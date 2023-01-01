مفاجأة بشأن فيديو ثلوج مكة والكعبة وأول تعليق رسمي حسم الجدل

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وطن – بعد تداول نشطاء بمواقع التواصل مقاطع فيديو وصور لـ تساقط الثلوج في عدد من مناطق السعودية وفي الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة، نفت مصادر إعلامية سعودية رسمية صحة تلك المقاطع وأكدت أنها مُعدلة رقميا ولا صحة لها.

حقيقة ثلوج مكة والمسجد الحرام

وفندت “هيئة مكافحة الإشاعات” وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في الممكلة العربية السعودية، صحة الفيديوهات المتداولة لتساقط الثلوج في البلاد.

ونشرت عبر صفحتها على منصة تويتر تعليقا على القصة المتداولة قالت فيه إن “الفيديو المتداول بعنوان “لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة 01-01-2023″ غير صحيح”.

الفيديو المتداول بعنوان "لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة ١-١-٢٠٢٣" غير صحيح، والمقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها. التفاصيل:https://t.co/XNmEnchDDc pic.twitter.com/ikyPTB6xOC — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) January 1, 2023

وأكدت أن “المقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها”.

من جانبه أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، أن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح وأنه معالج بمؤثرات إضافية.

الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على #المسجد_الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/oBtycs4hQo — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) January 1, 2023

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وكانت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية شاركت مؤخرا، مقاطع فيديو وصور لـ تساقط الثلوج في مكة والمدينة وعدد من مناطق البلاد.

الثلوج تتساقط على الكعبة الشريفة

وانتشرت عبر السوشيال ميديا فيديوهات تُظهر تساقط الثلوج على المعتمرين والمُصلين في الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.

وحازت هذه المقاطع على تفاعل كبير بين النشطاء، خاصة وأن لتساقط الثلوج داخل الحرم المكي وتحديدا في محيط الكعبة، دلالات كبيرة.

مقطع الثلوج المنتظر اليوم ب #مكة_المكرمة مزيف وغير صحيح pic.twitter.com/vSiiRemEEA — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) January 1, 2023

حيث استذكر ناشطون أحايث نبوية تتحدث عن دلالات تساقط الثلوج في مكة المكرمة، مؤكدين أنها ترتبط بعلامات آخر الزمان، وظهور المهدي المنتظر.

فيما كذب آخرون هذه المقاطع منذ بداية انتشارها، ونفوا تساقط الثلوج في مكة المكرمة.

وكانت السعودية منذ أيام، عرضة لمنخفضات جوية شديدة أدت إلى تساقط الثلوج في عدد من مناطق الممكلة.

ويستمر تساقط الثلوج على منطقة تبوك في السعودية، وتزين جبل اللوز بالأبيض الناصع، بينما تتعرض العديد من المدن في البلاد لأمطار معتدلة.

الأرصاد : لا يستبعد اليوم تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك علقان – الظهر- جبل اللوز #تبوك #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/SCGc4kK47V — سناب تبوك (@snap_tabuk) January 1, 2023

الثلوج تكسو جبل اللوز في تبوك

وغطى اللون الأبيض قمة جبل اللوز، وسط إحتفاء سعودي شعبي بالزائر الأبيض على أرضهم.

ويعتبر جبل اللوز من بين سلسلة جبال التي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود الأردنية بمنطقة تبوك.

موجة قطبية تغطي قمم وسهول جبل اللوز الشهير في #نيوم بالثلوج، ليتكرر المشهد الأبيض التي اعتادت عليه المنطقة كل عام ❄️ pic.twitter.com/uK40ImfI9l — مشاريع السعودية (@SaudiProject) December 27, 2022

على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك، ويطلق عليه جبل اللوز بسبب أشجار اللوز فيه.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) قد أكد، السبت، هبوب عواصف رعدية ستشهدها بعض مناطق المملكة من يوم الجمعة حتى يوم الاثنين.

#المركز_الوطني_للأرصاد: استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.#واس_عام pic.twitter.com/7Zu3AftURl — واس العام (@SPAregions) January 1, 2023

وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، وتبوك، والجوف، وحائل، ستتعرض لأمطار معتدلة إلى غزيرة.