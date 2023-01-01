الأحد, يناير 1, 2023
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هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد.. أين الأمير حمزة؟!(شاهد)

الحساب كان قد نشر مؤخراً صورة للأمير حمزة من مكان احتجازه القسري وهو يُعدّ قلاية البندورة!

كتب شيراز ماضي
هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها watanserb.com
هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها
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وطن- احتفالاً بالعام الجديد 2023، نشر حساب يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة بن الحسين على “تويتر”، صوراً جديدة لها ولإخوانها برفقة والدتها الأميرة نور بنت عاصم وعائلتها.

ووفقاً للصور المنشورة، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة وإخوانها الأمير طلال والأمير عبدالله وعائلة والدتهم الأميرة نور بنت عاصم، موضحاً أنّ الصورة التقطت بمناسبة العام الجديد.

هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد
هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد
هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد
هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد
هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد
هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد

ووفقاً للصور، لم يظهر الأمير حمزة بن الحسين الخاضع للإقامة الجبرية منذ شهر مايو/أيار 2022 في أيٍّ منها، مما يدلّ أن الصور تمّ التقاطها خارج الأردن؛ حيث يمنع عليه السفر بقرار من أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني.
الملك عبدالله يقرّر وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية.

وبعد أكثر من عام على اتهامه بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”، أعلن العاهل الأردني يوم 19 مايو/آيار الماضي رسمياً، فرض قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة.

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين، بُثّتْ عبر وسائل الإعلام الرسمية: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”. وأشار إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”، مع تأكيد الملك على أن زوجة الأمير حمزة وأبناءه غير مشمولين بهذا الإجراء.

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وبحسب الرسالة، رفع المجلس التوصية للملك في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الأمير حمزة يعلن تخليَه عن لقب “الأمير”

وأعلن الأمير حمزة بن الحسين (42 عامًا) في أبريل/نيسان الماضي، عن تخليه عن لقب “أمير“، بعد عام من اتهام الحكومة له بالتورط فيما سمي “قضية الفتنة”، وهو اتهام لم يحاكم على أساسه؛ بل وُضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يعلن ذلك رسميًا.

وفي رسالته التي وجّهها إلى الأردنيين، قال العاهل الأردني: “عندما تم كشف تفاصيل قضية “الفتنة” العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوًا فاعلًا في عائلتنا الهاشمية”.

وأضاف: “لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، خلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغيّر ما هو عليه”. وتابع: “تأكدتُ أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا”.

اعتذار الأمير حمزة للملك عبدالله

وقدّم الأمير حمزة “اعتذاراً” إلى الملك عبد الله الثاني، وطلب “الصفح” في الثامن من مارس/آذار الماضي، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان حينها.

لكنّ الملك علّق على ذلك في رسالته قائلاً: “تفاءلتُ خيرًا حين اختار حمزة أن يقرّ بما فعل، وبعث لي رسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عمّا قام به. للأسف، ما هي إلا أسابيع حتى أثبت الأمير حمزة سوء نيته”.

واعتاد الحساب الذي ظهر فجأة بعد فرض الإجراءات الملكية ضد الأمير حمزة، على نشر صور للأميرة وإخوانها ووالدها، دون التأكّد إن كانت الأميرة بنفسها هي مَن تُدير الحساب أم لا.

إطلالة لافتة للأميرة هيا بنت حمزة في سويسرا

وكانت آخر مشاركة للحساب قبل أيام بعد نشره صورةً للأميرة هيا بنت حمزة في أثناء تواجدها في سويسرا عام 2021.
ووفقاً للصورة، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة بن الحسين، مرتديةً فستاناً شتوياً عارياً فوق الركبة، مع فتحة صدر على شكل حرف “V”.

والتقطت الأميرة صورتها على إطلالة مائية لإحدى البحيرات، وفي الخلفية سلسلة جبلية ذات منظر خلّاب يعكس الطبيعة الرائعة التي يتميز بها هذا البلد الأوروبي.

الأمير حمزة يُعِدّ قلاية البندورة

كما اعتاد الحساب بين الحين والآخر، نشرَ صور للأمير حمزة خلال ممارسته بعض النشاطات داخل مقر إقامته الجبرية.

وكانت آخر صورة نشرت للأمير حمزة، وهو يُعدّ أكلة “قلاية البندورة” التي تُعدّ من الأكلات الشعبية المشهورة في الأردن، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل محبيه ومؤيديه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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