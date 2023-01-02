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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع ختام الجولة ال15

برشلونة المتصدر يتساوى بعدد نقاطه مع غريمه الوصيف ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع ختام الجولة ال15 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع ختام الجولة ال15
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وطن- الصراع ما زال مشتعلاً بين حامل اللقب ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة ال15.

كما وشهدت منافسات الجولة ال15 من منافسات الدوري الإسباني، نجاح فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز النظيف بهدفين دون مقابل على منافسه بلد الوليد، من توقيع أسطورة الملكي كريم بنزيما.

احتفال ريال مدريد بفوز على بلد الوليد
احتفال ريال مدريد بفوز على بلد الوليد

كما وتعثر فريق برشلونة (البلوغرانا)، بالتعادل الإيجابي أمام نظيره إسبانيول، بهدف لكليهما، في قمة ديربي كتالونيا، التي شهدت أكبر عدد من البطاقات الصفراء وحالاتي طرد بالبطاقة الحمراء، وصلت إلى 15 بطاقة.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام الجولة ال15 من منافسات الدوري الممتاز، كما يلي:

(1) برشلونة 38 نقطة.

(2) ريال مدريد 38 نقطة.

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(3) ريال سوسيداد 29 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 27 نقطة.

(5) أتلتيك بيلباو 25 نقطة.

(6) ريال بيتيس 25 نقطة.

(7) فياريال 24 نقطة.

(8) رايو فاليكانو 23 نقطة.

(9) أوساسونا 23 نقطة.

(10) فالنسيا 19 نقطة.

احتفال ألونسو بهدفه في مباراة برشلونة وإسبانيول
احتفال ألونسو بهدفه في مباراة برشلونة وإسبانيول

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023، مع ختام الجولة ال15، على النحو الآتي:

(1) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 13 هدفاً.

(2) بورخا (ريال بيتيس) 8 أهداف.

(3) خوسيلو (إسبانيول) 8 أهداف.

(4) كريم بنزيما (ريال مدريد)، براييس مينديز (ريال سوسيداد)، اياغو اسباس (سيلتا فيغو) 7 أهداف.

(5) ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، فالفيردي (ريال مدريد)، فينسيوس جونيور (ريال مدريد) 6 أهداف.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال16 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، مطلع الأسبوع القادم، بعد خوض منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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