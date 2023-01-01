الأحد, يناير 1, 2023
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لحظة مفجعة لقرد رضيع يتشبث بجسد والدته بعد أن قتلت دهساً (شاهد)

القرد "الأم" قتلت دهسا أثناء محاولتها عبور الطريق

كتب سالم حنفي
قرد رضيع watanserb.com
قرد رضيع
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وطن- شوهد قرد رضيع محطم وهو يتشبث بوالدته المتوفاة بعد أن صدمتها سيارة في البرتغال، بينما كان المتفرجون ينظرون في رعب إلى المأساة.

تعرض زوار باركي دا سيداد ، وهي حديقة حضرية في بورتو ، البرتغال ، للدمار بعد وفاة قرد إثر اصطدامه بسيارة، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقالت الصحيفة أنه في 30 ديسمبر/كانون اول المنصرم ، كان المتفرجون يواسون بعضهم البعض عندما تشبث قرد رضيع بشدة بجسد أمه الميت.

وفي أعقاب الحادث ، تم استدعاء ضباط شرطة كتيبة البيئة إلى مكان الحادث، ومع ذلك ، ثبت أن إزالة قبضة الرضيع أمر صعب.

وفي محاولة يائسة للبقاء بجانب والدته الراحلة ، تمسك القرد الرضيع بأقصى ما يستطيع، وفي النهاية تمكن شخصين من فك قبضته من على جسد والدته.

الأم دهست أثناء محاولتها عبور الطريق

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وأكدت الشرطة أنها تعتقد أن القرد “الأم” قد ماتت دهسا أثناء محاولتها عبور الطريق.

وخلال الحدث على ، قام حراس أمن City Park بعزل الموقع عن طريق وضع عدة أقماع حول الجسم ، مما ترك كمية كبيرة من الدم.

في ظل الوضع الحالي ، لم يتم التعرف على السيارة المتورطة في الحادث ، مما يعني أن الشرطة ليس لديها مشتبه بهم حاليًا.

الأم دهست أثناء محاولتها عبور الطريق
الأم دهست أثناء محاولتها عبور الطريق

نقل القرد الرضيع إلى المستشفى

وبعد إبعاد القرد الصغير عن مكان الحادث ، تم نقله إلى مستشفى بيطري عام في تاجواتينجا. وعقب الفحص ، لم يجد الفريق الطبي إصابات ظاهرة. ومع ذلك ، فإن الحالة العقلية للحيوان لا تزال موضع شك.

وأظهر مقطع فيديو القرد وهو يحتضن طبيبًا بيطريًا بينما يُصدر أصوات صراخ عالية، في حين ستُبذل محاولات للمساعدة في تعافي القرد الرضيع.

نقل القرد الرضيع إلى المستشفى
نقل القرد الرضيع إلى المستشفى
المصدرتويتر، صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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