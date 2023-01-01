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مرض حسن نصر الله الحقيقي الذي أدخله العناية المركزة وفيديو مسرب من المستشفى

حزب الله ادعى إصابته بالإنفلونزا

كتب خالد السعدي
مرض حسن نصر الله watanserb.com
مرض حسن نصر الله
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وطن- كشفت مصادر لبنانية، عن أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، دخل العناية المركزة بسبب وعكة صحية المت به.

جاء ذلك بعدما أعلن حزب الله إلغاء كلمة كانت لنصر الله، كانت مقررة الجمعة بسبب ظروف صحية.

وقالت قناة المنار ان إلغاء الكلمة يأتي بعد إصابة نصر الله بالانفلونزا، مما قد يعيقه عن الحديث بالشكل المعتاد.

وأضافت القناة، أن الأمين العام لحزب الله يتلقى العلاج المناسب.

وأشارت إلى أن نصر الله سيكون حاضرا بإلقاء كلمة يوم الثلاثاء المقبل، في الذكرى الثالثة لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والتي يحييها الحزب سنويا.

وكان إدارة العلاقات الإعلامية في حزب الله قد أصدرت بيانا بخصوص حسن نصر الله.

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وقالت الإدارة، إنه تقرر إلغاء الخطاب المقرر للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا”.

وأضاف أن الوعكة الصحية تعيق حديث الأمين العام بالشكل المعتاد والطبيعي، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج المناسب.

وأوضح البيان أنه تم تأجيل الكلمة إلى موعد الاحتفال المقرر في ذكرى اغتيال القائدين قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، يوم الثلاثاء المقبل.

تقارير عن تردي الحالة الصحية لحسن نصر الله

يُشار إلى أن هناك الكثير من التقارير الإسرائيلية والخليجية التي تحدثت خلال السنوات الماضية عن تدهور صحة نصر الله، إلا أن مصادر في حزب الله نفت ذلك.

وفي مايو من العام الماضي، أطل نصر الله وهو مصاب بالانفلونزا في أحد خطاباته، واعتذر لجمهور الحزب عن غيابه لأسابيع بسبب وعكة صحية ألمت به.

ما هو مرض حسن نصر الله؟

مرض حسن نصر الله كان محل اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثيرت الكثير من المعلومات بشأن ذلك.

الصحفي السعودي حسين الغاوي، كشف أن مرض حسن نصر الله ليس الإنفلونزا كما تم إعلانه.

وقال في تغريدة: “إصابة حسن نصر الله التي أدخلته المستشفى ليست انفلونزا كما يشاع ، بل جلطة دماغية ثانية ، نُقل على أثرها إلى مستشفى الرسول الأعظم”.

مرض حسن نصر الله
مرض حسن نصر الله

فيديو مسرب من المستشفى

كما تم تسريب مقطع لطبيب تابع لحزب الله من مستشفى الرسول الأعظم، أين يخضع حسن نصرالله لتلقي العلاج.

وقال الطبيب، الذي بدى مرهقا جدا، إن تم استدعاء أطباء إيرانيين لعلاج حسن نصر الله في المستشفى مبديا استغرابه الشديد من ذلك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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