و الادهى و الامر لو طاحت الصورة بيد صاحب رقم الاقامة الحقيقي لو كان فعلا وافق رقم اقامه صحيح !!”.

وأعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخرا انتقاله إلى نادي النصر السعودي في إطار الانتقالات الشتوية الحالية.

رونالدو في النصر السعودي

من جانبه، احتفى نادي النصر السعودي بالتعاقد مع رونالدو بعقد حتى عام 2025، وذلك بالاتفاق مع اللاعب في جلسة جمعت بينهم في مدينة مدريد، في واحدة من أعلى الصفقات قيمة في تاريخ كرة القدم.

وقال “رونالدو” في تصريحات للموقع الرسمي لنادي النصر السعودي: إنني متشوق لخوض تجربة جديدة في دوري بدولة جديدة، والرؤية التي يعمل بها نادي النصر هي مبهرة ومميزة، وأنا متحمس للعمل مع زملائي في الفريق والانضمام معهم في التدريبات.

وعبرت الجماهير السعودية عن سعادتها بانضمام صاروخ ماديرا، إلى صفوف الدور السعودي للمحترفين، في خطوة أكدوا أنها ستزيد من حماس الدوري.

وعلى صعيد كُروي، يرى مراقبون أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلى عكس باقي النجوم الذين قرروا استكمال مسيرتهم الرياضية في دول الخليج، سيكون له كبير في تحقيق إنجازات كروية كبيرة مع ناديه الجديد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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