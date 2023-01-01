الأحد, يناير 1, 2023
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في الشتاء..طرق يجب اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية

واحد من كل أربعة أشخاص معرض لخطر الإصابة بجلطة دماغية في حياته

كتب ايمان الباجي
في الشتاء..طرق يجب اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية watanserb.com
السكتة الدماغية
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وطنيمكن أن يؤثر الشتاء على صحتنا بعدة طرق. يقترح خبراء الصحة أنه خلال هذه الأشهر، يمكن أن يكون لانخفاض درجة الحرارة آثار غير متوقعة على القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

السكتة الدماغية

ونقلت صحيفة “indiatoday ” عن الدكتور كونال بهراني، قوله إن السكتة الدماغية تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ.

وأضاف:”بمجرد إصابة المريض بجلطة دماغية، من المحتمل أيضًا أن يصاب بجلطات متكررة. وبالتالي، من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة حدوث السكتة الدماغية خاصة في فصل الشتاء.”

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن الجلطة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة والسبب الأكثر شيوعاً للإعاقة الدائمة.

في الواقع، واحد من كل أربعة أشخاص معرض لخطر الإصابة بجلطة دماغية في حياته. ونصح الدكتور بهراني  بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للوقاية من هذا المرض، خاصة في فصل الشتاء.

بمجرد إصابة المريض بجلطة دماغية، من المحتمل أيضًا أن يصاب بجلطات متكررة

ومن الطرق التي اقترحها الدكتور لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، نذكر منها:

تناول الأدوية

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يمكن الوقاية من السكتة الدماغية عن طريق تناول الأدوية الموصوفة بانتظام، والتي قد تشمل أدوية ضغط الدم، وأدوية لخفض الكوليسترول تسمى الستاتين، والأدوية التي تمنع تجلط الدم مثل الأسبرين.

يمكن لبعض الأدوية التي تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم قريبة من المعدل الطبيعي أن تمنع السكتات الدماغية.

تحسين نمط الحياة

يتمثل خط الدفاع الأول ضد الجلطة الدماغية في تغيير نمط حياة المرء من خلال ممارسة التمارين الرياضية   وإتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

التقليل من الملح

يمكن أن يساعد تقليل تناول الملح بناءً على توصية من طبيبك إلى 5 جم يوميًا أو ملعقة صغيرة واحدة يوميًا إلى تقليل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

التقليل من الملح يحد من خطر الإصابة بالمرض

وإذا كنت تعاني من الوزن الزائد، من الضروري الحد من استهلاك الكحول. كما يُنصح بالإقلاع عن التدخين لتجنب خطر الإصابة بالمرض.

وينصح أيضََا بالقيام بالنشاط البدني، حتى لفترات قصيرة من اليوم.

المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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