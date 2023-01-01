لحظة مفجعة لقرد رضيع يتشبث بجسد والدته بعد أن قتلت دهساً (شاهد)

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وطن- شوهد قرد رضيع محطم وهو يتشبث بوالدته المتوفاة بعد أن صدمتها سيارة في البرتغال، بينما كان المتفرجون ينظرون في رعب إلى المأساة.

تعرض زوار باركي دا سيداد ، وهي حديقة حضرية في بورتو ، البرتغال ، للدمار بعد وفاة قرد إثر اصطدامه بسيارة، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقالت الصحيفة أنه في 30 ديسمبر/كانون اول المنصرم ، كان المتفرجون يواسون بعضهم البعض عندما تشبث قرد رضيع بشدة بجسد أمه الميت.

وفي أعقاب الحادث ، تم استدعاء ضباط شرطة كتيبة البيئة إلى مكان الحادث، ومع ذلك ، ثبت أن إزالة قبضة الرضيع أمر صعب.

Filhote de macaco prego é resgato e salvo depois de ter a mãe atropelada.

O acidente foi nesta sexta-feira (30) no Parque da Cidade. O filhote resistiu a sair de perto da mãe, e ficou o tempo todo abraçado ao corpo dela#recordtvbrasilia #jornalismo #noticia pic.twitter.com/LkkMPepGvS — Record TV Brasília (@recordtvbsb) December 30, 2022

وفي محاولة يائسة للبقاء بجانب والدته الراحلة ، تمسك القرد الرضيع بأقصى ما يستطيع، وفي النهاية تمكن شخصين من فك قبضته من على جسد والدته.

الأم دهست أثناء محاولتها عبور الطريق

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وأكدت الشرطة أنها تعتقد أن القرد “الأم” قد ماتت دهسا أثناء محاولتها عبور الطريق.

وخلال الحدث على ، قام حراس أمن City Park بعزل الموقع عن طريق وضع عدة أقماع حول الجسم ، مما ترك كمية كبيرة من الدم.

في ظل الوضع الحالي ، لم يتم التعرف على السيارة المتورطة في الحادث ، مما يعني أن الشرطة ليس لديها مشتبه بهم حاليًا.

نقل القرد الرضيع إلى المستشفى

وبعد إبعاد القرد الصغير عن مكان الحادث ، تم نقله إلى مستشفى بيطري عام في تاجواتينجا. وعقب الفحص ، لم يجد الفريق الطبي إصابات ظاهرة. ومع ذلك ، فإن الحالة العقلية للحيوان لا تزال موضع شك.

وأظهر مقطع فيديو القرد وهو يحتضن طبيبًا بيطريًا بينما يُصدر أصوات صراخ عالية، في حين ستُبذل محاولات للمساعدة في تعافي القرد الرضيع.