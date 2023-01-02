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الوثائق البريطانية التي أفرج عنها حديثا: “دع أمير البحرين يتحدث عن القضايا الإقليمية كي نشعره بأننا نهتم بآرائه!”

كتب محمد الوليدي
ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة watanserb.com
أمير البحرين حمد بن عيسى الخليفة
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وطن- كشفت وثائق رفع الأرشيف البريطاني السرية عنها يوم الجمعة الماضي والتي كانت تغطي مجريات الأحداث من عام ( ٢٠٠٠- ٢٠٠1) من بينها ملف عن البحرين ، فقد كشف الملف (بريم ٤٩ – ١٧٣٦) والذي يتعلق بزيارة امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى الى بريطانيا حيث التقى رئيس الوزراء البربطاني توني بلير.

وتظهر ورقة تعليمات قدمت لرئيس الوزراء توني بلير من قبل سكرتيره الخاص ميشيل تاثام من اجل ان يتبعها بلير حين مقابلة الامير البحريني، جاء فيها ” اسمح له (الأمير حمد) كي يتحدث عن القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وسوريا وإيران والعراق، فالامير يرى نفسه من الجيل الجديد للزعماء العرب وسيشعر بالسعادة اذا اعتقد بأننا نعطي قيمة لآرائه”.

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جزء من التعليمات التي أعطيت لبلير لاتباعها (بريم ٤٩ – ١٧٣٦)

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ويضم الملف ايضا مواد اعلامية من مقالات وبيانات من حركة احرار البحرين ومؤتمرات صحفية، يبدو أنه تم تزويد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بها ما قبل وبعد الزيارة، من بينها ما ذكره اعلامي سعودي من ان البحرين هي مضحكة الخليج! وان كل النكات في الخليج ممهورة باسم البحرين.

وتورد احدى هذه المواد الاعلامية التي وردت في الملف المفرج عنه من ان امير البحرين مثل جان بوكاسا رئيس افريقيا الوسطى السابق، والذي بعد عشر سنوات من حكم جمهورية أفريقيا الوسطى بدل اسمها لامبراطورية أفريقيا الوسطى واعلن نفسه إمبراطورا ثم اوردها الى الدمار.

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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