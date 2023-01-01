الأحد, يناير 1, 2023
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مفاجأة بشأن فيديو ثلوج مكة والكعبة وأول تعليق رسمي حسم الجدل

تتساقط الثلوج في السعودية وخاصة في جبال المناطق الشمالية، منذ أيام

كتب فهمي الورغمي
ثلوج الحرم المكي watanserb.com
هيئة مكافحة الإشاعات تفند الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لثلوج مكة والكعبة المشرفة
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وطن – بعد تداول نشطاء بمواقع التواصل مقاطع فيديو وصور لـ تساقط الثلوج في عدد من مناطق السعودية وفي الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة، نفت مصادر إعلامية سعودية رسمية صحة تلك المقاطع وأكدت أنها مُعدلة رقميا ولا صحة لها.

حقيقة ثلوج مكة والمسجد الحرام

وفندت “هيئة مكافحة الإشاعات” وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في الممكلة العربية السعودية، صحة الفيديوهات المتداولة لتساقط الثلوج في البلاد.

ونشرت عبر صفحتها على منصة تويتر تعليقا على القصة المتداولة قالت فيه إن “الفيديو المتداول بعنوان “لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة 01-01-2023″ غير صحيح”.

وأكدت أن “المقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها”.

هيئة مكافحة الإشاعات تفند الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لثلوج مكة والكعبة المشرفة وتؤكد أنها معدلة رقميا

من جانبه أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، أن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح وأنه معالج بمؤثرات إضافية.

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وكانت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية شاركت مؤخرا، مقاطع فيديو وصور لـ تساقط الثلوج في مكة والمدينة وعدد من مناطق البلاد.

الثلوج تتساقط على الكعبة الشريفة

وانتشرت عبر السوشيال ميديا فيديوهات تُظهر تساقط الثلوج على المعتمرين والمُصلين في الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.

وحازت هذه المقاطع على تفاعل كبير بين النشطاء، خاصة وأن لتساقط الثلوج داخل الحرم المكي وتحديدا في محيط الكعبة، دلالات كبيرة.

حيث استذكر ناشطون أحايث نبوية تتحدث عن دلالات تساقط الثلوج في مكة المكرمة، مؤكدين أنها ترتبط بعلامات آخر الزمان، وظهور المهدي المنتظر.

فيما كذب آخرون هذه المقاطع منذ بداية انتشارها، ونفوا تساقط الثلوج في مكة المكرمة.

وكانت السعودية منذ أيام، عرضة لمنخفضات جوية شديدة أدت إلى تساقط الثلوج في عدد من مناطق الممكلة.

ويستمر تساقط الثلوج على منطقة تبوك في السعودية، وتزين جبل اللوز بالأبيض الناصع، بينما تتعرض العديد من المدن في البلاد لأمطار معتدلة.

الثلوج تكسو جبل اللوز في تبوك

وغطى اللون الأبيض قمة جبل اللوز، وسط إحتفاء سعودي شعبي بالزائر الأبيض على أرضهم.

ثلوج جبل اللوز في تبوك
ثلوج جبل اللوز في تبوك

ويعتبر جبل اللوز من بين سلسلة جبال التي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود الأردنية بمنطقة تبوك.

على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك، ويطلق عليه جبل اللوز بسبب أشجار اللوز فيه.

ثلوج الحرم المكي
ثلوج جبل اللوز الذي يبلغ ارتفاعه (2549) متر فوق سطح البحر

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) قد أكد، السبت، هبوب عواصف رعدية ستشهدها بعض مناطق المملكة من يوم الجمعة حتى يوم الاثنين.

وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، وتبوك، والجوف، وحائل، ستتعرض لأمطار معتدلة إلى غزيرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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