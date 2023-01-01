لحظة مفجعة لقرد رضيع يتشبث بجسد والدته بعد أن قتلت دهساً (شاهد)

وطن- شوهد قرد رضيع محطم وهو يتشبث بوالدته المتوفاة بعد أن صدمتها سيارة في البرتغال، بينما كان المتفرجون ينظرون في رعب إلى المأساة.
تعرض زوار باركي دا سيداد ، وهي حديقة حضرية في بورتو ، البرتغال ، للدمار بعد وفاة قرد إثر اصطدامه بسيارة، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
وقالت الصحيفة أنه في 30 ديسمبر/كانون اول المنصرم ، كان المتفرجون يواسون بعضهم البعض عندما تشبث قرد رضيع بشدة بجسد أمه الميت.
وفي أعقاب الحادث ، تم استدعاء ضباط شرطة كتيبة البيئة إلى مكان الحادث، ومع ذلك ، ثبت أن إزالة قبضة الرضيع أمر صعب.
Filhote de macaco prego é resgato e salvo depois de ter a mãe atropelada.
O acidente foi nesta sexta-feira (30) no Parque da Cidade. O filhote resistiu a sair de perto da mãe, e ficou o tempo todo abraçado ao corpo dela#recordtvbrasilia #jornalismo #noticia pic.twitter.com/LkkMPepGvS
— Record TV Brasília (@recordtvbsb) December 30, 2022
وفي محاولة يائسة للبقاء بجانب والدته الراحلة ، تمسك القرد الرضيع بأقصى ما يستطيع، وفي النهاية تمكن شخصين من فك قبضته من على جسد والدته.
الأم دهست أثناء محاولتها عبور الطريق
وأكدت الشرطة أنها تعتقد أن القرد “الأم” قد ماتت دهسا أثناء محاولتها عبور الطريق.
وخلال الحدث على ، قام حراس أمن City Park بعزل الموقع عن طريق وضع عدة أقماع حول الجسم ، مما ترك كمية كبيرة من الدم.
في ظل الوضع الحالي ، لم يتم التعرف على السيارة المتورطة في الحادث ، مما يعني أن الشرطة ليس لديها مشتبه بهم حاليًا.
نقل القرد الرضيع إلى المستشفى
وبعد إبعاد القرد الصغير عن مكان الحادث ، تم نقله إلى مستشفى بيطري عام في تاجواتينجا. وعقب الفحص ، لم يجد الفريق الطبي إصابات ظاهرة. ومع ذلك ، فإن الحالة العقلية للحيوان لا تزال موضع شك.
وأظهر مقطع فيديو القرد وهو يحتضن طبيبًا بيطريًا بينما يُصدر أصوات صراخ عالية، في حين ستُبذل محاولات للمساعدة في تعافي القرد الرضيع.