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وطن- الصراع ما زال مشتعلاً بين حامل اللقب ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام منافسات الجولة ال15.

كما وشهدت منافسات الجولة ال15 من منافسات الدوري الإسباني، نجاح فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز النظيف بهدفين دون مقابل على منافسه بلد الوليد، من توقيع أسطورة الملكي كريم بنزيما.

كما وتعثر فريق برشلونة (البلوغرانا)، بالتعادل الإيجابي أمام نظيره إسبانيول، بهدف لكليهما، في قمة ديربي كتالونيا، التي شهدت أكبر عدد من البطاقات الصفراء وحالاتي طرد بالبطاقة الحمراء، وصلت إلى 15 بطاقة.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع ختام الجولة ال15 من منافسات الدوري الممتاز، كما يلي:

(1) برشلونة 38 نقطة.

(2) ريال مدريد 38 نقطة.

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(3) ريال سوسيداد 29 نقطة.

(4) أتلتيكو مدريد 27 نقطة.

(5) أتلتيك بيلباو 25 نقطة.

🔥🔥🔥 صراع اللقب سيشتعل أكثر مع بداية عام 2023 🏆✍ من تتوقعون أن يكون بطل #LaLigaSantander لهذا الموسم؟ pic.twitter.com/ImjsAQql5J — LaLiga (@LaLigaArab) December 31, 2022

(6) ريال بيتيس 25 نقطة.

(7) فياريال 24 نقطة.

(8) رايو فاليكانو 23 نقطة.

(9) أوساسونا 23 نقطة.

(10) فالنسيا 19 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023، مع ختام الجولة ال15، على النحو الآتي:

(1) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 13 هدفاً.

(2) بورخا (ريال بيتيس) 8 أهداف.

(3) خوسيلو (إسبانيول) 8 أهداف.

للتذكير :

لعب روبرت ليفاندوسكي هذا الموسم 19 مبارة

سجل 18

صنع 4

هداف الدوري الإسباني إلى حد الآن 🐐 pic.twitter.com/rDtjDJEXBz — محمد سلوم AC MILAN 🇮🇹 حساب بديل (@BackJoma) December 25, 2022

(4) كريم بنزيما (ريال مدريد)، براييس مينديز (ريال سوسيداد)، اياغو اسباس (سيلتا فيغو) 7 أهداف.

(5) ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، فالفيردي (ريال مدريد)، فينسيوس جونيور (ريال مدريد) 6 أهداف.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال16 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، مطلع الأسبوع القادم، بعد خوض منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.